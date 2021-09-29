https://ria.ru/20210929/khaker-1752289068.html

В Кремле прокомментировали экстрадицию в Россию хакера Буркова

В Кремле прокомментировали экстрадицию в Россию хакера Буркова - РИА Новости, 29.09.2021

В Кремле прокомментировали экстрадицию в Россию хакера Буркова

В Кремле положительно оценили экстрадицию в РФ из США российского хакера Буркова, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ответных шагов, по... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:35

2021-09-29T12:35

2021-09-29T12:35

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Кремле положительно оценили экстрадицию в РФ из США российского хакера Буркова, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ответных шагов, по его словам, не было."Это, скорее, да, скорее, позитивное", - сказал он журналистам.На вопрос, может ли последовать отправка в США кого-то из американских заключенных, отбывающих наказание в РФ, Песков сказал, что "никаких объявлений на этот счет до сих пор не делалось"."Не делалось никаких шаков в этом плане", - подчеркнул он.Российского программиста и хакера Алексея Буркова, осужденного в США и обвиняемого в России по ряду статей, в том числе о краже и создании вредоносного ПО, депортировали из США в РФ.В 2015 году Буркова задержали в Израиле, в 2019 году экстрадировали в США, где он разыскивался за киберпреступления. В июне 2020-го суд в Штатах приговорил Буркова, признавшего себя виновным в компьютерных преступлениях, к 9 годам лишения свободы.Суд в США зачел в срок наказания уже отбытые Бурковым около 4,5 лет в Израиле, а также время, проведенное им в заключении в Штатах с ноября 2019 года.Бурков признал себя виновным по двум пунктам из пяти. Он сознался в мошенничестве с устройствами доступа (до 10 лет тюрьмы), а также в сговоре с целью мошенничества, кражи персональной информации, вторжении в компьютерные системы и отмывании денег (до 5 лет тюрьмы). Первоначально ему грозило до 80 лет тюрьмы.Обвинение в США считает, что Бурков нанес ущерб на сумму более 20 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210723/tesla-1742634847.html

https://ria.ru/20210720/khaker-1742116701.html

https://ria.ru/20210609/shveytsariya-1736304438.html

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в мире, израиль, сша, дмитрий песков, россия