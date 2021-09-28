https://ria.ru/20210928/zapret-1752176539.html

В СПЧ поддержали идею запрета судимым работать таксистами

В СПЧ поддержали идею запрета судимым работать таксистами - РИА Новости, 28.09.2021

В СПЧ поддержали идею запрета судимым работать таксистами

Член Совета по правам человека РФ Ева Меркачева, комментируя предложение запретить водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T15:09

2021-09-28T15:09

2021-09-28T15:09

общество

такси

совет по правам человека при президенте рф (спч)

ева меркачева

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Член Совета по правам человека РФ Ева Меркачева, комментируя предложение запретить водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, заявила, что жизнь пассажиров важнее возможной судебной ошибки.Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, а также управлять общественными автобусами, трамваями, троллейбусами и другими видами транспорта. Это касается и граждан государств-членов ЕАЭС.По ее словам, множество жалоб поступает от пассажиров, которые либо уже стали, либо боятся стать жертвами тех водителей, которые ранее были судимы и как-то проявляют агрессию."И мы на самом деле смотрим по статистике, что количество нападений таксистов, в том числе тех нападений, которые заканчивались изнасилованием или убийством, растет. Может быть, это связано с тем, что у нас люди стали чаще пользоваться такси благодаря разным приложениям, но вопрос о том, кто эти водители такси, стал весьма актуальным. И те "проверки", которые предлагают приложения такси, с помощью которых каждый пассажир может оценить, насколько безопасна была поездка, насколько культурным был водитель, они, к сожалению, не работают", - заметила собеседница.Меркачева добавила, что таким способом предупредить преступление заранее вряд ли получится."С одной стороны мы говорим о нарушении прав человека, потому что люди, которые освободились, если у них судимость снята, являются такими же полноценными членами общества, но мы должны понимать, что это очень серьезные преступления. Ведь люди полностью доверяют свою жизнь водителю, когда садятся в такси, поэтому, я считаю, что, наверное, это достаточно своевременное решение", - заключила правозащитница.

https://ria.ru/20210928/zakonoproekt-1752128939.html

https://ria.ru/20210217/sudimost-1597921687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, такси, совет по правам человека при президенте рф (спч), ева меркачева