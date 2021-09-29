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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210929/aktsiya-1752391486.html
Министерство ЖКХ Московской области запустило конкурс для жителей региона
Министерство ЖКХ Московской области запустило конкурс для жителей региона - РИА Новости, 29.09.2021
Министерство ЖКХ Московской области запустило конкурс для жителей региона
Экологическая акция "Сдай старые шины на „Мегабак“" пройдет в Московской области. Ее проводит региональное министерство ЖКХ. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T19:57
2021-09-29T19:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Экологическая акция "Сдай старые шины на „Мегабак“" пройдет в Московской области. Ее проводит региональное министерство ЖКХ. Об этом сообщил телеканал "360".Водители смогут выиграть новые шины. Для этого им нужно сдать старые на переработку в один из пунктов приема крупногабаритных отходов "Мегабак" и сфотографироваться там. Фото нужно выложить в Instagram с хештегом #сдалшинынаМегабак. Победителю подарят новый комплект покрышек, рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.Старые шины можно сдать в пункты переработчиков "Орис Пром". Для покрышек там есть специальные контейнеры."В апреле текущего года мы запускали данную акцию, которая вызвала огромный интерес у автолюбителей и жителей региона. В прошлый раз в рамках акции „Сдай старые шины на переработку“ было собрано более 20 тысяч старых покрышек", — рассказал Велиховский.Акция начнется 1 октября и продлится до конца ноября.
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московская область (подмосковье)
19:57 29.09.2021
 

Министерство ЖКХ Московской области запустило конкурс для жителей региона

© РИА Новости / Антон ДенисовПогрузка покрышек для дальнейшей переработки 360
Погрузка покрышек для дальнейшей переработки 360 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Экологическая акция "Сдай старые шины на „Мегабак“" пройдет в Московской области. Ее проводит региональное министерство ЖКХ. Об этом сообщил телеканал "360".
Водители смогут выиграть новые шины. Для этого им нужно сдать старые на переработку в один из пунктов приема крупногабаритных отходов "Мегабак" и сфотографироваться там. Фото нужно выложить в Instagram с хештегом #сдалшинынаМегабак. Победителю подарят новый комплект покрышек, рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
"Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области выберет самую интересную и креативную фотографию, ее автор получит сертификат на приобретение новых шин", — пояснил министр.
Старые шины можно сдать в пункты переработчиков "Орис Пром". Для покрышек там есть специальные контейнеры.
"В апреле текущего года мы запускали данную акцию, которая вызвала огромный интерес у автолюбителей и жителей региона. В прошлый раз в рамках акции „Сдай старые шины на переработку“ было собрано более 20 тысяч старых покрышек", — рассказал Велиховский.
Акция начнется 1 октября и продлится до конца ноября.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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