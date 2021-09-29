https://ria.ru/20210929/group-ib-1752253329.html
Group-IB заявила о следственных мероприятиях в офисе компании
Group-IB заявила о следственных мероприятиях в офисе компании - РИА Новости, 29.09.2021
Group-IB заявила о следственных мероприятиях в офисе компании
Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании кибератак, подтвердила, что 28 сентября в ее московской штаб-квартире прошли оперативные РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T09:03
2021-09-29T09:03
2021-09-29T10:21
происшествия
group-ib
москва
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании кибератак, подтвердила, что 28 сентября в ее московской штаб-квартире прошли оперативные мероприятия.Вечером того же дня сотрудники правоохранительных органов покинули офис, говорится в сообщении. Информацией о причинах произошедшего компания пока не располагает. "Топ-менеджмент и юридические службы работают над прояснением данной ситуации", — заявили в пресс-службе, добавив, что Group-IB продолжает действовать в штатном режиме.Так, обслуживаются клиенты и партнеры во всех регионах, в российских и международных офисах обеспечивается "работоспособность всех сервисов и критически важных бизнес-процессов", отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210407/kiberprestupniki-1727193734.html
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происшествия, group-ib, москва
09:03 29.09.2021 (обновлено: 10:21 29.09.2021)
Group-IB заявила о следственных мероприятиях в офисе компании
Group-IB подтвердила проведение оперативных мероприятий в ее штаб-квартире в Москве