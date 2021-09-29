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Туризм
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В Египте для туристов запускают новый мобильный сервис
В Египте для туристов запускают новый мобильный сервис - РИА Новости, 29.09.2021
В Египте для туристов запускают новый мобильный сервис
В Египте запустили новый информационный сервис для иностранных гостей, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:00
2021-09-29T18:00
туризм
египет
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
туристы
куда поехать
отдых на море
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Египте запустили новый информационный сервис для иностранных гостей, сообщает АТОР.Для прямого общения с отдыхающими и обеспечения их комфортного пребывания и безопасности министерство туризма и древностей Египта предложило новое приложение для иностранных гостей. Оно будет предоставляться всеми мобильными операторами государства.По прибытии в Египет в аэропорту международные путешественники получат приветственное SMS-сообщение с указанием номеров телефонов экстренных служб — полиции и скорой помощи, а также "горячей линии" по оперативному реагированию на жалобы и пожелания туристов.По номеру 19654 в рабочие часы гости могут пожаловаться на обслуживание в отелях, магазинах и других туробъектах, ситуации с COVID-19.Сделать это можно в том числе и на русском языке. Также иностранцев выслушают на английском и немецком.
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египет, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, туристы, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, коронавирус covid-19
18:00 29.09.2021
 
В Египте для туристов запускают новый мобильный сервис

Министерство туризма и древностей Египта предлагает туристам новое мобильное приложение

© Depositphotos / tomwyness67Туристы на верблюдах в деревне Гарб-Сахель в районе Асуана в Египте
Туристы на верблюдах в деревне Гарб-Сахель в районе Асуана в Египте - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Depositphotos / tomwyness67
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Египте запустили новый информационный сервис для иностранных гостей, сообщает АТОР.
Для прямого общения с отдыхающими и обеспечения их комфортного пребывания и безопасности министерство туризма и древностей Египта предложило новое приложение для иностранных гостей. Оно будет предоставляться всеми мобильными операторами государства.
По прибытии в Египет в аэропорту международные путешественники получат приветственное SMS-сообщение с указанием номеров телефонов экстренных служб — полиции и скорой помощи, а также "горячей линии" по оперативному реагированию на жалобы и пожелания туристов.
По номеру 19654 в рабочие часы гости могут пожаловаться на обслуживание в отелях, магазинах и других туробъектах, ситуации с COVID-19.
Сделать это можно в том числе и на русском языке. Также иностранцев выслушают на английском и немецком.
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ТуризмЕгипетНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Туризмтуристыкуда поехатьотдых на морекуда можно лететьКоронавирус COVID-19
 
 
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