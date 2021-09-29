https://ria.ru/20210929/diana-1752179585.html

Шеф-повар Гордон Рамзи рассказал, какими блюдами угощал принцессу Диану

Шеф-повар Гордон Рамзи рассказал, какими блюдами угощал принцессу Диану - РИА Новости, 29.09.2021

Шеф-повар Гордон Рамзи рассказал, какими блюдами угощал принцессу Диану

Британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи в эфире нового шоу "Gordon, Gino and Fred Go Greek!" назвал блюда, которыми угощал принцессу Диану в своем... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T04:47

2021-09-29T04:47

2021-09-29T04:47

культура

диана, принцесса уэльская

стиль жизни

кулинария

лондон

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи в эфире нового шоу "Gordon, Gino and Fred Go Greek!" назвал блюда, которыми угощал принцессу Диану в своем ресторане, сообщает Independent. Один из соведущих Рамзи — шеф-повар Джино Д'Акампо спросил, какое у него любимое блюдо на сегодняшний день? На это Гордон ответил: "Однажды готовил для леди Ди".По словам знаменитого шефа, принцесса Уэльская посетила его заведение, расположенное в Челси (район Лондона) в 90-е годы. Тогда она ела на закуску террин из лука-порея и морского окуня в качестве основного блюда. Гордон Рамзи признался, что террин и окунь для Дианы — "лучшая еда", которую он когда-либо готовил.А вспоминая о принцессе, которая трагически погибла в августе 1997 года, шеф-повар назвал ее "красивой женщиной" и отметил, что она была "одним из самых любезных членов королевской семьи".

https://ria.ru/20210827/spencer-1747528662.html

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диана, принцесса уэльская, стиль жизни, кулинария, лондон