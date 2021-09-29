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В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше - РИА Новости, 29.09.2021
В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
Режим энергосбережения продлевает время работы смартфона, однако все время держать включенной эту функцию не нужно, посоветовал в интервью радио Sputnik старший РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T02:15
2021-09-29T02:15
общество
технологии
gps
смартфоны
роскачество
россия
сергей кузьменко
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Режим энергосбережения продлевает время работы смартфона, однако все время держать включенной эту функцию не нужно, посоветовал в интервью радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.При энергосберегающем режиме на смартфоне отключаются программы, которые постоянно удерживают устройство в Сети. Это и является причиной, по которой не следует постоянно держать этот режим включенным, пояснил эксперт.Помимо этого, продолжил он, энергосберегающий режим сильно замедляет беспроводные соединения — мобильный интернет, особенно в формате 4G, а также Wi-Fi, GPS и Bluetooth.В то же время, по словам Кузьменко, режим энергосбережения можно использовать для продления срока службы аккумулятора смартфона. Аккумулятор дольше служит, если уровень его заряда не падает ниже 30 процентов, уточнил эксперт. Для удержания его в этих параметрах можно использовать в том числе энергосберегающий режим, задав соответствующую настройку."Например, чтобы он включался, когда уровень заряда 50 или 60 процентов. Таким образом, когда включается этот режим, это сигнал, что в ближайшее время пора поставить устройство на зарядку. А когда вы поставите устройство на зарядку, режим энергосбережения автоматически отключится", — пояснил эксперт.
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общество, технологии, gps, смартфоны, роскачество, россия, сергей кузьменко
02:15 29.09.2021
 
В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше

Роскачество: режим энергосбережения замедляет работу гаджетов

© Pixabay / ReadyElementsСмартфон с зарядным устройством
Смартфон с зарядным устройством - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Pixabay / ReadyElements
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Режим энергосбережения продлевает время работы смартфона, однако все время держать включенной эту функцию не нужно, посоветовал в интервью радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
При энергосберегающем режиме на смартфоне отключаются программы, которые постоянно удерживают устройство в Сети. Это и является причиной, по которой не следует постоянно держать этот режим включенным, пояснил эксперт.

"Режим энергосбережения может негативно повлиять на работу устройства, если у пользователя установлены живые обои и многочисленные виджеты, если пользователю важно, чтобы устройство постоянно синхронизировало контакты, аккаунты и различные сервисы", — сказал Кузьменко.

Помимо этого, продолжил он, энергосберегающий режим сильно замедляет беспроводные соединения — мобильный интернет, особенно в формате 4G, а также Wi-Fi, GPS и Bluetooth.
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В то же время, по словам Кузьменко, режим энергосбережения можно использовать для продления срока службы аккумулятора смартфона. Аккумулятор дольше служит, если уровень его заряда не падает ниже 30 процентов, уточнил эксперт. Для удержания его в этих параметрах можно использовать в том числе энергосберегающий режим, задав соответствующую настройку.
"Например, чтобы он включался, когда уровень заряда 50 или 60 процентов. Таким образом, когда включается этот режим, это сигнал, что в ближайшее время пора поставить устройство на зарядку. А когда вы поставите устройство на зарядку, режим энергосбережения автоматически отключится", — пояснил эксперт.
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