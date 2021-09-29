https://ria.ru/20210929/berluskoni-1752303120.html
Путин поздравил Берлускони с 85-летием
Путин поздравил Берлускони с 85-летием - РИА Новости, 29.09.2021
Путин поздравил Берлускони с 85-летием
Президент России Владимир Путин поздравил по телефону бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони с 85-летием, отметил его большой вклад в развитие... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:29
2021-09-29T13:29
2021-09-29T13:29
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил по телефону бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони с 85-летием, отметил его большой вклад в развитие отношений РФ и Италии, пожелал здоровья и благополучия, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин поздравил бывшего председателя Совета министров Итальянской Республики, главу партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони с 85-летием, отметил его большой личный вклад в развитие российско-итальянских отношений, пожелал крепкого здоровья и благополучия", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее Путин также направил Сильвио Берлускони поздравительную телеграмму по случаю дня рождения.
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в мире, италия, владимир путин, сильвио берлускони, вперед, италия, россия
Путин поздравил Берлускони с 85-летием
Путин поздравил по телефону бывшего премьер-министра Италии Берлускони с 85-летием