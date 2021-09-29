https://ria.ru/20210929/gosduma-1752285174.html

Эсеры выдвинули Бабакова на должность вице-спикера Госдумы

Эсеры выдвинули Бабакова на должность вице-спикера Госдумы - РИА Новости, 29.09.2021

Эсеры выдвинули Бабакова на должность вице-спикера Госдумы

Президиум центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" выдвинул кандидатуру Александра Бабакова на должность вице-спикера Госдумы от эсеров,... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:15

2021-09-29T12:15

2021-09-29T12:15

выборы в государственную думу

политика

александр бабаков

госдума рф

сергей миронов

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президиум центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" выдвинул кандидатуру Александра Бабакова на должность вице-спикера Госдумы от эсеров, сообщила пресс-служба фракции."Предлагаю президиуму центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия – За правду" поддержать кандидатуру Александра Михайловича Бабакова на пост заместителя председателя Государственной думы VIII созыва от нашей фракции", – сказал председатель партии Сергей Миронов, слова которого приводит пресс-служба.Отмечается, что решение о выдвижении Бабакова на пост заместителя председателя Госдумы VIII созыва было принято единогласно. В настоящее время Бабаков - сенатор, член комитета Совфеда по международным делам.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20210924/prilepin-1751671860.html

https://ria.ru/20210928/gosduma-1752186492.html

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политика, александр бабаков, госдума рф, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"