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Путин поздравил Берлускони с 85-летием
Путин поздравил Берлускони с 85-летием - РИА Новости, 29.09.2021
Путин поздравил Берлускони с 85-летием
Президент России Владимир Путин поздравил по телефону бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони с 85-летием, отметил его большой вклад в развитие... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:29
2021-09-29T13:29
в мире
италия
владимир путин
сильвио берлускони
вперед, италия
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил по телефону бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони с 85-летием, отметил его большой вклад в развитие отношений РФ и Италии, пожелал здоровья и благополучия, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин поздравил бывшего председателя Совета министров Итальянской Республики, главу партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони с 85-летием, отметил его большой личный вклад в развитие российско-итальянских отношений, пожелал крепкого здоровья и благополучия", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее Путин также направил Сильвио Берлускони поздравительную телеграмму по случаю дня рождения.
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в мире, италия, владимир путин, сильвио берлускони, вперед, италия, россия
13:29 29.09.2021
 
Путин поздравил Берлускони с 85-летием

Путин поздравил по телефону бывшего премьер-министра Италии Берлускони с 85-летием

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Сильвио Берлускони
Владимир Путин и Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил по телефону бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони с 85-летием, отметил его большой вклад в развитие отношений РФ и Италии, пожелал здоровья и благополучия, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин поздравил бывшего председателя Совета министров Итальянской Республики, главу партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони с 85-летием, отметил его большой личный вклад в развитие российско-итальянских отношений, пожелал крепкого здоровья и благополучия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее Путин также направил Сильвио Берлускони поздравительную телеграмму по случаю дня рождения.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Италией, заявил Путин
 
В миреИталияВладимир ПутинСильвио БерлускониВперед, ИталияРоссия
 
 
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