https://ria.ru/20210929/iznasilovanie-1752261883.html

В Забайкалье задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки

В Забайкалье задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 29.09.2021

В Забайкалье задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки

Следователи задержали 42-летнего жителя Нерчинска, подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки, сообщает СУСК РФ по Забайкальскому краю. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T10:18

2021-09-29T10:18

2021-09-29T10:18

происшествия

нерчинск

забайкальский край

россия

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КРАСНОЯРСК, 29 сен - РИА Новости. Следователи задержали 42-летнего жителя Нерчинска, подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки, сообщает СУСК РФ по Забайкальскому краю."Следственными органами... возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Нерчинска 1979 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). По данным следствия, 26 сентября 2021 года в городе Нерчинске подозреваемый обманом привел 9-летнюю девочку в свой дом, где изнасиловал", - говорится в сообщении.Мужчина скрылся и через два дня был задержан в одном из соседних районных центров.В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следователи будут ходатайствовать об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210926/obvinenie-1751894895.html

нерчинск

забайкальский край

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происшествия, нерчинск, забайкальский край, россия