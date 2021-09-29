17:45 29.09.2021 (обновлено: 17:52 29.09.2021)
В Белоруссии объяснили, зачем раздали мигрантам форму пограничников
Белорусские пограничники раздали мигрантам военную форму из-за похолодания
© REUTERS / Kacper PempelПольские пограничники и группа мигрантов, застрявших на границе между Беларусью и Польшей возле села Уснарж-Горный, Польша
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Белорусские пограничники заявили, что раздали находящимся на границе с Польшей нелегальным мигрантам военную форму в связи с похолоданием, это было сделано из гуманистических соображений, сообщает в среду пресс-служба Госпогранкомитета (ГПК) республики.
Ранее пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская заявила, что нелегальным мигрантам на белорусской стороне раздают военную форму.
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"Комментируем "сенсационные" фото мигрантов в куртках и штанах из комплекта формы пограничников. Снимки сопровождаются "гениальными" умозаключениями… Более месяца в надежде получения убежища в странах ЕС группа беженцев из Афганистана находится на польско-белорусской границе. С момента похолодания положение беженцев, прижатых с польской стороны к белорусской границе, стало тяжелым. Они не рассчитывали, что страны "образцовой демократии" нарушат свои же законы и проигнорируют международное право", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГПК.
По данным ведомства, несмотря на это, афганцы принципиально хотят попасть в те страны, которые их пригласили. "Еще неделю назад, 22 сентября, пограничная застава передала резерв своего вещевого имущества беженцам, а местные жители поделились запасами еды. Мы оказываем иностранцам, попавшим в тяжелую ситуацию, посильную помощь", - подчеркивается в сообщении.
В ГПК республики также призвали не искать "скрытый смысл в простом желании помочь людям, попавшим в трудную ситуацию".
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В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Срок действия режима ЧС заканчивается 2 октября, но может быть продлен решением президента.
По данным польской стороны, с начала августа на границе с Белоруссией выявили около 10 тысяч попыток нелегального пересечения границы. Подавляющее большинство из них успешно пресечено. Около 1200 нелегальных мигрантов задержано и помещено в охраняемые центры.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.