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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210929/edinaya_rossiya-1752295939.html
Избранные по федеральному списку от ЕР депутаты получили удостоверения
Избранные по федеральному списку от ЕР депутаты получили удостоверения - РИА Новости, 29.09.2021
Избранные по федеральному списку от ЕР депутаты получили удостоверения
Удостоверения об избрании в Госдуму получили 60 избранных по федеральному списку депутатов от ЕР, включая детского омбудсмена Анну Кузнецову, которая входила в... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:58
2021-09-29T13:09
выборы в государственную думу
политика
единая россия
дмитрий кобылкин
госдума рф
выборы в государственную думу
евгений ревенко
анна кузнецова
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Удостоверения об избрании в Госдуму получили 60 избранных по федеральному списку депутатов от ЕР, включая детского омбудсмена Анну Кузнецову, которая входила в "федеральную пятерку" списка партии, заявили в пресс-службе партии."Удостоверения об избрании получили 60 избранных по федеральному списку депутатов от "Единой России". В их числе представитель "пятерки" лидеров списка партии детский омбудсмен Анна Кузнецова, заместители секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко и Дмитрий Кобылкин, руководитель Центрального штаба "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев и другие", - говорится в сообщенииПо словам Ревенко, главная задача партии сегодня - выполнить народную программу "Единой России"."На днях на встрече с президентом было объявлено о создании пяти партийных комиссий. Каждый лидер нашей пятерки возглавит отдельное направление, будет работать над реализацией народной программы. И уверен, что новые депутаты – а наша фракция обновилась почти на половину - принесут свои идеи", - сказал Ревенко на заседании Центризбиркома в среду.
https://ria.ru/20210927/edinaya-rossiya-1751996614.html
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политика, единая россия, дмитрий кобылкин, госдума рф, выборы в государственную думу, евгений ревенко, анна кузнецова, россия
12:58 29.09.2021 (обновлено: 13:09 29.09.2021)
 
Избранные по федеральному списку от ЕР депутаты получили удостоверения

Избранные по федеральному списку от ЕР депутаты, включая Кузнецову, получили удостоверения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧлены партии "Единая Россия" в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" по завершении единого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москв
Члены партии Единая Россия в штабе общественной поддержки партии Единая Россия по завершении единого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москв - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Удостоверения об избрании в Госдуму получили 60 избранных по федеральному списку депутатов от ЕР, включая детского омбудсмена Анну Кузнецову, которая входила в "федеральную пятерку" списка партии, заявили в пресс-службе партии.
"Удостоверения об избрании получили 60 избранных по федеральному списку депутатов от "Единой России". В их числе представитель "пятерки" лидеров списка партии детский омбудсмен Анна Кузнецова, заместители секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко и Дмитрий Кобылкин, руководитель Центрального штаба "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев и другие", - говорится в сообщении
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По словам Ревенко, главная задача партии сегодня - выполнить народную программу "Единой России".
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Выборы в Государственную думуПолитикаЕдиная РоссияДмитрий КобылкинГосдума РФВыборы в Государственную думуЕвгений РевенкоАнна КузнецоваРоссия
 
 
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