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Наука
https://ria.ru/20210929/dinozavry-1752290757.html
Британские ученые открыли два новых вида крупных динозавров
Британские ученые открыли два новых вида крупных динозавров - РИА Новости, 29.09.2021
Британские ученые открыли два новых вида крупных динозавров
Британские палеонтологи обнаружили на острове Уайт у берегов Англии черепа и фрагменты скелетов двух новых видов крупных хищных динозавров, ближайших... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:42
2021-09-29T12:42
наука
великобритания
остров уайт
биология
динозавры
палеонтология
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Британские палеонтологи обнаружили на острове Уайт у берегов Англии черепа и фрагменты скелетов двух новых видов крупных хищных динозавров, ближайших родственников гигантского спинозавра. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.Началось все с того, что несколько лет назад коллекционеры окаменелостей нашли на пляже вблизи Брайстоуна части двух черепов, после этого к раскопкам подключились сотрудники местного Музея динозавров, которые извлекли более 50 костей динозавров. Породы формации Уэссекс, в которых найдены кости относятся к раннему меловому периоду и имеют возраст около 125 миллионов лет.Анализ, проведенный палеонтологами из Саутгемптонского университета, показал, что они принадлежат двум ранее неизвестным науке видам динозавров-теропод из семейства спинозаврид, самый известный представитель которого, спинозавр, достигал в длину 15 метров.Единственный скелет спинозаврид, ранее обнаруженный в Великобритании, принадлежал бариониксу, который был обнаружен в 1983 году в карьере в графстве Суррей. Большинство других находок ограничивалось изолированными зубами и отдельными костями. Сейчас же ученые получили практически целые черепа, крупные фрагменты хвоста и множество других костей."Найденные черепа отличаются не только от барионикса, но и друг от друга, что говорит о том, что на территории Великобритании было значительно большее разнообразие спинозаврид, чем считалось ранее", — приводятся в пресс-релизе Саутгемптонского университета слова ведущего автора исследования Криса Баркера (Chris Barker).Отличительная особенность новых видов — вытянутые как у крокодилов черепа. Ученые считают, что такая форма черепа помогала животным разнообразить свой рацион — охотиться как на земле, так и в воде.Первый экземпляр был назван Ceratosuchops inferodios, что переводится как "адская цапля с крокодиловым лицом". Его надбровные дуги украшали низкие рога и шишки, а стиль охоты, по мнению авторов исследования, напоминал стратегию цапли, которая стоит на берегу и в любой момент готова схватить добычу как на суше, так и в воде.Второй получил название Riparovenator milnerae, что переводится как "охотник на берегу реки Милнера" в честь недавно скончавшейся Анджелы Милнер, известного британского палеонтолога. Доктор Милнер ранее изучала барионикса и дала название этому виду.Находка динозавров-спинозаврид на острове Уайт для палеонтологов не была неожиданностью, но удивительным было то, что они нашли рядом двух представителей близких хищников, которые, казалось бы, должны были конкурировать друг с другом."В течение нескольких десятилетий мы ожидали обнаружение на острове Уайт динозавров, похожих на барионикса, но найти двух новых животных в тесной связи — огромный сюрприз", — отмечает один из авторов статьи Даррен Найш (Darren Naish), эксперт по тераподовым динозаврам из Саутгемптонского университета."Может показаться странным нахождение в одной экосистеме двух похожих и тесно связанных плотоядных животных, но на самом деле это очень характерно как для динозавров, так и для множества других экосистем", — говорит еще один участник исследования Дэвид Хоун (David Hone) из Лондонского университета королевы Марии.Хотя скелеты неполные, ученые смогли определить, что в длину Ceratosuchops, и Riparovenator имели около девяти метров, а длина их челюстей достигала одного метра.
https://ria.ru/20210928/kislorod-1752195569.html
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великобритания, остров уайт, биология, динозавры, палеонтология
12:42 29.09.2021
 

Британские ученые открыли два новых вида крупных динозавров

CC0 / Anthony Hutchings / Художественное представление Ceratosuchops inferodios на переднем плане и Riparovenator milnerae - на заднем
Художественное представление Ceratosuchops inferodios на переднем плане и Riparovenator milnerae - на заднем - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
CC0 / Anthony Hutchings /
Художественное представление Ceratosuchops inferodios на переднем плане и Riparovenator milnerae - на заднем
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Британские палеонтологи обнаружили на острове Уайт у берегов Англии черепа и фрагменты скелетов двух новых видов крупных хищных динозавров, ближайших родственников гигантского спинозавра. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
Началось все с того, что несколько лет назад коллекционеры окаменелостей нашли на пляже вблизи Брайстоуна части двух черепов, после этого к раскопкам подключились сотрудники местного Музея динозавров, которые извлекли более 50 костей динозавров. Породы формации Уэссекс, в которых найдены кости относятся к раннему меловому периоду и имеют возраст около 125 миллионов лет.
Анализ, проведенный палеонтологами из Саутгемптонского университета, показал, что они принадлежат двум ранее неизвестным науке видам динозавров-теропод из семейства спинозаврид, самый известный представитель которого, спинозавр, достигал в длину 15 метров.
Единственный скелет спинозаврид, ранее обнаруженный в Великобритании, принадлежал бариониксу, который был обнаружен в 1983 году в карьере в графстве Суррей. Большинство других находок ограничивалось изолированными зубами и отдельными костями. Сейчас же ученые получили практически целые черепа, крупные фрагменты хвоста и множество других костей.
"Найденные черепа отличаются не только от барионикса, но и друг от друга, что говорит о том, что на территории Великобритании было значительно большее разнообразие спинозаврид, чем считалось ранее", — приводятся в пресс-релизе Саутгемптонского университета слова ведущего автора исследования Криса Баркера (Chris Barker).
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Отличительная особенность новых видов — вытянутые как у крокодилов черепа. Ученые считают, что такая форма черепа помогала животным разнообразить свой рацион — охотиться как на земле, так и в воде.
Первый экземпляр был назван Ceratosuchops inferodios, что переводится как "адская цапля с крокодиловым лицом". Его надбровные дуги украшали низкие рога и шишки, а стиль охоты, по мнению авторов исследования, напоминал стратегию цапли, которая стоит на берегу и в любой момент готова схватить добычу как на суше, так и в воде.
Второй получил название Riparovenator milnerae, что переводится как "охотник на берегу реки Милнера" в честь недавно скончавшейся Анджелы Милнер, известного британского палеонтолога. Доктор Милнер ранее изучала барионикса и дала название этому виду.
Находка динозавров-спинозаврид на острове Уайт для палеонтологов не была неожиданностью, но удивительным было то, что они нашли рядом двух представителей близких хищников, которые, казалось бы, должны были конкурировать друг с другом.
"В течение нескольких десятилетий мы ожидали обнаружение на острове Уайт динозавров, похожих на барионикса, но найти двух новых животных в тесной связи — огромный сюрприз", — отмечает один из авторов статьи Даррен Найш (Darren Naish), эксперт по тераподовым динозаврам из Саутгемптонского университета.
"Может показаться странным нахождение в одной экосистеме двух похожих и тесно связанных плотоядных животных, но на самом деле это очень характерно как для динозавров, так и для множества других экосистем", — говорит еще один участник исследования Дэвид Хоун (David Hone) из Лондонского университета королевы Марии.
Хотя скелеты неполные, ученые смогли определить, что в длину Ceratosuchops, и Riparovenator имели около девяти метров, а длина их челюстей достигала одного метра.
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