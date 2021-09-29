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В Белоруссии пресекли деятельность экстремистской сети
В Белоруссии пресекли деятельность экстремистской сети - РИА Новости, 29.09.2021
В Белоруссии пресекли деятельность экстремистской сети
Комитетом госбезопасности Белоруссии пресечена деятельность экстремистской сети, которая под контролем иностранных спецслужб из-за границы вербовала работников... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T20:41
2021-09-29T23:18
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кгб белоруссии
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МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Комитетом госбезопасности Белоруссии пресечена деятельность экстремистской сети, которая под контролем иностранных спецслужб из-за границы вербовала работников крупнейших предприятий страны, имеющих доступ к сведениям ограниченного характера, заявил в четверг замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек."Комитетом государственной безопасности пресечена деятельность организованной экстремистской сети "Рабочы рух" ("Рабочее движение" - ред.). Установлено, что находящиеся в основном за рубежом представители актива этого движения осуществляли подбор, психологическую обработку и последующую вербовку действующих работников крупнейших белорусских предприятий из числа так называемых сторонников перемен, имеющих доступ к сведениям ограниченного характера", - заявил Бычек в эфире телеканала СТВ."Вовлечение в радикальную деятельность и формирование таким образом законспирированной сети ячеек осуществлялось посредством специально созданного Telegram-канала и ряда секретных чатов сети Интернет при содействии и под контролем иностранных спецслужб", - уточнил представитель КГБ.Бычек также рассказал, что прорабатывались конкретные диверсионные акты, способные парализовать работу таких стратегических белорусских предприятий, как "Нафтан", "Гродно Азот", Белорусский металлургический завод и другие, в том числе – путем уничтожения основного оборудования, объектов инфраструктуры и коммуникаций.По данным КГБ, в отношении задержанных членов экстремистской сети возбуждены уголовные дела по статьям 356 и 361 Уголовного кодекса Белоруссии - "Измена государству" и "Создание экстремистского формирования".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Ранее, 26 сентября, гостелеканал ОНТ сообщил о задержании 13 активистов оппозиционного "Рабочего движения", целями которого были остановка крупных предприятий страны и забастовки.
https://ria.ru/20210929/belorussiya-1752403471.html
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в мире, белоруссия, кгб белоруссии
20:41 29.09.2021 (обновлено: 23:18 29.09.2021)
 
В Белоруссии пресекли деятельность экстремистской сети

КГБ Белоруссии пресекла деятельность экстремистов, вербовавших работников предприятий

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники спецназа КГБ Белоруссии
Сотрудники спецназа КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Комитетом госбезопасности Белоруссии пресечена деятельность экстремистской сети, которая под контролем иностранных спецслужб из-за границы вербовала работников крупнейших предприятий страны, имеющих доступ к сведениям ограниченного характера, заявил в четверг замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек.
"Комитетом государственной безопасности пресечена деятельность организованной экстремистской сети "Рабочы рух" ("Рабочее движение" - ред.). Установлено, что находящиеся в основном за рубежом представители актива этого движения осуществляли подбор, психологическую обработку и последующую вербовку действующих работников крупнейших белорусских предприятий из числа так называемых сторонников перемен, имеющих доступ к сведениям ограниченного характера", - заявил Бычек в эфире телеканала СТВ.
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"Вовлечение в радикальную деятельность и формирование таким образом законспирированной сети ячеек осуществлялось посредством специально созданного Telegram-канала и ряда секретных чатов сети Интернет при содействии и под контролем иностранных спецслужб", - уточнил представитель КГБ.
Бычек также рассказал, что прорабатывались конкретные диверсионные акты, способные парализовать работу таких стратегических белорусских предприятий, как "Нафтан", "Гродно Азот", Белорусский металлургический завод и другие, в том числе – путем уничтожения основного оборудования, объектов инфраструктуры и коммуникаций.
По данным КГБ, в отношении задержанных членов экстремистской сети возбуждены уголовные дела по статьям 356 и 361 Уголовного кодекса Белоруссии - "Измена государству" и "Создание экстремистского формирования".
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Ранее, 26 сентября, гостелеканал ОНТ сообщил о задержании 13 активистов оппозиционного "Рабочего движения", целями которого были остановка крупных предприятий страны и забастовки.
 
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