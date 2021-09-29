https://ria.ru/20210929/gaz-1752338592.html

В Европе попытались загнать Россию в угол и пожалели

В Европе рассказали, как поплатились из-за попытки загнать Россию в угол - РИА Новости, 29.09.2021

В Европе попытались загнать Россию в угол и пожалели

Переход европейских стран на новую систему заключения газовых контрактов не только не создал неудобств для России, но и спровоцировал проблемы на европейском... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T15:57

2021-09-29T15:57

2021-09-29T18:03

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Переход европейских стран на новую систему заключения газовых контрактов не только не создал неудобств для России, но и спровоцировал проблемы на европейском рынке, заявил в интервью Start Magazine итальянский эксперт в области геополитики и экономики Демостенес Флорос."Европейский союз по глупости думал, что ставит Россию в очень сложное положение, но последняя быстро приспособилась к новым условиям, и Москву уже не волнуют те риски, которым подвергается ЕС", — поделился своим мнением специалист.После 2014 года Брюссель активно призывал страны — импортеры газа отказаться от долгосрочных контрактов, в которых цены привязаны к нефтяным котировкам, с условием "бери или плати" и перейти на спотовые цены по краткосрочным контрактам, как на североамериканском рынке, уточняется в материале.По словам специалиста, сейчас пока трудно сравнить, что выгоднее: платить спотовую цену или по долгосрочным контрактам. Экономисты смогут ответить на этот вопрос только после более длительного периода наблюдения. Однако Россия не виновата в рекордно высоких ценах на углеводородную смесь, которые мы наблюдаем в Европе, подчеркнул он.Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20210920/kholod-1750805003.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/gaz-1752040205.html

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в мире, италия, европа, россия