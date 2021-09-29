https://ria.ru/20210929/belorussiya-1752314128.html

Главред "Комсомольской правды" назвал причину блокировки сайта в Белоруссии

Главред "Комсомольской правды" назвал причину блокировки сайта в Белоруссии - РИА Новости, 29.09.2021

Главред "Комсомольской правды" назвал причину блокировки сайта в Белоруссии

Доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается,... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:12

2021-09-29T14:12

2021-09-29T16:11

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владимир сунгоркин

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, накануне застрелил сотрудника КГБ, сообщил РИА Новости главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.Во вторник Комитет госбезопасности республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению", задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.В среду утром пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт "Комсомольской правды в Беларуси" не открывается. При попытке открыть сайт появляется уведомление, что "доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации". Ранее в пользователи отдельных Тelegram-каналов критически отреагировали на интервью "Комсомольской правде" одноклассницы Зельцера."Я час назад разговаривал с Минском… По прецедентам мы понимаем, наверное, это так. С чем связано: вчера в 22.03 дежурный по сайту разместил информацию… о воспоминании одноклассницы убитого стрелка, айтишника, назовем его так. Где она говорит, что "когда мы учились в школе в 8-9 классе, это был такой парень, который хороший был, всегда за правду был и вот что-то с ним видимо случилось, я удивлена". Вот, собственно, все… Был заголовок, что раньше он был всегда за правду. Через три минуты в 22.07, редактор обнаружил, что заголовок неправильный,… и убрал его. В итоге этих трех минут хватило, что был поднят до небес шум, что мы негодяи,… поддерживаем террористов… Уже утром мы были заблокированы", - рассказал Сунгоркин.Он отметил, что "Комсомольская правда в Беларуси" будет обращаться в ведомства для разблокировки."С августа 2020 года "Комсомолка" запрещена к распространению и печати в Белоруссии. Никакого официального документа на запрет нет, просто это на уровне телефонных звонков. Мы обращались во все инстанции, но там это абсолютно не помогло", - сказал Сунгоркин.Редакция "Комсомольской правды в Беларуси" заявила, что не получала официального уведомления о блокировке своего сайта, готова устранить нарушения, выявленные белорусскими госорганами.

https://ria.ru/20210929/belorussiya-1752254265.html

https://ria.ru/20210928/belorussiya-1752239858.html

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в мире, белоруссия, владимир сунгоркин