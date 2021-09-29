https://ria.ru/20210929/belorussiya-1752347051.html

Глава администрации Лукашенко прокомментировал убийство сотрудника КГБ

Глава администрации Лукашенко прокомментировал убийство сотрудника КГБ - РИА Новости, 29.09.2021

Глава администрации Лукашенко прокомментировал убийство сотрудника КГБ

Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко заявил, что те, кто "сделал хайп" на смерти сотрудника КГБ, ответят перед законом, им бессмысленно... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:33

2021-09-29T16:33

2021-09-29T16:47

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МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко заявил, что те, кто "сделал хайп" на смерти сотрудника КГБ, ответят перед законом, им бессмысленно "зачищать" свои соцсети.Во вторник Комитет госбезопасности республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению", задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.По его словам, эти люди перешли "красную линию" и "показали свое истинное лицо: беспринципное, подлое и аморальное". "Вы стали в один ряд с преступниками и их пособниками. Выбор сделан. Этому нет прощения, этому нет оправдания", - заявил глава администрации президента.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.В среду генпрокурор Белоруссии Андрей Швед, комментируя смерть сотрудника КГБ, заявил, что идет радикализация деятельности лиц, посягающих на суверенитет и конституционный строй государства.

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Стихийный мемориал у белорусского КГБ К зданию белорусского КГБ в память о погибшем сотруднике приносят цветы и свечи 2021-09-29T16:33 true PT0M12S

Спецоперация, в ходе которой погиб оперативник. Видео КГБ В сети появилось видео спецоперации КГБ, завершившейся смертельным ранением оперативника под позывным "Нирвана" Из опубликованных кадров следует, что подозреваемый встретил силовиков выстрелами из охотничьего ружья. Ружейные выстрелы прозвучали дважды. Сотрудник КГБ был смертельно ранен. Стрелок убит ответным огнем. 2021-09-29T16:33 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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