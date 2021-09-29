https://ria.ru/20210929/genetika-1752359632.html

Онлайн-конференция вице-премьера РФ Татьяны Голиковой

Онлайн-конференция вице-премьера РФ Татьяны Голиковой - РИА Новости, 29.09.2021

Онлайн-конференция вице-премьера РФ Татьяны Голиковой

1 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная итогам тематического месяца Года науки и технологий в России "Сентябрь. Генетика и качество жизни".

2021-09-29T17:26

2021-09-29T17:26

2021-09-29T17:26

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Задать вопросУчастники:- заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна ГОЛИКОВА;- президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил КОВАЛЬЧУК;- руководитель Центра геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости, директор Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора Иван ДЯТЛОВ;- научный руководитель Института молекулярной биологии (ИМБ) им. В.А. Энгельгардта Александр МАКАРОВ.Участники мероприятия подведут итоги месяца, расскажут о развитии генетики в России и мерах государственной поддержки, обсудят ключевые направления исследований российских ученых и научные разработки, которые применяются в нашей стране и в мире.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы