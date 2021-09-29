Дрон-разведчик и самолет-амфибия: новинки AirShow China
Высотный разведывательный беспилотник WZ-7 — гвоздь программы Airshow China. Тандемная конструкция крыла позволила увеличить дальность действия аппарата до семи тысяч километров, благодаря чему дрон сможет совершать сложные полеты, например над морем.
Высотный разведывательный беспилотник WZ-7 — гвоздь программы Airshow China. Тандемная конструкция крыла позволила увеличить дальность действия аппарата до семи тысяч километров, благодаря чему дрон сможет совершать сложные полеты, например над морем.
Площадь выставки в этом году составляет около ста тысяч квадратных метров в помещении и 360 тысяч квадратных метров под открытым небом.
Площадь выставки в этом году составляет около ста тысяч квадратных метров в помещении и 360 тысяч квадратных метров под открытым небом.
Участники представляют свои достижения как на самой выставке, так и на онлайн-стенде.
Участники представляют свои достижения как на самой выставке, так и на онлайн-стенде.
Широкой публике показали обновленные истребители-невидимки J-20, которые называют "китайским ответом" американскому F-22 Raptor.
Широкой публике показали обновленные истребители-невидимки J-20, которые называют "китайским ответом" американскому F-22 Raptor.
Пилотажные группы "Красный орел" и "Первое августа" выступили с эффектной летной программой.
Пилотажные группы "Красный орел" и "Первое августа" выступили с эффектной летной программой.
Первый китайский военно-транспортный самолет Y-20 не мог не появиться в экспозиции.
Первый китайский военно-транспортный самолет Y-20 не мог не появиться в экспозиции.
Громкая премьера Airshow China 2021 — самолет радиоэлектронной борьбы J-16D. Его здесь продемонстрировали впервые.
Громкая премьера Airshow China 2021 — самолет радиоэлектронной борьбы J-16D. Его здесь продемонстрировали впервые.
Посетители авиационно-космического салона в Чжухае наблюдают за полетами.
Посетители авиационно-космического салона в Чжухае наблюдают за полетами.
Пилотажная группа китайских ВВС "Первое августа" на Airshow China.
Пилотажная группа китайских ВВС "Первое августа" на Airshow China.
Посетители выставки увидели макет ракеты-носителя, которая будет использоваться для выполнения пилотируемых миссий к Луне.
Посетители выставки увидели макет ракеты-носителя, которая будет использоваться для выполнения пилотируемых миссий к Луне.
Бомбардировщик H-6K на авиасалоне в Чжухае.
Самолет радиоэлектронной борьбы J-16.
Высотный сверхзвуковой беспилотник WZ-8.
Высотный сверхзвуковой беспилотник WZ-8.
Перспективный китайский самолет-амфибия AG600 совершил на авиасалоне демонстрационный полет.
Перспективный китайский самолет-амфибия AG600 совершил на авиасалоне демонстрационный полет.
Крупнейшая в Китае авиационная выставка работает с 28 сентября по 3 октября.
Airshow China проводят с 1996 года. Здесь представлены военная, гражданская и космическая техника, системы ПРО и радиоэлектронной борьбы.
Airshow China проводят с 1996 года. Здесь представлены военная, гражданская и космическая техника, системы ПРО и радиоэлектронной борьбы.