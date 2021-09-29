https://ria.ru/20210929/gaz-1752262039.html

Цена на газ в Европе составила 988 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе составила 988 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 29.09.2021

Цена на газ в Европе составила 988 долларов за тысячу кубометров

Фьючерсные цены на газ в Европе после вчерашнего временного скачка более чем на 10%, выше 1040 долларов за тысячу кубометров, после открытия торгов в среду... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T10:19

2021-09-29T10:19

2021-09-29T10:19

экономика

природный газ

европа

газпром

северный поток — 2

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Фьючерсные цены на газ в Европе после вчерашнего временного скачка более чем на 10%, выше 1040 долларов за тысячу кубометров, после открытия торгов в среду растут к расчетной цене вторника на 3%, чуть не дотягивая до 1000 долларов, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила примерно 955 долларов, затем немного выросла и в 9.40 мск составила 988 долларов, что на 3% больше расчетной цены вторника.Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне 940 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила рекордные 960 долларов.Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла почти 515 долларов за тысячу кубометров, к концу августа показатель приблизился к отметке 600 долларов, а по итогам торгов вторника расчетная цена впервые составила 960 долларов.Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отмечал, что динамика фьючерсных цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток — 2". Цены, объяснял эксперт, подогреваются опасениями физической нехватки газа в случае холодной зимы и рисками того, что поставки не смогут быть увеличены.

https://ria.ru/20210929/tseny-1752196227.html

https://ria.ru/20210929/britaniya-1752217714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, природный газ, европа, газпром, северный поток — 2