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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210929/gosduma-1752285174.html
Эсеры выдвинули Бабакова на должность вице-спикера Госдумы
Эсеры выдвинули Бабакова на должность вице-спикера Госдумы - РИА Новости, 29.09.2021
Эсеры выдвинули Бабакова на должность вице-спикера Госдумы
Президиум центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" выдвинул кандидатуру Александра Бабакова на должность вице-спикера Госдумы от эсеров,... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:15
2021-09-29T12:15
выборы в государственную думу
политика
александр бабаков
госдума рф
сергей миронов
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президиум центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" выдвинул кандидатуру Александра Бабакова на должность вице-спикера Госдумы от эсеров, сообщила пресс-служба фракции."Предлагаю президиуму центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия – За правду" поддержать кандидатуру Александра Михайловича Бабакова на пост заместителя председателя Государственной думы VIII созыва от нашей фракции", – сказал председатель партии Сергей Миронов, слова которого приводит пресс-служба.Отмечается, что решение о выдвижении Бабакова на пост заместителя председателя Госдумы VIII созыва было принято единогласно. В настоящее время Бабаков - сенатор, член комитета Совфеда по международным делам.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
https://ria.ru/20210924/prilepin-1751671860.html
https://ria.ru/20210928/gosduma-1752186492.html
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политика, александр бабаков, госдума рф, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"
12:15 29.09.2021
 
Эсеры выдвинули Бабакова на должность вице-спикера Госдумы

В "СР — За правду" предложили сенатора Бабакова на должность вице-спикера ГД

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПресс-конференция Александра Бабакова
Пресс-конференция Александра Бабакова - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президиум центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" выдвинул кандидатуру Александра Бабакова на должность вице-спикера Госдумы от эсеров, сообщила пресс-служба фракции.
"Предлагаю президиуму центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия – За правду" поддержать кандидатуру Александра Михайловича Бабакова на пост заместителя председателя Государственной думы VIII созыва от нашей фракции", – сказал председатель партии Сергей Миронов, слова которого приводит пресс-служба.
Сопредседатель партии председатель палаты депутатов партии Справедливая Россия - За правду Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 17:07Выборы в Государственную думу
Прилепин отказался от мандата депутата Госдумы
Отмечается, что решение о выдвижении Бабакова на пост заместителя председателя Госдумы VIII созыва было принято единогласно. В настоящее время Бабаков - сенатор, член комитета Совфеда по международным делам.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге в центральном штабе КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 16:14Выборы в Государственную думу
КПРФ выдвинет своего кандидата на пост спикера Госдумы
 
Выборы в Государственную думуПолитикаАлександр БабаковГосдума РФСергей МироновПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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