https://ria.ru/20210929/byudzhet-1752335689.html

Правительство направит проект бюджета в Госдуму в четверг

Правительство направит проект бюджета в Госдуму в четверг - РИА Новости, 29.09.2021

Правительство направит проект бюджета в Госдуму в четверг

Бюджетный пакет документов будет направлен в Госдуму в четверг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T15:43

2021-09-29T15:43

2021-09-29T15:43

экономика

бюджет

правительство рф

госдума рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бюджетный пакет документов будет направлен в Госдуму в четверг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Уже завтра весь бюджетный пакет должен быть отправлен в Госдуму. Предстоит обсудить его с депутатами нового созыва и обеспечить утверждение в парламенте", - сказал Мишустин на заседании кабмина в среду.По его словам, проект бюджета практически готов, в него вносятся последние штрихи.

https://ria.ru/20210929/byudzhet-1752323229.html

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экономика, бюджет, правительство рф, госдума рф, михаил мишустин, россия