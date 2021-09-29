https://ria.ru/20210929/karta-1752276588.html

Почти две тысячи учреждений культуры участвуют в "Пушкинской карте"

Почти две тысячи учреждений культуры участвуют в "Пушкинской карте" - РИА Новости, 29.09.2021

Почти две тысячи учреждений культуры участвуют в "Пушкинской карте"

Более 1800 организаций уже подключились к программе "Пушкинская карта", в афише на данный момент размещено 14 тысяч культурных событий, которые молодые люди... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:42

2021-09-29T11:42

2021-09-29T11:45

культура

музеи

новости культуры

театр

ольга любимова

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Более 1800 организаций уже подключились к программе "Пушкинская карта", в афише на данный момент размещено 14 тысяч культурных событий, которые молодые люди могут посетить с ее помощью, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции в среду.Глава ведомства подчеркнула, что на данный момент в программе участвуют уже более 570 музеев, более 540 театров, 118 концертных организаций, почти 300 культурных центров, 30 библиотек, 20 образовательных организаций и 250 организаций других категорий. Всего в афише на портале "Культура.РФ" на данный момент размещено 14 тысяч событий, среди которых почти три тысячи концертов, более 6,5 тысячи спектаклей, 1300 выставок, 290 культурно-образовательных мероприятий, а также творческие встречи.Участники "Пушкинской карты" потратили на билеты по программе уже более 270 миллионов рублей, об этом министр культуры также рассказала на пресс-конференции в среду.При этом количество купленных по программе билетов на сегодняшний день составило более 360 тысяч, средний чек составил 700 рублей, добавила Любимова."У нас уже появилась карта регионов, в которых чаще всего покупаются билеты по программе "Пушкинская карта". Понятно, что Москва и Санкт-Петербург занимают лидирующие позиции по просто еще и количеству учреждений культуры, но посмотрите, как интересно дальше: Новосибирская область, Сибирь на третьем месте, далее Республика Татарстан, Свердловская область", - сказала Любимова, отметив, что в топ-регионов также вошли Ростовская, Нижегородская, Челябинская и Омская области, а также Пермский край."Пушкинская карта" – это программа популяризации культурных мероприятий, которая стартовала в РФ 1 сентября 2021 года. Воспользоваться ей могут молодые люди от 14 до 22 лет, программа позволяет приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.

https://ria.ru/20210907/lyubimova-1749071401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музеи, новости культуры, театр, ольга любимова