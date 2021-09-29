Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210929/elektroenergiya-1752302679.html
Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии из России
Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии из России - РИА Новости, 29.09.2021
Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии из России
"Интер РАО" по просьбе китайской стороны изучает возможность существенного увеличения экспорта электроэнергии в Китай, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:26
2021-09-29T13:26
экономика
китай
дальний восток
интер рао - управление электрогенерацией
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151390/82/1513908240_0:52:3457:1997_1920x0_80_0_0_296a8a47dae79486af821435d913cfc2.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Интер РАО" по просьбе китайской стороны изучает возможность существенного увеличения экспорта электроэнергии в Китай, сообщили РИА Новости в компании.Компания отмечает, что рост поставок в Китай в свою очередь приводит к снижению цены на электроэнергию для промышленности Дальнего Востока из-за особенностей регулирования маржи экспортера."Интер РАО" - единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.
https://ria.ru/20210929/tseny-1752196227.html
китай
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151390/82/1513908240_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_9b4b5f77ac4258e4e91412b275597a12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, китай, дальний восток, интер рао - управление электрогенерацией, россия
13:26 29.09.2021
 
Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии из России

Китай попросил "Интер РАО" существенно увеличить поставки электроэнергии из России

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТрансформаторная площадка ТЭЦ в Санкт-Петербурге
Трансформаторная площадка ТЭЦ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Интер РАО" по просьбе китайской стороны изучает возможность существенного увеличения экспорта электроэнергии в Китай, сообщили РИА Новости в компании.
"Китайская сторона обратилась в "Интер РАО" с просьбой увеличить поставки электроэнергии в связи с дефицитом в северных провинциях. В настоящее время мы завершаем обсуждение технической возможности существенного роста поставок - объемы будут определены в почасовом режиме в зависимости от спроса", - говорится в сообщении "Интер РАО".
Компания отмечает, что рост поставок в Китай в свою очередь приводит к снижению цены на электроэнергию для промышленности Дальнего Востока из-за особенностей регулирования маржи экспортера.
"Интер РАО" - единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.
Терминал компании Rubis, специализирующейся на хранении промышленных жидких продуктов, в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
Вчера, 08:00
Что выиграет Россия от рекордных цен на газ и нефть
 
ЭкономикаКитайДальний ВостокИнтер РАО - Управление электрогенерациейРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Источник сообщил об обысках у окружения вице-президента Сбербанка
04:15Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
04:07Кулеба пообещал создать России "серьезные проблемы"
03:49СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
03:15Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
03:00Эксперты предупредили о рисках при онлайн-заказе стройматериалов
02:45На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть груши
02:29МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
02:15Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
02:15Россиянам нашли замену кофе
01:51Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
01:38СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
01:29В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
01:15Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
01:14В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
00:50СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
00:49СМИ: Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
00:45Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
00:43Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей
Лента новостейМолния