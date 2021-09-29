https://ria.ru/20210929/khabarovsk-1752266195.html
В Хабаровском крае ввели режим ЧС, чтобы помочь семьям экипажа Ан-26
В Хабаровском крае ввели режим ЧС, чтобы помочь семьям экипажа Ан-26 - РИА Новости, 29.09.2021
В Хабаровском крае ввели режим ЧС, чтобы помочь семьям экипажа Ан-26
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за крушения Ан-26, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T10:47
2021-09-29T10:47
2021-09-29T12:23
происшествия
хабаровский край
хабаровск
ан-26
михаил дегтярев
крушение ан-26 под хабаровском
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ХАБАРОВСК, 29 сен — РИА Новости. В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за крушения Ан-26, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Ранее глава региона заявил, что родным погибших, несмотря на то что среди них нет жителей Хабаровского края, выплатят по миллиону рублей.Дегтярев отметил, что специалисты Межгосударственного авиационного комитета начали расшифровку бортовых самописцев."Причины крушения до сих пор неизвестны", — констатировал он.Самолет, проверявший наземные средства радиотехнического обеспечения полетов, 22 сентября разбился в 38 километрах от Хабаровска, в районе Большехехцирского заповедника. На борту находились шесть членов экипажа, все они погибли.
https://ria.ru/20210923/an-26-1751431539.html
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происшествия, хабаровский край, хабаровск, ан-26, михаил дегтярев, крушение ан-26 под хабаровском
10:47 29.09.2021 (обновлено: 12:23 29.09.2021)
В Хабаровском крае ввели режим ЧС, чтобы помочь семьям экипажа Ан-26
В Хабаровском крае ввели режим ЧС, чтобы выплатить семьям экипажа Ан-26 по миллиону рублей