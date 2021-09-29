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Экс-главу НИИ ФСИН заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Экс-главу НИИ ФСИН заподозрили в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 29.09.2021
Экс-главу НИИ ФСИН заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Экс-начальник ФКУ "Научно-исследовательский институт" ФСИН подозревается в злоупотреблении полномочиями с ущербом на 40 миллионов рублей, сообщила журналистам... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:18
2021-09-29T12:18
2021-09-29T12:18
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Экс-начальник ФКУ "Научно-исследовательский институт" ФСИН подозревается в злоупотреблении полномочиями с ущербом на 40 миллионов рублей, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По версии следствия, с апреля 2018 по апрель 2021 года Быков, являясь начальником ФКУ НИИ ФСИН России, заключил 95 договоров о трудоустройстве в институт на должности вольнонаемных работников с действующими сотрудниками учреждения. Быков, осознавая, что сотрудники выполняют научные работы по основному месту службы, организовал предоставление ими отчетов о выполнении работ как наемных работников для получения дополнительны выплат. В результате был причинен ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей, полагают в СК.По месту проживания фигуранта, а также его близких родственников проводятся обыски.В ближайшее время следователи приступят к проведению с подозреваемым необходимых следственных действий.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
Экс-главу НИИ ФСИН заподозрили в злоупотреблении полномочиями
СК заподозрил бывшего начальника НИИ ФСИН Быкова в злоупотреблении полномочиями
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Экс-начальник ФКУ "Научно-исследовательский институт" ФСИН
подозревается в злоупотреблении полномочиями с ущербом на 40 миллионов рублей, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК
России Юлия Иванова
.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника Федерального казенного учреждения "Научно-исследовательский институт" ФСИН России Андрея Быкова. В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета при содействии сотрудников ФСБ России и УСБ ФСИН России установлена его причастность к совершению преступления... "злоупотребление должностными полномочиями", - сказала она.
По версии следствия, с апреля 2018 по апрель 2021 года Быков, являясь начальником ФКУ НИИ ФСИН России, заключил 95 договоров о трудоустройстве в институт на должности вольнонаемных работников с действующими сотрудниками учреждения. Быков, осознавая, что сотрудники выполняют научные работы по основному месту службы, организовал предоставление ими отчетов о выполнении работ как наемных работников для получения дополнительны выплат. В результате был причинен ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей, полагают в СК.
По месту проживания фигуранта, а также его близких родственников проводятся обыски.
В ближайшее время следователи приступят к проведению с подозреваемым необходимых следственных действий.