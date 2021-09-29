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Онлайн-конференция вице-премьера РФ Татьяны Голиковой
Онлайн-конференция вице-премьера РФ Татьяны Голиковой - РИА Новости, 29.09.2021
Онлайн-конференция вице-премьера РФ Татьяны Голиковой
1 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная итогам тематического месяца Года науки и технологий в России "Сентябрь. Генетика и качество жизни".
2021-09-29T17:26
2021-09-29T17:26
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Задать вопросУчастники:- заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна ГОЛИКОВА;- президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил КОВАЛЬЧУК;- руководитель Центра геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости, директор Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора Иван ДЯТЛОВ;- научный руководитель Института молекулярной биологии (ИМБ) им. В.А. Энгельгардта Александр МАКАРОВ.Участники мероприятия подведут итоги месяца, расскажут о развитии генетики в России и мерах государственной поддержки, обсудят ключевые направления исследований российских ученых и научные разработки, которые применяются в нашей стране и в мире.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
17:26 29.09.2021
 

Онлайн-конференция вице-премьера РФ Татьяны Голиковой

Читать ria.ru в
1 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная итогам тематического месяца Года науки и технологий в России "Сентябрь. Генетика и качество жизни".
Задать вопрос
Участники:
- заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна ГОЛИКОВА;
- президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил КОВАЛЬЧУК;
- руководитель Центра геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости, директор Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора Иван ДЯТЛОВ;
- научный руководитель Института молекулярной биологии (ИМБ) им. В.А. Энгельгардта Александр МАКАРОВ.
Участники мероприятия подведут итоги месяца, расскажут о развитии генетики в России и мерах государственной поддержки, обсудят ключевые направления исследований российских ученых и научные разработки, которые применяются в нашей стране и в мире.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru
 
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