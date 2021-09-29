https://ria.ru/20210929/belorussiya-1752399065.html

В Белоруссии пресекли деятельность экстремистской сети

В Белоруссии пресекли деятельность экстремистской сети - РИА Новости, 29.09.2021

В Белоруссии пресекли деятельность экстремистской сети

Комитетом госбезопасности Белоруссии пресечена деятельность экстремистской сети, которая под контролем иностранных спецслужб из-за границы вербовала работников... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T20:41

2021-09-29T20:41

2021-09-29T23:18

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МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Комитетом госбезопасности Белоруссии пресечена деятельность экстремистской сети, которая под контролем иностранных спецслужб из-за границы вербовала работников крупнейших предприятий страны, имеющих доступ к сведениям ограниченного характера, заявил в четверг замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек."Комитетом государственной безопасности пресечена деятельность организованной экстремистской сети "Рабочы рух" ("Рабочее движение" - ред.). Установлено, что находящиеся в основном за рубежом представители актива этого движения осуществляли подбор, психологическую обработку и последующую вербовку действующих работников крупнейших белорусских предприятий из числа так называемых сторонников перемен, имеющих доступ к сведениям ограниченного характера", - заявил Бычек в эфире телеканала СТВ."Вовлечение в радикальную деятельность и формирование таким образом законспирированной сети ячеек осуществлялось посредством специально созданного Telegram-канала и ряда секретных чатов сети Интернет при содействии и под контролем иностранных спецслужб", - уточнил представитель КГБ.Бычек также рассказал, что прорабатывались конкретные диверсионные акты, способные парализовать работу таких стратегических белорусских предприятий, как "Нафтан", "Гродно Азот", Белорусский металлургический завод и другие, в том числе – путем уничтожения основного оборудования, объектов инфраструктуры и коммуникаций.По данным КГБ, в отношении задержанных членов экстремистской сети возбуждены уголовные дела по статьям 356 и 361 Уголовного кодекса Белоруссии - "Измена государству" и "Создание экстремистского формирования".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Ранее, 26 сентября, гостелеканал ОНТ сообщил о задержании 13 активистов оппозиционного "Рабочего движения", целями которого были остановка крупных предприятий страны и забастовки.

https://ria.ru/20210929/belorussiya-1752403471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, кгб белоруссии