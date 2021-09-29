https://ria.ru/20210929/elektroenergiya-1752302679.html
Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии из России
Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии из России - РИА Новости, 29.09.2021
Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии из России
"Интер РАО" по просьбе китайской стороны изучает возможность существенного увеличения экспорта электроэнергии в Китай, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:26
2021-09-29T13:26
2021-09-29T13:26
экономика
китай
дальний восток
интер рао - управление электрогенерацией
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Интер РАО" по просьбе китайской стороны изучает возможность существенного увеличения экспорта электроэнергии в Китай, сообщили РИА Новости в компании.Компания отмечает, что рост поставок в Китай в свою очередь приводит к снижению цены на электроэнергию для промышленности Дальнего Востока из-за особенностей регулирования маржи экспортера."Интер РАО" - единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.
https://ria.ru/20210929/tseny-1752196227.html
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экономика, китай, дальний восток, интер рао - управление электрогенерацией, россия
Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии из России
Китай попросил "Интер РАО" существенно увеличить поставки электроэнергии из России