https://ria.ru/20210929/egipet-1752303457.html

В Египте для туристов запускают новый мобильный сервис

В Египте для туристов запускают новый мобильный сервис - РИА Новости, 29.09.2021

В Египте для туристов запускают новый мобильный сервис

В Египте запустили новый информационный сервис для иностранных гостей, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T18:00

2021-09-29T18:00

2021-09-29T18:00

туризм

египет

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Египте запустили новый информационный сервис для иностранных гостей, сообщает АТОР.Для прямого общения с отдыхающими и обеспечения их комфортного пребывания и безопасности министерство туризма и древностей Египта предложило новое приложение для иностранных гостей. Оно будет предоставляться всеми мобильными операторами государства.По прибытии в Египет в аэропорту международные путешественники получат приветственное SMS-сообщение с указанием номеров телефонов экстренных служб — полиции и скорой помощи, а также "горячей линии" по оперативному реагированию на жалобы и пожелания туристов.По номеру 19654 в рабочие часы гости могут пожаловаться на обслуживание в отелях, магазинах и других туробъектах, ситуации с COVID-19.Сделать это можно в том числе и на русском языке. Также иностранцев выслушают на английском и немецком.

https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html

египет

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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