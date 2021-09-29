Онлайн-конференция вице-премьера РФ Татьяны Голиковой
1 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная итогам тематического месяца Года науки и технологий в России "Сентябрь. Генетика и качество жизни".
Участники:
- заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна ГОЛИКОВА;
- президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил КОВАЛЬЧУК;
- руководитель Центра геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости, директор Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора Иван ДЯТЛОВ;
- научный руководитель Института молекулярной биологии (ИМБ) им. В.А. Энгельгардта Александр МАКАРОВ.
- заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна ГОЛИКОВА;
- президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил КОВАЛЬЧУК;
- руководитель Центра геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости, директор Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора Иван ДЯТЛОВ;
- научный руководитель Института молекулярной биологии (ИМБ) им. В.А. Энгельгардта Александр МАКАРОВ.
Участники мероприятия подведут итоги месяца, расскажут о развитии генетики в России и мерах государственной поддержки, обсудят ключевые направления исследований российских ученых и научные разработки, которые применяются в нашей стране и в мире.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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