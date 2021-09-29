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В Кремле прокомментировали экстрадицию в Россию хакера Буркова
В Кремле прокомментировали экстрадицию в Россию хакера Буркова - РИА Новости, 29.09.2021
В Кремле прокомментировали экстрадицию в Россию хакера Буркова
В Кремле положительно оценили экстрадицию в РФ из США российского хакера Буркова, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ответных шагов, по... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:35
2021-09-29T12:35
2021-09-29T12:35
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Кремле положительно оценили экстрадицию в РФ из США российского хакера Буркова, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ответных шагов, по его словам, не было."Это, скорее, да, скорее, позитивное", - сказал он журналистам.На вопрос, может ли последовать отправка в США кого-то из американских заключенных, отбывающих наказание в РФ, Песков сказал, что "никаких объявлений на этот счет до сих пор не делалось"."Не делалось никаких шаков в этом плане", - подчеркнул он.Российского программиста и хакера Алексея Буркова, осужденного в США и обвиняемого в России по ряду статей, в том числе о краже и создании вредоносного ПО, депортировали из США в РФ.В 2015 году Буркова задержали в Израиле, в 2019 году экстрадировали в США, где он разыскивался за киберпреступления. В июне 2020-го суд в Штатах приговорил Буркова, признавшего себя виновным в компьютерных преступлениях, к 9 годам лишения свободы.Суд в США зачел в срок наказания уже отбытые Бурковым около 4,5 лет в Израиле, а также время, проведенное им в заключении в Штатах с ноября 2019 года.Бурков признал себя виновным по двум пунктам из пяти. Он сознался в мошенничестве с устройствами доступа (до 10 лет тюрьмы), а также в сговоре с целью мошенничества, кражи персональной информации, вторжении в компьютерные системы и отмывании денег (до 5 лет тюрьмы). Первоначально ему грозило до 80 лет тюрьмы.Обвинение в США считает, что Бурков нанес ущерб на сумму более 20 миллионов долларов.
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в мире, израиль, сша, дмитрий песков, россия
В Кремле прокомментировали экстрадицию в Россию хакера Буркова
Песков: в Кремле положительно оценили экстрадицию в Россию из США хакера Буркова
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
В Кремле положительно оценили экстрадицию в РФ из США
российского хакера Буркова, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
. Ответных шагов, по его словам, не было.
"Это, скорее, да, скорее, позитивное", - сказал он журналистам.
На вопрос, может ли последовать отправка в США кого-то из американских заключенных, отбывающих наказание в РФ, Песков сказал, что "никаких объявлений на этот счет до сих пор не делалось".
"Не делалось никаких шаков в этом плане", - подчеркнул он.
Российского программиста и хакера Алексея Буркова, осужденного в США и обвиняемого в России
по ряду статей, в том числе о краже и создании вредоносного ПО, депортировали из США в РФ.
В 2015 году Буркова задержали в Израиле
, в 2019 году экстрадировали в США, где он разыскивался за киберпреступления. В июне 2020-го суд в Штатах приговорил Буркова, признавшего себя виновным в компьютерных преступлениях, к 9 годам лишения свободы.
Суд в США зачел в срок наказания уже отбытые Бурковым около 4,5 лет в Израиле, а также время, проведенное им в заключении в Штатах с ноября 2019 года.
Бурков признал себя виновным по двум пунктам из пяти. Он сознался в мошенничестве с устройствами доступа (до 10 лет тюрьмы), а также в сговоре с целью мошенничества, кражи персональной информации, вторжении в компьютерные системы и отмывании денег (до 5 лет тюрьмы). Первоначально ему грозило до 80 лет тюрьмы.
Обвинение в США считает, что Бурков нанес ущерб на сумму более 20 миллионов долларов.