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Туризм
https://ria.ru/20210929/finlyandiya-1752262863.html
РЖД: на восстановление перевозок с Финляндией потребуется от двух месяцев
РЖД: на восстановление перевозок с Финляндией потребуется от двух месяцев - РИА Новости, 29.09.2021
РЖД: на восстановление перевозок с Финляндией потребуется от двух месяцев
Распространение COVID-19 пока сдерживает процесс возобновления пассажирского железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией, но после открытия границ на... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:05
2021-09-29T14:05
туризм
финляндия
новости - туризм
дмитрий пегов
пассажиры
туристы
олег белозеров
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Распространение COVID-19 пока сдерживает процесс возобновления пассажирского железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией, но после открытия границ на восстановление перевозок понадобится два-три месяца, считает заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов."Никаких сдерживающих факторов со стороны железнодорожных администраций России и Финляндии для возобновления курсирования поездов нет. Все зависит только от эпидемиологической ситуации в странах и решения властей", — рассказал Пегов журналистам.Он также отметил, что вряд ли с открытием границ будет всплеск на такие перевозки. В конце августа главы РЖД и финского железнодорожного оператора VR Group выразили готовность к скорейшему возобновлению пассажирского железнодорожного сообщения между странами.
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финляндия, новости - туризм, дмитрий пегов, пассажиры, туристы, олег белозеров, россия, коронавирус covid-19, перевозки
14:05 29.09.2021
 
РЖД: на восстановление перевозок с Финляндией потребуется от двух месяцев

РЖД: для возобновления перевозок с Финляндией потребуется около двух-трех месяцев

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажиры в салоне автобуса
Пассажиры в салоне автобуса - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Распространение COVID-19 пока сдерживает процесс возобновления пассажирского железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией, но после открытия границ на восстановление перевозок понадобится два-три месяца, считает заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов.
"Никаких сдерживающих факторов со стороны железнодорожных администраций России и Финляндии для возобновления курсирования поездов нет. Все зависит только от эпидемиологической ситуации в странах и решения властей", — рассказал Пегов журналистам.
Он также отметил, что вряд ли с открытием границ будет всплеск на такие перевозки.
В конце августа главы РЖД и финского железнодорожного оператора VR Group выразили готовность к скорейшему возобновлению пассажирского железнодорожного сообщения между странами.
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