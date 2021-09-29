https://ria.ru/20210929/belorussiya-1752254265.html
ГП Белоруссии оценила действия сотрудников КГБ, применивших оружие
ГП Белоруссии оценила действия сотрудников КГБ, применивших оружие - РИА Новости, 29.09.2021
ГП Белоруссии оценила действия сотрудников КГБ, применивших оружие
Генпрокуратура Белоруссии посчитала правомерным применение огнестрельного оружия во время спецоперации, в которой погиб житель Минска, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T09:16
2021-09-29T09:16
2021-09-29T10:49
в мире
белоруссия
минск
генеральная прокуратура белоруссии
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МИНСК, 29 сен — РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии посчитала правомерным применение огнестрельного оружия во время спецоперации, в которой погиб житель Минска, сообщила пресс-служба надзорного ведомства."Сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством", — говорится в сообщении в Telegram-канале генпрокуратуры.Ведомство установило, что убитого обоснованно подозревали в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом.В прокуратуре утверждают, что участники операции действовали в соответствии с законом: у них был ордер на обыск, они собрали понятых и представились, когда требовали от подозреваемого впустить их квартиру. После этого они вскрыли дверь и вошли в квартиру, где мужчина дважды выстрелил в них. Один из сотрудников КГБ получил смертельное ранение. В ведомстве добавили, что сотрудники КГБ, "действуя на основании закона об органах государственной безопасности, исходя из сложившейся обстановки, в ответ на вооруженное нападение применили огнестрельное оружие, причинив преступнику повреждения, от которых он скончался".Как сообщил накануне СК Белоруссии, 40-летнюю супруга мужчины задержали, она "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению".
белоруссия
минск
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Спецоперация, в ходе которой погиб оперативник. Видео КГБ
В сети появилось видео спецоперации КГБ, завершившейся смертельным ранением оперативника под позывным "Нирвана"
Из опубликованных кадров следует, что подозреваемый встретил силовиков выстрелами из охотничьего ружья.
Ружейные выстрелы прозвучали дважды. Сотрудник КГБ был смертельно ранен. Стрелок убит ответным огнем.
2021-09-29T09:16
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Стихийный мемориал у белорусского КГБ
К зданию белорусского КГБ в память о погибшем сотруднике приносят цветы и свечи
2021-09-29T09:16
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РИА Новости
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в мире, белоруссия, минск, генеральная прокуратура белоруссии, видео
09:16 29.09.2021 (обновлено: 10:49 29.09.2021)
ГП Белоруссии оценила действия сотрудников КГБ, применивших оружие
ГП: сотрудники КГБ Белоруссии, применившие оружие, действовали согласно законодательству
МИНСК, 29 сен — РИА Новости.
Генпрокуратура Белоруссии
посчитала правомерным применение огнестрельного оружия во время спецоперации, в которой погиб житель Минска
, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"Сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством", — говорится в сообщении в Telegram-канале
генпрокуратуры.
Ведомство установило, что убитого обоснованно подозревали в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом.
В прокуратуре утверждают, что участники операции действовали в соответствии с законом: у них был ордер на обыск, они собрали понятых и представились, когда требовали от подозреваемого впустить их квартиру. После этого они вскрыли дверь и вошли в квартиру, где мужчина дважды выстрелил в них. Один из сотрудников КГБ получил смертельное ранение.
В ведомстве добавили, что сотрудники КГБ, "действуя на основании закона об органах государственной безопасности, исходя из сложившейся обстановки, в ответ на вооруженное нападение применили огнестрельное оружие, причинив преступнику повреждения, от которых он скончался".
Как сообщил накануне СК Белоруссии, 40-летнюю супруга мужчины задержали, она "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению".