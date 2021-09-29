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Министерство ЖКХ Московской области запустило конкурс для жителей региона

Министерство ЖКХ Московской области запустило конкурс для жителей региона - РИА Новости, 29.09.2021

Министерство ЖКХ Московской области запустило конкурс для жителей региона

Экологическая акция "Сдай старые шины на „Мегабак“" пройдет в Московской области. Ее проводит региональное министерство ЖКХ. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T19:57

2021-09-29T19:57

2021-09-29T19:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Экологическая акция "Сдай старые шины на „Мегабак“" пройдет в Московской области. Ее проводит региональное министерство ЖКХ. Об этом сообщил телеканал "360".Водители смогут выиграть новые шины. Для этого им нужно сдать старые на переработку в один из пунктов приема крупногабаритных отходов "Мегабак" и сфотографироваться там. Фото нужно выложить в Instagram с хештегом #сдалшинынаМегабак. Победителю подарят новый комплект покрышек, рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.Старые шины можно сдать в пункты переработчиков "Орис Пром". Для покрышек там есть специальные контейнеры."В апреле текущего года мы запускали данную акцию, которая вызвала огромный интерес у автолюбителей и жителей региона. В прошлый раз в рамках акции „Сдай старые шины на переработку“ было собрано более 20 тысяч старых покрышек", — рассказал Велиховский.Акция начнется 1 октября и продлится до конца ноября.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)