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В Забайкалье задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки
В Забайкалье задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 29.09.2021
В Забайкалье задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки
Следователи задержали 42-летнего жителя Нерчинска, подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки, сообщает СУСК РФ по Забайкальскому краю. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T10:18
2021-09-29T10:18
происшествия
нерчинск
забайкальский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 29 сен - РИА Новости. Следователи задержали 42-летнего жителя Нерчинска, подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки, сообщает СУСК РФ по Забайкальскому краю."Следственными органами... возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Нерчинска 1979 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). По данным следствия, 26 сентября 2021 года в городе Нерчинске подозреваемый обманом привел 9-летнюю девочку в свой дом, где изнасиловал", - говорится в сообщении.Мужчина скрылся и через два дня был задержан в одном из соседних районных центров.В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следователи будут ходатайствовать об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, нерчинск, забайкальский край, россия
10:18 29.09.2021
 
В Забайкалье задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки

В Забайкалье задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : СК РФ
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КРАСНОЯРСК, 29 сен - РИА Новости. Следователи задержали 42-летнего жителя Нерчинска, подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки, сообщает СУСК РФ по Забайкальскому краю.
"Следственными органами... возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Нерчинска 1979 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). По данным следствия, 26 сентября 2021 года в городе Нерчинске подозреваемый обманом привел 9-летнюю девочку в свой дом, где изнасиловал", - говорится в сообщении.
Мужчина скрылся и через два дня был задержан в одном из соседних районных центров.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следователи будут ходатайствовать об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.
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