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Липецкие "Параллели" завоевали золото на инклюзивном фестивале в Крыму
Липецкие "Параллели" завоевали золото на инклюзивном фестивале в Крыму - РИА Новости, 28.09.2021
Липецкие "Параллели" завоевали золото на инклюзивном фестивале в Крыму
Липецкий театр танца "Параллели" одержал победу на инклюзивном фестивале "Dance Transform", который прошёл в Крыму, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:19
2021-09-28T17:19
2021-09-28T17:19
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Липецкий театр танца "Параллели" одержал победу на инклюзивном фестивале "Dance Transform", который прошёл в Крыму, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, танцоры из групп, объединяющих детей с нарушением слуха и обычных ребят, стали обладателями двух наград – золота и серебра. В фестивале приняли участие более 70 танцоров с особенностями здоровья и танцующих волонтёров из Москвы, Московской области и Симферополя. В программе фестиваля были соревнования среди детей, юниоров и взрослых танцоров в четырёх направлениях: современный, эстрадный, народный, бальный танцы."Театр танца "Параллели" признан и любим не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами. Артисты в очередной раз доказали, что у творчества нет границ, а вера в себя и любовь к жизни помогают делать невозможное. Уверен, что впереди у "Параллелей" много больших достижений, на пути к которым мы их обязательно поддержим", – подчеркнул Артамонов.
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игорь артамонов