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Министерство ЖКХ Московской области запустило конкурс для жителей региона
Министерство ЖКХ Московской области запустило конкурс для жителей региона - РИА Новости, 29.09.2021
Министерство ЖКХ Московской области запустило конкурс для жителей региона
Экологическая акция "Сдай старые шины на „Мегабак“" пройдет в Московской области. Ее проводит региональное министерство ЖКХ. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T19:57
2021-09-29T19:57
2021-09-29T19:57
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Экологическая акция "Сдай старые шины на „Мегабак“" пройдет в Московской области. Ее проводит региональное министерство ЖКХ. Об этом сообщил телеканал "360".Водители смогут выиграть новые шины. Для этого им нужно сдать старые на переработку в один из пунктов приема крупногабаритных отходов "Мегабак" и сфотографироваться там. Фото нужно выложить в Instagram с хештегом #сдалшинынаМегабак. Победителю подарят новый комплект покрышек, рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.Старые шины можно сдать в пункты переработчиков "Орис Пром". Для покрышек там есть специальные контейнеры."В апреле текущего года мы запускали данную акцию, которая вызвала огромный интерес у автолюбителей и жителей региона. В прошлый раз в рамках акции „Сдай старые шины на переработку“ было собрано более 20 тысяч старых покрышек", — рассказал Велиховский.Акция начнется 1 октября и продлится до конца ноября.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Экологическая акция "Сдай старые шины на „Мегабак“" пройдет в Московской области. Ее проводит региональное министерство ЖКХ. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Водители смогут выиграть новые шины. Для этого им нужно сдать старые на переработку в один из пунктов приема крупногабаритных отходов "Мегабак" и сфотографироваться там. Фото нужно выложить в Instagram с хештегом #сдалшинынаМегабак. Победителю подарят новый комплект покрышек, рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
"Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области выберет самую интересную и креативную фотографию, ее автор получит сертификат на приобретение новых шин", — пояснил министр.
Старые шины можно сдать в пункты переработчиков "Орис Пром". Для покрышек там есть специальные контейнеры.
"В апреле текущего года мы запускали данную акцию, которая вызвала огромный интерес у автолюбителей и жителей региона. В прошлый раз в рамках акции „Сдай старые шины на переработку“ было собрано более 20 тысяч старых покрышек", — рассказал Велиховский.
Акция начнется 1 октября и продлится до конца ноября.