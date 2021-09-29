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Религия
https://ria.ru/20210929/kholokost-1752323015.html
В РЕК рассказали, с чего начался холокост на территории Советского Союза
В РЕК рассказали, с чего начался холокост на территории Советского Союза - РИА Новости, 29.09.2021
В РЕК рассказали, с чего начался холокост на территории Советского Союза
Холокост на территории СССР нацисты начали с массовых расстрелов в Бабьем Яре, заявил РИА Новости президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:51
2021-09-29T14:53
религия
украина
киев
ссср
российский еврейский конгресс
юрий каннер
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Холокост на территории СССР нацисты начали с массовых расстрелов в Бабьем Яре, заявил РИА Новости президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.29 сентября отмечается День памяти жертв Бабьего Яра. В этом году исполняется 80 лет с начала массовых расстрелов нацистами и их пособниками евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных в урочище Бабий Яр на окраине Киева. Эта трагедия унесла жизни сотен тысяч человек."Это место стало отправной точкой холокоста, а его название вошло в нашу речь как главный символ Катастрофы на территории бывшего СССР. Нацисты и их местные пособники любили устраивать массовые казни к еврейским праздникам. Убить им было мало, хотелось и покуражиться. Так это происходило, по крайней мере, в Украине, где погибло большинство моих родственников", - рассказал Каннер.По словам президента РЕК, в 1941 и 1942 годах массовые расстрелы приурочили к еврейскому празднику Рош ха-Шана (еврейскому Новому году)."А Бабий Яр назначили под Йом-Кипур. С раннего утра 29 сентября детей, стариков, женщин группами по 30-40 человек загоняли в проходы в насыпи на краю оврага. Дальше в дело вступали автоматчики. После того, как ров заполнялся телами, их присыпали землей и расстреливали людей в другом месте оврага. Согласно отчету, представленному Гейдриху, с 29 по 30 сентября 1941 года был ликвидирован 33 771 еврей. При этом не были учтены дети до 3 лет, хотя их было много. Общее число жертв Бабьего Яра за время немецкой оккупации точно неизвестно по сей день", - сказал Каннер.
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украина, киев, ссср, российский еврейский конгресс, юрий каннер
14:51 29.09.2021 (обновлено: 14:53 29.09.2021)
 

В РЕК рассказали, с чего начался холокост на территории Советского Союза

© AP PhotoБабий Яр. 1944 год
Бабий Яр. 1944 год - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© AP Photo
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Холокост на территории СССР нацисты начали с массовых расстрелов в Бабьем Яре, заявил РИА Новости президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.
29 сентября отмечается День памяти жертв Бабьего Яра. В этом году исполняется 80 лет с начала массовых расстрелов нацистами и их пособниками евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных в урочище Бабий Яр на окраине Киева. Эта трагедия унесла жизни сотен тысяч человек.
"Это место стало отправной точкой холокоста, а его название вошло в нашу речь как главный символ Катастрофы на территории бывшего СССР. Нацисты и их местные пособники любили устраивать массовые казни к еврейским праздникам. Убить им было мало, хотелось и покуражиться. Так это происходило, по крайней мере, в Украине, где погибло большинство моих родственников", - рассказал Каннер.
По словам президента РЕК, в 1941 и 1942 годах массовые расстрелы приурочили к еврейскому празднику Рош ха-Шана (еврейскому Новому году).
"А Бабий Яр назначили под Йом-Кипур. С раннего утра 29 сентября детей, стариков, женщин группами по 30-40 человек загоняли в проходы в насыпи на краю оврага. Дальше в дело вступали автоматчики. После того, как ров заполнялся телами, их присыпали землей и расстреливали людей в другом месте оврага. Согласно отчету, представленному Гейдриху, с 29 по 30 сентября 1941 года был ликвидирован 33 771 еврей. При этом не были учтены дети до 3 лет, хотя их было много. Общее число жертв Бабьего Яра за время немецкой оккупации точно неизвестно по сей день", - сказал Каннер.
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РелигияУкраинаКиевСССРРоссийский еврейский конгрессЮрий Каннер
 
 
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