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В Кремле прокомментировали экстрадицию в Россию хакера Буркова
В Кремле прокомментировали экстрадицию в Россию хакера Буркова - РИА Новости, 29.09.2021
В Кремле прокомментировали экстрадицию в Россию хакера Буркова
В Кремле положительно оценили экстрадицию в РФ из США российского хакера Буркова, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ответных шагов, по... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:35
2021-09-29T12:35
в мире
израиль
сша
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Кремле положительно оценили экстрадицию в РФ из США российского хакера Буркова, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ответных шагов, по его словам, не было."Это, скорее, да, скорее, позитивное", - сказал он журналистам.На вопрос, может ли последовать отправка в США кого-то из американских заключенных, отбывающих наказание в РФ, Песков сказал, что "никаких объявлений на этот счет до сих пор не делалось"."Не делалось никаких шаков в этом плане", - подчеркнул он.Российского программиста и хакера Алексея Буркова, осужденного в США и обвиняемого в России по ряду статей, в том числе о краже и создании вредоносного ПО, депортировали из США в РФ.В 2015 году Буркова задержали в Израиле, в 2019 году экстрадировали в США, где он разыскивался за киберпреступления. В июне 2020-го суд в Штатах приговорил Буркова, признавшего себя виновным в компьютерных преступлениях, к 9 годам лишения свободы.Суд в США зачел в срок наказания уже отбытые Бурковым около 4,5 лет в Израиле, а также время, проведенное им в заключении в Штатах с ноября 2019 года.Бурков признал себя виновным по двум пунктам из пяти. Он сознался в мошенничестве с устройствами доступа (до 10 лет тюрьмы), а также в сговоре с целью мошенничества, кражи персональной информации, вторжении в компьютерные системы и отмывании денег (до 5 лет тюрьмы). Первоначально ему грозило до 80 лет тюрьмы.Обвинение в США считает, что Бурков нанес ущерб на сумму более 20 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210723/tesla-1742634847.html
https://ria.ru/20210720/khaker-1742116701.html
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в мире, израиль, сша, дмитрий песков, россия
12:35 29.09.2021
 
В Кремле прокомментировали экстрадицию в Россию хакера Буркова

Песков: в Кремле положительно оценили экстрадицию в Россию из США хакера Буркова

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПриродно-ландшафтный парк "Зарядье" в Москве
Природно-ландшафтный парк Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Кремле положительно оценили экстрадицию в РФ из США российского хакера Буркова, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ответных шагов, по его словам, не было.
"Это, скорее, да, скорее, позитивное", - сказал он журналистам.
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На вопрос, может ли последовать отправка в США кого-то из американских заключенных, отбывающих наказание в РФ, Песков сказал, что "никаких объявлений на этот счет до сих пор не делалось".
"Не делалось никаких шаков в этом плане", - подчеркнул он.
Российского программиста и хакера Алексея Буркова, осужденного в США и обвиняемого в России по ряду статей, в том числе о краже и создании вредоносного ПО, депортировали из США в РФ.
В 2015 году Буркова задержали в Израиле, в 2019 году экстрадировали в США, где он разыскивался за киберпреступления. В июне 2020-го суд в Штатах приговорил Буркова, признавшего себя виновным в компьютерных преступлениях, к 9 годам лишения свободы.
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Бурков признал себя виновным по двум пунктам из пяти. Он сознался в мошенничестве с устройствами доступа (до 10 лет тюрьмы), а также в сговоре с целью мошенничества, кражи персональной информации, вторжении в компьютерные системы и отмывании денег (до 5 лет тюрьмы). Первоначально ему грозило до 80 лет тюрьмы.
Обвинение в США считает, что Бурков нанес ущерб на сумму более 20 миллионов долларов.
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В миреИзраильСШАДмитрий ПесковРоссия
 
 
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