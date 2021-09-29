https://ria.ru/20210929/deputaty-1752376219.html

Нетесов оценил работу депутатов Воронежской облдумы

Нетесов оценил работу депутатов Воронежской облдумы - РИА Новости, 29.09.2021

Нетесов оценил работу депутатов Воронежской облдумы

Работа приемных депутатов Воронежской областной думы помогает определить эффективные механизмы помощи гражданам, заявил в среду в ходе дистанционного приема... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T18:28

2021-09-29T18:28

2021-09-29T18:28

воронежская область

общество

воронеж

воронежская областная дума

владимир нетесов

россия

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ВОРОНЕЖ, 29 сен - РИА Новости. Работа приемных депутатов Воронежской областной думы помогает определить эффективные механизмы помощи гражданам, заявил в среду в ходе дистанционного приема председатель облдумы Владимир Нетесов.Прием был посвящен проблемам в сфере ЖКХ и проводился совместно с юристами и специалистами общественной организации "Жилищный контроль". Жительница Воронежа рассказала, что в ее доме отключили электричество, а когда жильцы попытались узнать о сроках восстановления электроснабжения, выяснилось, что аварийная ситуация произошла на бесхозном участке сетей. Еще одна заявительница пожаловалась на ухудшение условий проживания в квартире после недавней коммунальной аварии. Пенсионер из Воронежа обратился с проблемой, связанной со сроками и качеством проведения капремонта в доме. Всем заявителям были даны консультации, их обращения поставлены на контроль.Подводя итоги приема, Нетесов отметил важность системного решения вопросов сферы жилищно-коммунального хозяйства."Для каждого человека, обратившегося к депутату за помощью, его проблема - самая важная и значимая. Так же ее должны воспринимать и депутаты. А главное, вопросы, с которыми приходят на прием граждане, должны решаться не только в ручном режиме, но и системно. Именно работа приемных, где накапливается массив обращений по различной тематике, помогает в дальнейшем определить эффективные механизмы помощи гражданам, а также сформировать правильные алгоритмы действий, в том числе и законодательные", - сказал Нетесов.Он также обратил внимание на успешный опыт взаимодействия депутатского корпуса Воронежской областной думы и общественной организации "Жилищный контроль". С 2020 года было рассмотрено более 3 тысяч обращений по поводу оказания коммунальных услуг жителям многоквартирных домов, при этом большая их часть получила положительное решение.

https://ria.ru/20210923/pomosch-1751512054.html

https://ria.ru/20210922/netesov-1751369658.html

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общество, воронеж, воронежская областная дума, владимир нетесов, россия