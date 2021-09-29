https://ria.ru/20210929/fsin-1752285906.html

Экс-главу НИИ ФСИН заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Экс-главу НИИ ФСИН заподозрили в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 29.09.2021

Экс-главу НИИ ФСИН заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Экс-начальник ФКУ "Научно-исследовательский институт" ФСИН подозревается в злоупотреблении полномочиями с ущербом на 40 миллионов рублей, сообщила журналистам... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:18

2021-09-29T12:18

2021-09-29T12:18

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Экс-начальник ФКУ "Научно-исследовательский институт" ФСИН подозревается в злоупотреблении полномочиями с ущербом на 40 миллионов рублей, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По версии следствия, с апреля 2018 по апрель 2021 года Быков, являясь начальником ФКУ НИИ ФСИН России, заключил 95 договоров о трудоустройстве в институт на должности вольнонаемных работников с действующими сотрудниками учреждения. Быков, осознавая, что сотрудники выполняют научные работы по основному месту службы, организовал предоставление ими отчетов о выполнении работ как наемных работников для получения дополнительны выплат. В результате был причинен ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей, полагают в СК.По месту проживания фигуранта, а также его близких родственников проводятся обыски.В ближайшее время следователи приступят к проведению с подозреваемым необходимых следственных действий.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия