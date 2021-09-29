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Правительство направит проект бюджета в Госдуму в четверг
Правительство направит проект бюджета в Госдуму в четверг - РИА Новости, 29.09.2021
Правительство направит проект бюджета в Госдуму в четверг
Бюджетный пакет документов будет направлен в Госдуму в четверг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T15:43
2021-09-29T15:43
экономика
бюджет
правительство рф
госдума рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бюджетный пакет документов будет направлен в Госдуму в четверг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Уже завтра весь бюджетный пакет должен быть отправлен в Госдуму. Предстоит обсудить его с депутатами нового созыва и обеспечить утверждение в парламенте", - сказал Мишустин на заседании кабмина в среду.По его словам, проект бюджета практически готов, в него вносятся последние штрихи.
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экономика, бюджет, правительство рф, госдума рф, михаил мишустин, россия
15:43 29.09.2021
 
Правительство направит проект бюджета в Госдуму в четверг

Мишустин: проект бюджета почти готов, его направят в Госдуму в четверг

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бюджетный пакет документов будет направлен в Госдуму в четверг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Уже завтра весь бюджетный пакет должен быть отправлен в Госдуму. Предстоит обсудить его с депутатами нового созыва и обеспечить утверждение в парламенте", - сказал Мишустин на заседании кабмина в среду.
По его словам, проект бюджета практически готов, в него вносятся последние штрихи.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
Вчера, 14:51
Мишустин оценил результаты исполнения бюджета за первое полугодие
 
ЭкономикаБюджетПравительство РФГосдума РФМихаил МишустинРоссия
 
 
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