https://ria.ru/20210929/elektroenergiya-1752302679.html

Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии из России

Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии из России - РИА Новости, 29.09.2021

Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии из России

"Интер РАО" по просьбе китайской стороны изучает возможность существенного увеличения экспорта электроэнергии в Китай, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:26

2021-09-29T13:26

2021-09-29T13:26

экономика

китай

дальний восток

интер рао - управление электрогенерацией

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151390/82/1513908240_0:52:3457:1997_1920x0_80_0_0_296a8a47dae79486af821435d913cfc2.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Интер РАО" по просьбе китайской стороны изучает возможность существенного увеличения экспорта электроэнергии в Китай, сообщили РИА Новости в компании.Компания отмечает, что рост поставок в Китай в свою очередь приводит к снижению цены на электроэнергию для промышленности Дальнего Востока из-за особенностей регулирования маржи экспортера."Интер РАО" - единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.

https://ria.ru/20210929/tseny-1752196227.html

китай

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, китай, дальний восток, интер рао - управление электрогенерацией, россия