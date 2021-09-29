https://ria.ru/20210929/group-ib-1752253329.html

Group-IB заявила о следственных мероприятиях в офисе компании

Group-IB заявила о следственных мероприятиях в офисе компании - РИА Новости, 29.09.2021

Group-IB заявила о следственных мероприятиях в офисе компании

Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании кибератак, подтвердила, что 28 сентября в ее московской штаб-квартире прошли оперативные РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T09:03

2021-09-29T09:03

2021-09-29T10:21

происшествия

group-ib

москва

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании кибератак, подтвердила, что 28 сентября в ее московской штаб-квартире прошли оперативные мероприятия.Вечером того же дня сотрудники правоохранительных органов покинули офис, говорится в сообщении. Информацией о причинах произошедшего компания пока не располагает. "Топ-менеджмент и юридические службы работают над прояснением данной ситуации", — заявили в пресс-службе, добавив, что Group-IB продолжает действовать в штатном режиме.Так, обслуживаются клиенты и партнеры во всех регионах, в российских и международных офисах обеспечивается "работоспособность всех сервисов и критически важных бизнес-процессов", отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210407/kiberprestupniki-1727193734.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, group-ib, москва