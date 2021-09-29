Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210929/diana-1752179585.html
Шеф-повар Гордон Рамзи рассказал, какими блюдами угощал принцессу Диану
Шеф-повар Гордон Рамзи рассказал, какими блюдами угощал принцессу Диану - РИА Новости, 29.09.2021
Шеф-повар Гордон Рамзи рассказал, какими блюдами угощал принцессу Диану
Британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи в эфире нового шоу "Gordon, Gino and Fred Go Greek!" назвал блюда, которыми угощал принцессу Диану в своем... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T04:47
2021-09-29T04:47
культура
диана, принцесса уэльская
стиль жизни
кулинария
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155604/64/1556046429_0:133:438:379_1920x0_80_0_0_40d929df8b4201881bf921f370e57b60.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи в эфире нового шоу "Gordon, Gino and Fred Go Greek!" назвал блюда, которыми угощал принцессу Диану в своем ресторане, сообщает Independent. Один из соведущих Рамзи — шеф-повар Джино Д'Акампо спросил, какое у него любимое блюдо на сегодняшний день? На это Гордон ответил: "Однажды готовил для леди Ди".По словам знаменитого шефа, принцесса Уэльская посетила его заведение, расположенное в Челси (район Лондона) в 90-е годы. Тогда она ела на закуску террин из лука-порея и морского окуня в качестве основного блюда. Гордон Рамзи признался, что террин и окунь для Дианы — "лучшая еда", которую он когда-либо готовил.А вспоминая о принцессе, которая трагически погибла в августе 1997 года, шеф-повар назвал ее "красивой женщиной" и отметил, что она была "одним из самых любезных членов королевской семьи".
https://ria.ru/20210827/spencer-1747528662.html
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155604/64/1556046429_0:92:438:421_1920x0_80_0_0_28421201c28055b0b73bd7436e18aca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
диана, принцесса уэльская, стиль жизни, кулинария, лондон
04:47 29.09.2021
 

Шеф-повар Гордон Рамзи рассказал, какими блюдами угощал принцессу Диану

CC BY-SA 2.0 / John Mathew Smith / Принцесса Диана
Принцесса Диана - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
CC BY-SA 2.0 / John Mathew Smith /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи в эфире нового шоу "Gordon, Gino and Fred Go Greek!" назвал блюда, которыми угощал принцессу Диану в своем ресторане, сообщает Independent.
Один из соведущих Рамзи — шеф-повар Джино Д'Акампо спросил, какое у него любимое блюдо на сегодняшний день? На это Гордон ответил: "Однажды готовил для леди Ди".
По словам знаменитого шефа, принцесса Уэльская посетила его заведение, расположенное в Челси (район Лондона) в 90-е годы. Тогда она ела на закуску террин из лука-порея и морского окуня в качестве основного блюда.
Гордон Рамзи признался, что террин и окунь для Дианы — "лучшая еда", которую он когда-либо готовил.
А вспоминая о принцессе, которая трагически погибла в августе 1997 года, шеф-повар назвал ее "красивой женщиной" и отметил, что она была "одним из самых любезных членов королевской семьи".
Кадр из трейлера фильма Спенсер: Тайна принцессы Дианы
27 августа, 17:08Культура
Вышел трейлер фильма "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы
 
КультураДиана, принцесса УэльскаяСтиль жизниКулинарияЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:24ЦИК передал другим кандидатам 72 вакантных мандата "Единой России"
13:22Жириновский не исключил досрочных выборов в союзный парламент с Белоруссией
13:20В Минэкономики оценили безопасность энергопоставок в Германию
13:18Названы десять лучших российских изобретений XXI века
13:17Еврокомиссия предложила отменить визовые льготы для белорусских чиновников
13:13Москвичам рассказали о погоде в выходные
13:12Фигуранта дела о крушении в московском метро ждет второй суд
13:09В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube
13:08Арест Сачкова не связан с работой в МГТУ им Н.Э. Баумана, заявили в вузе
13:07В Амурской области будут судить подростков, осквернивших Мемориал Победы
13:04Путин поздравит Берлускони с юбилеем по телефону
13:02Криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" получил должность в СБУ
13:00Памфилова назвала явку на выборах высокой
12:59В Москве первый компонент вакцины от COVID получили пять миллионов человек
12:58Россия и Пакистан подтвердили готовность к военному сотрудничеству
12:58Избранные по федеральному списку от ЕР депутаты получили удостоверения
12:54Сочи планирует наладить паромное сообщение с Турцией
12:50В Крыму упразднят должность, которую занимал экс-вице-премьер Кабанов
12:48Путин проведет совещание по космической отрасли
12:47В Кремле не увидели связи дела Сачкова с ситуацией с Калви
Лента новостейМолния