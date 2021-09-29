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В Египте для туристов запускают новый мобильный сервис
В Египте для туристов запускают новый мобильный сервис - РИА Новости, 29.09.2021
В Египте для туристов запускают новый мобильный сервис
В Египте запустили новый информационный сервис для иностранных гостей, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:00
2021-09-29T18:00
2021-09-29T18:00
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Египте запустили новый информационный сервис для иностранных гостей, сообщает АТОР.Для прямого общения с отдыхающими и обеспечения их комфортного пребывания и безопасности министерство туризма и древностей Египта предложило новое приложение для иностранных гостей. Оно будет предоставляться всеми мобильными операторами государства.По прибытии в Египет в аэропорту международные путешественники получат приветственное SMS-сообщение с указанием номеров телефонов экстренных служб — полиции и скорой помощи, а также "горячей линии" по оперативному реагированию на жалобы и пожелания туристов.По номеру 19654 в рабочие часы гости могут пожаловаться на обслуживание в отелях, магазинах и других туробъектах, ситуации с COVID-19.Сделать это можно в том числе и на русском языке. Также иностранцев выслушают на английском и немецком.
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РИА Новости
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РИА Новости
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египет, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, туристы, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, коронавирус covid-19
В Египте для туристов запускают новый мобильный сервис
Министерство туризма и древностей Египта предлагает туристам новое мобильное приложение