https://ria.ru/20210929/edinaya_rossiya-1752295939.html

Избранные по федеральному списку от ЕР депутаты получили удостоверения

Избранные по федеральному списку от ЕР депутаты получили удостоверения - РИА Новости, 29.09.2021

Избранные по федеральному списку от ЕР депутаты получили удостоверения

Удостоверения об избрании в Госдуму получили 60 избранных по федеральному списку депутатов от ЕР, включая детского омбудсмена Анну Кузнецову, которая входила в... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:58

2021-09-29T12:58

2021-09-29T13:09

выборы в государственную думу

политика

единая россия

дмитрий кобылкин

госдума рф

выборы в государственную думу

евгений ревенко

анна кузнецова

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Удостоверения об избрании в Госдуму получили 60 избранных по федеральному списку депутатов от ЕР, включая детского омбудсмена Анну Кузнецову, которая входила в "федеральную пятерку" списка партии, заявили в пресс-службе партии."Удостоверения об избрании получили 60 избранных по федеральному списку депутатов от "Единой России". В их числе представитель "пятерки" лидеров списка партии детский омбудсмен Анна Кузнецова, заместители секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко и Дмитрий Кобылкин, руководитель Центрального штаба "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев и другие", - говорится в сообщенииПо словам Ревенко, главная задача партии сегодня - выполнить народную программу "Единой России"."На днях на встрече с президентом было объявлено о создании пяти партийных комиссий. Каждый лидер нашей пятерки возглавит отдельное направление, будет работать над реализацией народной программы. И уверен, что новые депутаты – а наша фракция обновилась почти на половину - принесут свои идеи", - сказал Ревенко на заседании Центризбиркома в среду.

https://ria.ru/20210927/edinaya-rossiya-1751996614.html

https://ria.ru/20210924/fraktsiya-1751635048.html

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политика, единая россия, дмитрий кобылкин, госдума рф, выборы в государственную думу, евгений ревенко, анна кузнецова, россия