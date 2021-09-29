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Эсеры выдвинули Бабакова на должность вице-спикера Госдумы
Эсеры выдвинули Бабакова на должность вице-спикера Госдумы - РИА Новости, 29.09.2021
Эсеры выдвинули Бабакова на должность вице-спикера Госдумы
Президиум центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" выдвинул кандидатуру Александра Бабакова на должность вице-спикера Госдумы от эсеров,... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:15
2021-09-29T12:15
2021-09-29T12:15
выборы в государственную думу
политика
александр бабаков
госдума рф
сергей миронов
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президиум центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" выдвинул кандидатуру Александра Бабакова на должность вице-спикера Госдумы от эсеров, сообщила пресс-служба фракции."Предлагаю президиуму центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия – За правду" поддержать кандидатуру Александра Михайловича Бабакова на пост заместителя председателя Государственной думы VIII созыва от нашей фракции", – сказал председатель партии Сергей Миронов, слова которого приводит пресс-служба.Отмечается, что решение о выдвижении Бабакова на пост заместителя председателя Госдумы VIII созыва было принято единогласно. В настоящее время Бабаков - сенатор, член комитета Совфеда по международным делам.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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политика, александр бабаков, госдума рф, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"
Эсеры выдвинули Бабакова на должность вице-спикера Госдумы
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