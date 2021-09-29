Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210929/khabarovsk-1752266195.html
В Хабаровском крае ввели режим ЧС, чтобы помочь семьям экипажа Ан-26
В Хабаровском крае ввели режим ЧС, чтобы помочь семьям экипажа Ан-26 - РИА Новости, 29.09.2021
В Хабаровском крае ввели режим ЧС, чтобы помочь семьям экипажа Ан-26
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за крушения Ан-26, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T10:47
2021-09-29T12:23
происшествия
хабаровский край
хабаровск
ан-26
михаил дегтярев
крушение ан-26 под хабаровском
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748869343_0:197:3200:1997_1920x0_80_0_0_188d8f5d61045449068fd9cc031b9bc3.jpg
ХАБАРОВСК, 29 сен — РИА Новости. В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за крушения Ан-26, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Ранее глава региона заявил, что родным погибших, несмотря на то что среди них нет жителей Хабаровского края, выплатят по миллиону рублей.Дегтярев отметил, что специалисты Межгосударственного авиационного комитета начали расшифровку бортовых самописцев."Причины крушения до сих пор неизвестны", — констатировал он.Самолет, проверявший наземные средства радиотехнического обеспечения полетов, 22 сентября разбился в 38 километрах от Хабаровска, в районе Большехехцирского заповедника. На борту находились шесть членов экипажа, все они погибли.
https://ria.ru/20210923/an-26-1751431539.html
хабаровский край
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748869343_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_dd4a8da6a08826388b8f81278f236ad8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, хабаровский край, хабаровск, ан-26, михаил дегтярев, крушение ан-26 под хабаровском
10:47 29.09.2021 (обновлено: 12:23 29.09.2021)
 
В Хабаровском крае ввели режим ЧС, чтобы помочь семьям экипажа Ан-26

В Хабаровском крае ввели режим ЧС, чтобы выплатить семьям экипажа Ан-26 по миллиону рублей

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время научно-практического форума в Хабаровске
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время научно-практического форума в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 29 сен — РИА Новости. В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за крушения Ан-26, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.

"Такие правовые и юридические основания нужны, чтобы поддержать семьи", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее глава региона заявил, что родным погибших, несмотря на то что среди них нет жителей Хабаровского края, выплатят по миллиону рублей.
Дегтярев отметил, что специалисты Межгосударственного авиационного комитета начали расшифровку бортовых самописцев.
"Причины крушения до сих пор неизвестны", — констатировал он.
Самолет, проверявший наземные средства радиотехнического обеспечения полетов, 22 сентября разбился в 38 километрах от Хабаровска, в районе Большехехцирского заповедника. На борту находились шесть членов экипажа, все они погибли.
Операция по поиску пропавшего с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 11:49
Появились первые фото с места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае
 
ПроисшествияХабаровский крайХабаровскАн-26Михаил ДегтяревКрушение Ан-26 под Хабаровском
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:26Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии из России
13:24ЦИК передал другим кандидатам 72 вакантных мандата "Единой России"
13:22Жириновский не исключил досрочных выборов в союзный парламент с Белоруссией
13:20В Минэкономики оценили безопасность энергопоставок в Германию
13:18Названы десять лучших российских изобретений XXI века
13:17Еврокомиссия предложила отменить визовые льготы для белорусских чиновников
13:13Москвичам рассказали о погоде в выходные
13:12Фигуранта дела о крушении в московском метро ждет второй суд
13:09В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube
13:08Арест Сачкова не связан с работой в МГТУ им Н.Э. Баумана, заявили в вузе
13:07В Амурской области будут судить подростков, осквернивших Мемориал Победы
13:04Путин поздравит Берлускони с юбилеем по телефону
13:02Криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" получил должность в СБУ
13:00Памфилова назвала явку на выборах высокой
12:59В Москве первый компонент вакцины от COVID получили пять миллионов человек
12:58Россия и Пакистан подтвердили готовность к военному сотрудничеству
12:58Избранные по федеральному списку от ЕР депутаты получили удостоверения
12:54Сочи планирует наладить паромное сообщение с Турцией
12:50В Крыму упразднят должность, которую занимал экс-вице-премьер Кабанов
12:48Путин проведет совещание по космической отрасли
Лента новостейМолния