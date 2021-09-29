В Европе попытались загнать Россию в угол и пожалели

15:57 29.09.2021 (обновлено: 18:03 29.09.2021)
В Европе рассказали, как поплатились из-за попытки загнать Россию в угол
Start Magazine: ЕС перешел на новую систему расчета цены на газ, чтобы "навредить" России
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на газовом хранилище в Будапеште
© AP Photo / Bela Szandelszky
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Переход европейских стран на новую систему заключения газовых контрактов не только не создал неудобств для России, но и спровоцировал проблемы на европейском рынке, заявил в интервью Start Magazine итальянский эксперт в области геополитики и экономики Демостенес Флорос.
"Европейский союз по глупости думал, что ставит Россию в очень сложное положение, но последняя быстро приспособилась к новым условиям, и Москву уже не волнуют те риски, которым подвергается ЕС", — поделился своим мнением специалист.
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После 2014 года Брюссель активно призывал страны — импортеры газа отказаться от долгосрочных контрактов, в которых цены привязаны к нефтяным котировкам, с условием "бери или плати" и перейти на спотовые цены по краткосрочным контрактам, как на североамериканском рынке, уточняется в материале.
По словам специалиста, сейчас пока трудно сравнить, что выгоднее: платить спотовую цену или по долгосрочным контрактам. Экономисты смогут ответить на этот вопрос только после более длительного периода наблюдения. Однако Россия не виновата в рекордно высоких ценах на углеводородную смесь, которые мы наблюдаем в Европе, подчеркнул он.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.
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