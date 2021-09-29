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Дрон-разведчик и самолет-амфибия: новинки AirShow China
Дрон-разведчик и самолет-амфибия: новинки AirShow China - РИА Новости, 29.09.2021
Дрон-разведчик и самолет-амфибия: новинки AirShow China
В Чжухае проходит 13-й международный авиасалон Airshow China. Участники из 40 стран и регионов привезли сюда сотни интересных экспонатов. Главные новинки — в... РИА Новости, 29.09.2021
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китай
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В Чжухае проходит 13-й международный авиасалон Airshow China. Участники из 40 стран и регионов привезли сюда сотни интересных экспонатов. Главные новинки — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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4.7
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фото, фото, китай, airshow china
17:55 29.09.2021 (обновлено: 18:54 29.09.2021)
 

Дрон-разведчик и самолет-амфибия: новинки AirShow China

Читать ria.ru в
В Чжухае проходит 13-й международный авиасалон Airshow China. Участники из 40 стран и регионов привезли сюда сотни интересных экспонатов. Главные новинки — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2021 / Noel Celis

Высотный разведывательный беспилотник WZ-7 — гвоздь программы Airshow China. Тандемная конструкция крыла позволила увеличить дальность действия аппарата до семи тысяч километров, благодаря чему дрон сможет совершать сложные полеты, например над морем.

Посетители фотографируются перед высотным разведывательным беспилотником WZ-7 на выставке Airshow China в Чжухае
1 из 16

Высотный разведывательный беспилотник WZ-7 — гвоздь программы Airshow China. Тандемная конструкция крыла позволила увеличить дальность действия аппарата до семи тысяч километров, благодаря чему дрон сможет совершать сложные полеты, например над морем.

© AFP 2021 / Noel Celis
© REUTERS / Aly Song

Площадь выставки в этом году составляет около ста тысяч квадратных метров в помещении и 360 тысяч квадратных метров под открытым небом.

Люди наблюдают за выступлением пилотажной группы китайских ВВС Red Falco на выставке Airshow China в Чжухае
2 из 16

Площадь выставки в этом году составляет около ста тысяч квадратных метров в помещении и 360 тысяч квадратных метров под открытым небом.

© REUTERS / Aly Song
© AFP 2021 / Noel Celi

Участники представляют свои достижения как на самой выставке, так и на онлайн-стенде.

Пилоты возле J-10 на выставке Airshow China в Чжухае
3 из 16

Участники представляют свои достижения как на самой выставке, так и на онлайн-стенде.

© AFP 2021 / Noel Celi
© AP Photo / Ng Han Guan

Широкой публике показали обновленные истребители-невидимки J-20, которые называют "китайским ответом" американскому F-22 Raptor.

Пара истребителей J-20 на выставке Airshow China в Чжухае
4 из 16

Широкой публике показали обновленные истребители-невидимки J-20, которые называют "китайским ответом" американскому F-22 Raptor.

© AP Photo / Ng Han Guan
© REUTERS / Aly Song

Пилотажные группы "Красный орел" и "Первое августа" выступили с эффектной летной программой.

Самолеты пилотажной группы китайских ВВС Red Falcon на выставке Airshow China в Чжухае
5 из 16

Пилотажные группы "Красный орел" и "Первое августа" выступили с эффектной летной программой.

© REUTERS / Aly Song
© REUTERS / Aly Song

Первый китайский военно-транспортный самолет Y-20 не мог не появиться в экспозиции.

Военно-транспортный самолет Y-20 на выставке Airshow China в Чжухае
6 из 16

Первый китайский военно-транспортный самолет Y-20 не мог не появиться в экспозиции.

© REUTERS / Aly Song
© REUTERS / Aly Song

Громкая премьера Airshow China 2021 — самолет радиоэлектронной борьбы J-16D. Его здесь продемонстрировали впервые.

Самолет РЭБ J-16D на выставке Airshow China в Чжухае
7 из 16

Громкая премьера Airshow China 2021 — самолет радиоэлектронной борьбы J-16D. Его здесь продемонстрировали впервые.

© REUTERS / Aly Song
© AP Photo / Ng Han Guan

Посетители авиационно-космического салона в Чжухае наблюдают за полетами.

Посетители на выставке Airshow China в Чжухае
8 из 16

Посетители авиационно-космического салона в Чжухае наблюдают за полетами.

© AP Photo / Ng Han Guan
© AP Photo / Ng Han Guan

Пилотажная группа китайских ВВС "Первое августа" на Airshow China.

Пилотажная группа китайских ВВС 1 августа на выставке Airshow China в Чжухае
9 из 16

Пилотажная группа китайских ВВС "Первое августа" на Airshow China.

© AP Photo / Ng Han Guan
© REUTERS / Aly Song

Посетители выставки увидели макет ракеты-носителя, которая будет использоваться для выполнения пилотируемых миссий к Луне.

Модель китайского лунного зонда Chang'e-5 для пилотируемых миссий на Луну на выставке Airshow China в Чжухае
10 из 16

Посетители выставки увидели макет ракеты-носителя, которая будет использоваться для выполнения пилотируемых миссий к Луне.

© REUTERS / Aly Song
© REUTERS / Aly Song

Бомбардировщик H-6K на авиасалоне в Чжухае.

Бомбардировщик H-6K на выставке Airshow China в Чжухае
11 из 16

Бомбардировщик H-6K на авиасалоне в Чжухае.

© REUTERS / Aly Song
© AFP 2021 / Noel Celis

Самолет радиоэлектронной борьбы J-16.

Истребитель J-16 на выставке Airshow China в Чжухае
12 из 16

Самолет радиоэлектронной борьбы J-16.

© AFP 2021 / Noel Celis
© AP Photo / Ng Han Guan

Высотный сверхзвуковой беспилотник WZ-8.

Высотный сверхзвуковой беспилотник WZ-8 на выставке Airshow China в Чжухае
13 из 16

Высотный сверхзвуковой беспилотник WZ-8.

© AP Photo / Ng Han Guan
© AP Photo / Ng Han Guan

Перспективный китайский самолет-амфибия AG600 совершил на авиасалоне демонстрационный полет.

Перспективный китайский самолет-амфибия AG600 на выставке Airshow China в Чжухае
14 из 16

Перспективный китайский самолет-амфибия AG600 совершил на авиасалоне демонстрационный полет.

© AP Photo / Ng Han Guan
© AFP 2021 / Noel Celis

Крупнейшая в Китае авиационная выставка работает с 28 сентября по 3 октября.

Военный беспилотный летательный аппарат Tengdun TB-001 на выставке Airshow China в Чжухае
15 из 16

Крупнейшая в Китае авиационная выставка работает с 28 сентября по 3 октября.

© AFP 2021 / Noel Celis
© AP Photo / Ng Han Guan

Airshow China проводят с 1996 года. Здесь представлены военная, гражданская и космическая техника, системы ПРО и радиоэлектронной борьбы.

Мужчина возле беспилотника CH-6 на выставке Airshow China в Чжухае
16 из 16

Airshow China проводят с 1996 года. Здесь представлены военная, гражданская и космическая техника, системы ПРО и радиоэлектронной борьбы.

© AP Photo / Ng Han Guan
 
ФотоКитайAirshow China
 
 
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