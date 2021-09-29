https://ria.ru/20210929/iznasilovanie-1752261883.html
В Забайкалье задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки
В Забайкалье задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 29.09.2021
В Забайкалье задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки
Следователи задержали 42-летнего жителя Нерчинска, подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки, сообщает СУСК РФ по Забайкальскому краю. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T10:18
2021-09-29T10:18
2021-09-29T10:18
происшествия
нерчинск
забайкальский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
КРАСНОЯРСК, 29 сен - РИА Новости. Следователи задержали 42-летнего жителя Нерчинска, подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки, сообщает СУСК РФ по Забайкальскому краю."Следственными органами... возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Нерчинска 1979 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). По данным следствия, 26 сентября 2021 года в городе Нерчинске подозреваемый обманом привел 9-летнюю девочку в свой дом, где изнасиловал", - говорится в сообщении.Мужчина скрылся и через два дня был задержан в одном из соседних районных центров.В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следователи будут ходатайствовать об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20210926/obvinenie-1751894895.html
нерчинск
забайкальский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нерчинск, забайкальский край, россия
В Забайкалье задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки
В Забайкалье задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки