https://ria.ru/20210929/kholokost-1752015850.html

Бабий Яр

Бабий Яр - РИА Новости, 29.09.2021

Бабий Яр

Бабий Яр – овраг на бывшей северо-западной окраине Киева, место массового уничтожения мирного населения, главным образом евреев, и советских военнопленных... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T07:51

2021-09-29T07:51

2021-09-29T07:51

справки

киев

организация украинских националистов

холокост

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Бабий Яр – овраг на бывшей северо-западной окраине Киева, место массового уничтожения мирного населения, главным образом евреев, и советских военнопленных немецко-фашистскими оккупантами в 1941-1943 годах.После того, как 19 сентября 1941 года фашисты заняли Киев, овраг Бабий Яр стал использоваться немецким командованием как место массовых расстрелов.Формальным поводом для этого послужили взрывы в центре Киева 24 сентября 1941 года мин большой силы, заложенных при отступлении Красной Армией. Они уничтожили среди прочих зданий немецкую комендатуру, убив значительное число немецких солдат и офицеров.Организаторами массового убийства выступили военный комендант Киева генерал-майор Курт Эберхард, начальник айнзацкоманды "С" бригадефюрер СС Отто Раш и обергруппенфюрер СС Фридрих Эккельн.Непосредственно курировал казнь начальник зондеркоманды "4" штандартенфюрер СС Пауль Блобель, руководивший действиями своих подчиненных, которые действовали вместе с двумя командами немецких полицейских и украинских полицаев.27 сентября 1941 года первыми жертвами стали 752 пациента психиатрической больницы имени Ивана Павлова, находившейся в непосредственной близости к оврагу.В этот же день, 27 сентября, нацистские власти отдали приказ о том, чтобы 29 сентября еврейское население города к восьми часам утра явилось в назначенное место с документами и ценными вещами. За невыполнение приказа грозил расстрел. При этом было объявлено о намерении провести перепись и переселение евреев. Собравшихся палачи согнали к Бабьему Яру, отобрали у них все ценности, а затем расстреляли.За два дня, 29-30 сентября, были расстреляны 33 тысячи 771 человек – почти все еврейское население Киева. 10 января 1942 года немцы расстреляли около 100 матросов Днепровского отряда Пинской военной флотилии. За 1941-1943 годы здесь также был расстрелян 621 член Организации украинских националистов* (ОУН*, запрещена в РФ), среди которых оказались известная украинская поэтесса Елена Телига и ее муж, редактор Иван Рогач. Бабий Яр также стал местом гибели пяти цыганских таборов.В 1942 году в Бабьем Яре был открыт Сырецкий концентрационный лагерь, где содержались коммунисты, комсомольцы, подпольщики и военнопленные. 18 февраля 1943 года здесь были расстреляны три игрока футбольной команды "Динамо", участники так называемого "Матча смерти" – футбольного матча, сыгранного в оккупированном Киеве летом 1942 года между советской и немецкой командами. Всего в Сырецком концлагере погибло не менее 25 тысяч человек.Массовые казни продолжались практически до освобождения Киева. При отступлении в августе – сентябре 1943 года нацисты частично уничтожили лагерь, откопали и сожгли на открытых "печах" десятки тысяч трупов. Кости перемалывались на привезенных из Германии машинах, а пепел был рассыпан по окрестностям Бабьего Яра.По разным подсчетам, в Бабьем Яре в 1941-1943 годах было расстреляно от 70 до 200 тысяч человек. Среди жертв расстрелов также числятся несколько цыганских таборов, партийные активисты, подпольщики, священнослужители и многие другие.В 1944 году по распоряжению министра внутренних дел Германии Генриха Гиммлера в Киеве появилась "команда 1005" для ликвидации следов массового уничтожения еврейского населения. Были созданы рабочие команды, которые раскапывали и сжигали трупы в Бабьем Яре.Организаторы массовых расстрелов Бабьего Яра ненадолго пережили своих жертв. Курт Эберхард попал в конце войны в плен к американцам и покончил жизнь самоубийством 8 сентября 1947 года в Штутгарте. Фридрих Эккельн 3 февраля 1946 года был публично повешен в Риге. Отто Раша в нюрнбергской тюрьме разбил паралич, и он скончался 1 октября 1948 года. Пауль Блобель был повешен по приговору суда 7 июня 1951 года в Баварии. О том, что Бабий Яр стал местом массового убийства, советское население узнало лишь после войны. Этот киевский овраг стал символом Холокоста. 19 сентября 1961 года в ''Литературной газете'' было опубликовано стихотворение Евгения Евтушенко ''Бабий Яр'', начинавшееся со слов ''Над Бабьим Яром памятников нет''. Стихотворение получило широкий резонанс в обществе. А вскоре было использовано Дмитрием Шостаковичем для создания в 1962 году 13-й симфонии.В 1966 году Анатолий Кузнецов опубликовал свой роман о Бабьем Яре.29 сентября 1966 года, в 25-ю годовщину начала расстрела евреев, в Бабьем Яре прошел первый неофициальный митинг памяти, на котором было не менее тысячи человек.Первый памятник жертвам расстрелов был поставлен в 1976 году под названием ''Советским гражданам и военнопленным солдатам и офицерам советской армии, расстрелянным немецкими фашистами в Бабьем Яре''.В 1991 году, к 50-й годовщине расстрела, был открыт памятник погибшим евреям. Над оврагом была поставлена Менора – еврейский семисвечник, на котором на украинском языке и на иврите была высечена цитата из Библии – ''Голос брата твоего взывает ко мне от земли''. В 2001 году был установлен Памятник расстрелянным детям. Затем появился памятник украинским гражданам, насильно вывезенным на работы в Германию в годы войны, памятник расстрелянным 27 сентября 1941 года.В 2000 году в урочище Бабий Яр был установлен поклонный крест, а в 2012 году освящена часовня. Богослужения проходят во временном храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", расположенном рядом с часовней.1 марта 2007 года вышло постановление кабинета министров Украины о создании государственного историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", которому указом президента от 24 февраля 2010 года был предоставлен статус национального.В 2017 году в Бабьем Яре был установлен памятник расстрелянным членам ОУН* (запрещенной в России организации). В Бабьем Яре ежегодно происходят траурные митинги, в которых принимают участие украинские государственные деятели, президент Израиля, представители международных еврейских организаций, делегации разных стран.* Запрещенная в России экстремистская организацияМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, киев, организация украинских националистов, холокост