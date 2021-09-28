https://ria.ru/20210928/zoloto-1752191745.html

Липецкие "Параллели" завоевали золото на инклюзивном фестивале в Крыму

Липецкие "Параллели" завоевали золото на инклюзивном фестивале в Крыму - РИА Новости, 28.09.2021

Липецкие "Параллели" завоевали золото на инклюзивном фестивале в Крыму

Липецкий театр танца "Параллели" одержал победу на инклюзивном фестивале "Dance Transform", который прошёл в Крыму, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T17:19

2021-09-28T17:19

2021-09-28T17:19

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Липецкий театр танца "Параллели" одержал победу на инклюзивном фестивале "Dance Transform", который прошёл в Крыму, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, танцоры из групп, объединяющих детей с нарушением слуха и обычных ребят, стали обладателями двух наград – золота и серебра. В фестивале приняли участие более 70 танцоров с особенностями здоровья и танцующих волонтёров из Москвы, Московской области и Симферополя. В программе фестиваля были соревнования среди детей, юниоров и взрослых танцоров в четырёх направлениях: современный, эстрадный, народный, бальный танцы."Театр танца "Параллели" признан и любим не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами. Артисты в очередной раз доказали, что у творчества нет границ, а вера в себя и любовь к жизни помогают делать невозможное. Уверен, что впереди у "Параллелей" много больших достижений, на пути к которым мы их обязательно поддержим", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20210927/kraevedenie-1751982541.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов