Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210929/group-ib-1752253329.html
Group-IB заявила о следственных мероприятиях в офисе компании
Group-IB заявила о следственных мероприятиях в офисе компании - РИА Новости, 29.09.2021
Group-IB заявила о следственных мероприятиях в офисе компании
Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании кибератак, подтвердила, что 28 сентября в ее московской штаб-квартире прошли оперативные РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T09:03
2021-09-29T10:21
происшествия
group-ib
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании кибератак, подтвердила, что 28 сентября в ее московской штаб-квартире прошли оперативные мероприятия.Вечером того же дня сотрудники правоохранительных органов покинули офис, говорится в сообщении. Информацией о причинах произошедшего компания пока не располагает. "Топ-менеджмент и юридические службы работают над прояснением данной ситуации", — заявили в пресс-службе, добавив, что Group-IB продолжает действовать в штатном режиме.Так, обслуживаются клиенты и партнеры во всех регионах, в российских и международных офисах обеспечивается "работоспособность всех сервисов и критически важных бизнес-процессов", отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210407/kiberprestupniki-1727193734.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, group-ib, москва
09:03 29.09.2021 (обновлено: 10:21 29.09.2021)
 
Group-IB заявила о следственных мероприятиях в офисе компании

Group-IB подтвердила проведение оперативных мероприятий в ее штаб-квартире в Москве

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании кибератак, подтвердила, что 28 сентября в ее московской штаб-квартире прошли оперативные мероприятия.
Вечером того же дня сотрудники правоохранительных органов покинули офис, говорится в сообщении. Информацией о причинах произошедшего компания пока не располагает.
"Топ-менеджмент и юридические службы работают над прояснением данной ситуации", — заявили в пресс-службе, добавив, что Group-IB продолжает действовать в штатном режиме.
Так, обслуживаются клиенты и партнеры во всех регионах, в российских и международных офисах обеспечивается "работоспособность всех сервисов и критически важных бизнес-процессов", отметили в пресс-службе.
Программирование - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 14:41
Group-IB рассказала, как киберпреступники используют Telegram
 
ПроисшествияGroup-IBМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:26Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии из России
13:24ЦИК передал другим кандидатам 72 вакантных мандата "Единой России"
13:22Жириновский не исключил досрочных выборов в союзный парламент с Белоруссией
13:20В Минэкономики оценили безопасность энергопоставок в Германию
13:18Названы десять лучших российских изобретений XXI века
13:17Еврокомиссия предложила отменить визовые льготы для белорусских чиновников
13:13Москвичам рассказали о погоде в выходные
13:12Фигуранта дела о крушении в московском метро ждет второй суд
13:09В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube
13:08Арест Сачкова не связан с работой в МГТУ им Н.Э. Баумана, заявили в вузе
13:07В Амурской области будут судить подростков, осквернивших Мемориал Победы
13:04Путин поздравит Берлускони с юбилеем по телефону
13:02Криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" получил должность в СБУ
13:00Памфилова назвала явку на выборах высокой
12:59В Москве первый компонент вакцины от COVID получили пять миллионов человек
12:58Россия и Пакистан подтвердили готовность к военному сотрудничеству
12:58Избранные по федеральному списку от ЕР депутаты получили удостоверения
12:54Сочи планирует наладить паромное сообщение с Турцией
12:50В Крыму упразднят должность, которую занимал экс-вице-премьер Кабанов
12:48Путин проведет совещание по космической отрасли
Лента новостейМолния