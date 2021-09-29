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Почти две тысячи учреждений культуры участвуют в "Пушкинской карте"
Почти две тысячи учреждений культуры участвуют в "Пушкинской карте" - РИА Новости, 29.09.2021
Почти две тысячи учреждений культуры участвуют в "Пушкинской карте"
Более 1800 организаций уже подключились к программе "Пушкинская карта", в афише на данный момент размещено 14 тысяч культурных событий, которые молодые люди... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:42
2021-09-29T11:42
2021-09-29T11:45
культура
музеи
новости культуры
театр
ольга любимова
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Более 1800 организаций уже подключились к программе "Пушкинская карта", в афише на данный момент размещено 14 тысяч культурных событий, которые молодые люди могут посетить с ее помощью, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции в среду.Глава ведомства подчеркнула, что на данный момент в программе участвуют уже более 570 музеев, более 540 театров, 118 концертных организаций, почти 300 культурных центров, 30 библиотек, 20 образовательных организаций и 250 организаций других категорий. Всего в афише на портале "Культура.РФ" на данный момент размещено 14 тысяч событий, среди которых почти три тысячи концертов, более 6,5 тысячи спектаклей, 1300 выставок, 290 культурно-образовательных мероприятий, а также творческие встречи.Участники "Пушкинской карты" потратили на билеты по программе уже более 270 миллионов рублей, об этом министр культуры также рассказала на пресс-конференции в среду.При этом количество купленных по программе билетов на сегодняшний день составило более 360 тысяч, средний чек составил 700 рублей, добавила Любимова."У нас уже появилась карта регионов, в которых чаще всего покупаются билеты по программе "Пушкинская карта". Понятно, что Москва и Санкт-Петербург занимают лидирующие позиции по просто еще и количеству учреждений культуры, но посмотрите, как интересно дальше: Новосибирская область, Сибирь на третьем месте, далее Республика Татарстан, Свердловская область", - сказала Любимова, отметив, что в топ-регионов также вошли Ростовская, Нижегородская, Челябинская и Омская области, а также Пермский край."Пушкинская карта" – это программа популяризации культурных мероприятий, которая стартовала в РФ 1 сентября 2021 года. Воспользоваться ей могут молодые люди от 14 до 22 лет, программа позволяет приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.
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музеи, новости культуры, театр, ольга любимова
11:42 29.09.2021 (обновлено: 11:45 29.09.2021)
Почти две тысячи учреждений культуры участвуют в "Пушкинской карте"
Любимова: Более 1,8 тысяч учреждений культуры подключились к программе "Пушкинская карта"
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Более 1800 организаций уже подключились к программе "Пушкинская карта", в афише на данный момент размещено 14 тысяч культурных событий, которые молодые люди могут посетить с ее помощью, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции в среду.
"Мы действительно видим неподдельный интерес к проекту со стороны учреждений культуры, их количество растет с каждым днем, и на сегодняшний день к программе подключилось 1 836 организаций культуры. И в настоящее время среди учреждений лидируют музеи, что очень интересно", - сказала Любимова.
Глава ведомства подчеркнула, что на данный момент в программе участвуют уже более 570 музеев, более 540 театров, 118 концертных организаций, почти 300 культурных центров, 30 библиотек, 20 образовательных организаций и 250 организаций других категорий. Всего в афише на портале "Культура.РФ" на данный момент размещено 14 тысяч событий, среди которых почти три тысячи концертов, более 6,5 тысячи спектаклей, 1300 выставок, 290 культурно-образовательных мероприятий, а также творческие встречи.
Участники "Пушкинской карты" потратили на билеты по программе уже более 270 миллионов рублей, об этом министр культуры также рассказала на пресс-конференции в среду.
"Проект стартовал всего месяц назад и темпы подключения к программе, надо сказать, превысили наши ожидания... С 1 сентября виртуальные карты оформили более двух миллионов человек, а на самом деле 2 324 539 обладателей "Пушкинской карты". У каждого из них есть три тысячи рублей", - сказала Любимова.
При этом количество купленных по программе билетов на сегодняшний день составило более 360 тысяч, средний чек составил 700 рублей, добавила Любимова.
"У нас уже появилась карта регионов, в которых чаще всего покупаются билеты по программе "Пушкинская карта". Понятно, что Москва и Санкт-Петербург занимают лидирующие позиции по просто еще и количеству учреждений культуры, но посмотрите, как интересно дальше: Новосибирская область, Сибирь на третьем месте, далее Республика Татарстан, Свердловская область", - сказала Любимова, отметив, что в топ-регионов также вошли Ростовская, Нижегородская, Челябинская и Омская области, а также Пермский край.
"Пушкинская карта" – это программа популяризации культурных мероприятий, которая стартовала в РФ 1 сентября 2021 года. Воспользоваться ей могут молодые люди от 14 до 22 лет, программа позволяет приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.