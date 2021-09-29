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Глава администрации Лукашенко прокомментировал убийство сотрудника КГБ
Глава администрации Лукашенко прокомментировал убийство сотрудника КГБ - РИА Новости, 29.09.2021
Глава администрации Лукашенко прокомментировал убийство сотрудника КГБ
Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко заявил, что те, кто "сделал хайп" на смерти сотрудника КГБ, ответят перед законом, им бессмысленно... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:33
2021-09-29T16:47
в мире
белоруссия
кгб белоруссии
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МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко заявил, что те, кто "сделал хайп" на смерти сотрудника КГБ, ответят перед законом, им бессмысленно "зачищать" свои соцсети.Во вторник Комитет госбезопасности республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению", задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.По его словам, эти люди перешли "красную линию" и "показали свое истинное лицо: беспринципное, подлое и аморальное". "Вы стали в один ряд с преступниками и их пособниками. Выбор сделан. Этому нет прощения, этому нет оправдания", - заявил глава администрации президента.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.В среду генпрокурор Белоруссии Андрей Швед, комментируя смерть сотрудника КГБ, заявил, что идет радикализация деятельности лиц, посягающих на суверенитет и конституционный строй государства.
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РИА Новости
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5
4.7
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Стихийный мемориал у белорусского КГБ
К зданию белорусского КГБ в память о погибшем сотруднике приносят цветы и свечи
2021-09-29T16:33
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Спецоперация, в ходе которой погиб оперативник. Видео КГБ
В сети появилось видео спецоперации КГБ, завершившейся смертельным ранением оперативника под позывным "Нирвана" Из опубликованных кадров следует, что подозреваемый встретил силовиков выстрелами из охотничьего ружья. Ружейные выстрелы прозвучали дважды. Сотрудник КГБ был смертельно ранен. Стрелок убит ответным огнем.
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в мире, белоруссия, кгб белоруссии, видео
Глава администрации Лукашенко прокомментировал убийство сотрудника КГБ
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко заявил, что те, кто "сделал хайп" на смерти сотрудника КГБ, ответят перед законом, им бессмысленно "зачищать" свои соцсети.
2021-09-29T16:33
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PT0M12S
16:33 29.09.2021 (обновлено: 16:47 29.09.2021)
 
Глава администрации Лукашенко прокомментировал убийство сотрудника КГБ

Глава администрации Лукашенко: сделавшие хайп на гибели офицера КГБ ответят перед законом

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МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко заявил, что те, кто "сделал хайп" на смерти сотрудника КГБ, ответят перед законом, им бессмысленно "зачищать" свои соцсети.
Во вторник Комитет госбезопасности республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению", задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.

"Предупреждаю вас, собственники магазинов, где, как известно, продаются так называемые боевые листки, пропагандирующие экстремизм, насилие и преступность, злорадствующие, называющие себя журналистами и все те, кто заигрался в "революцию" здесь и за рубежом, - ответите перед законом. Даже не пытайтесь зачищать свои аккаунты в социальных сетях. Все, кто увидел в преступнике сакральную жертву, …кто сделал хайп на горе семьи офицера, будут найдены", - приводит в среду слова Сергеенко Sputnik Беларусь.

По его словам, эти люди перешли "красную линию" и "показали свое истинное лицо: беспринципное, подлое и аморальное". "Вы стали в один ряд с преступниками и их пособниками. Выбор сделан. Этому нет прощения, этому нет оправдания", - заявил глава администрации президента.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
В среду генпрокурор Белоруссии Андрей Швед, комментируя смерть сотрудника КГБ, заявил, что идет радикализация деятельности лиц, посягающих на суверенитет и конституционный строй государства.
 
В миреБелоруссияКГБ Белоруссии
 
 
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