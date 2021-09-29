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Мишустин оценил результаты исполнения бюджета за первое полугодие
Мишустин оценил результаты исполнения бюджета за первое полугодие - РИА Новости, 29.09.2021
Мишустин оценил результаты исполнения бюджета за первое полугодие
Результаты исполнения бюджета РФ за первое полугодие в целом хорошие, доходы превысили прогнозные значения более чем на треть, а объем государственного долга... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:51
2021-09-29T15:29
экономика
михаил мишустин
россия
бюджет
правительство рф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Результаты исполнения бюджета РФ за первое полугодие в целом хорошие, доходы превысили прогнозные значения более чем на треть, а объем государственного долга остается на комфортном уровне, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В повестке заседания правительства в среду - исполнение федерального бюджета за первое полугодие 2021 года. Накануне пресс-служба кабмина сообщила, что доходы федерального бюджета за первое полугодие 2021 года сложились в сумме 11,266 миллиарда рублей, расходы составили 10,491 миллиарда рублей. Профицит федерального бюджета составил 774,7 миллиарда рублей.По его словам, идет процесс восстановления деловой активности, и в ряде отраслей динамика выпуска превышает доковидные значения. "Снижается уровень безработицы, это способствует росту оплаты труда и как следствие укрепляется потребительский спрос. Что важно, отмечается оживление инвестиционной активности, бизнес возобновляет собственные инвестиционные программы, в том числе благодаря стимулирующей бюджетной политике государства", - добавил премьер."Все это положительно отразилось и на бюджете. Доходы превысили прогнозные значения более чем на треть, в результате был получен заметный профицит. Объем государственного долга остается на комфортном уровне", - указал Мишустин.
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экономика, михаил мишустин, россия, бюджет, правительство рф
14:51 29.09.2021 (обновлено: 15:29 29.09.2021)
 
Мишустин оценил результаты исполнения бюджета за первое полугодие

Мишустин назвал результаты исполнения бюджета за первое полугодие хорошими

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Результаты исполнения бюджета РФ за первое полугодие в целом хорошие, доходы превысили прогнозные значения более чем на треть, а объем государственного долга остается на комфортном уровне, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В повестке заседания правительства в среду - исполнение федерального бюджета за первое полугодие 2021 года. Накануне пресс-служба кабмина сообщила, что доходы федерального бюджета за первое полугодие 2021 года сложились в сумме 11,266 миллиарда рублей, расходы составили 10,491 миллиарда рублей. Профицит федерального бюджета составил 774,7 миллиарда рублей.
"Результаты в целом хорошие. Они в полной мере отражают те позитивные процессы, которые сложились в нашей экономике, прежде всего, благодаря решениям президента по поддержке людей и пострадавших отраслей из-за пандемии. Они (меры - ред.) позволили не только сгладить негативное влияние коронавируса, но и возобновить экономический рост", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
По его словам, идет процесс восстановления деловой активности, и в ряде отраслей динамика выпуска превышает доковидные значения. "Снижается уровень безработицы, это способствует росту оплаты труда и как следствие укрепляется потребительский спрос. Что важно, отмечается оживление инвестиционной активности, бизнес возобновляет собственные инвестиционные программы, в том числе благодаря стимулирующей бюджетной политике государства", - добавил премьер.
"Все это положительно отразилось и на бюджете. Доходы превысили прогнозные значения более чем на треть, в результате был получен заметный профицит. Объем государственного долга остается на комфортном уровне", - указал Мишустин.
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