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В СПЧ поддержали идею запрета судимым работать таксистами
В СПЧ поддержали идею запрета судимым работать таксистами - РИА Новости, 28.09.2021
В СПЧ поддержали идею запрета судимым работать таксистами
Член Совета по правам человека РФ Ева Меркачева, комментируя предложение запретить водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T15:09
2021-09-28T15:09
общество
такси
совет по правам человека при президенте рф (спч)
ева меркачева
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Член Совета по правам человека РФ Ева Меркачева, комментируя предложение запретить водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, заявила, что жизнь пассажиров важнее возможной судебной ошибки.Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, а также управлять общественными автобусами, трамваями, троллейбусами и другими видами транспорта. Это касается и граждан государств-членов ЕАЭС.По ее словам, множество жалоб поступает от пассажиров, которые либо уже стали, либо боятся стать жертвами тех водителей, которые ранее были судимы и как-то проявляют агрессию."И мы на самом деле смотрим по статистике, что количество нападений таксистов, в том числе тех нападений, которые заканчивались изнасилованием или убийством, растет. Может быть, это связано с тем, что у нас люди стали чаще пользоваться такси благодаря разным приложениям, но вопрос о том, кто эти водители такси, стал весьма актуальным. И те "проверки", которые предлагают приложения такси, с помощью которых каждый пассажир может оценить, насколько безопасна была поездка, насколько культурным был водитель, они, к сожалению, не работают", - заметила собеседница.Меркачева добавила, что таким способом предупредить преступление заранее вряд ли получится."С одной стороны мы говорим о нарушении прав человека, потому что люди, которые освободились, если у них судимость снята, являются такими же полноценными членами общества, но мы должны понимать, что это очень серьезные преступления. Ведь люди полностью доверяют свою жизнь водителю, когда садятся в такси, поэтому, я считаю, что, наверное, это достаточно своевременное решение", - заключила правозащитница.
https://ria.ru/20210928/zakonoproekt-1752128939.html
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общество, такси, совет по правам человека при президенте рф (спч), ева меркачева
15:09 28.09.2021
 
В СПЧ поддержали идею запрета судимым работать таксистами

Член СПЧ Меркачева: жизнь пассажиров стоит дороже возможной судебной ошибки

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧлен СПЧ Ева Меркачева
Член СПЧ Ева Меркачева - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Член Совета по правам человека РФ Ева Меркачева, комментируя предложение запретить водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, заявила, что жизнь пассажиров важнее возможной судебной ошибки.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, а также управлять общественными автобусами, трамваями, троллейбусами и другими видами транспорта. Это касается и граждан государств-членов ЕАЭС.
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"Здесь нужно понимать, что нам дороже: жизнь пассажиров или опасение того, что вдруг произошла какая-то судебная ошибка и человек потом лишается работы", - сказала Меркачева РИА Новости.
По ее словам, множество жалоб поступает от пассажиров, которые либо уже стали, либо боятся стать жертвами тех водителей, которые ранее были судимы и как-то проявляют агрессию.
"И мы на самом деле смотрим по статистике, что количество нападений таксистов, в том числе тех нападений, которые заканчивались изнасилованием или убийством, растет. Может быть, это связано с тем, что у нас люди стали чаще пользоваться такси благодаря разным приложениям, но вопрос о том, кто эти водители такси, стал весьма актуальным. И те "проверки", которые предлагают приложения такси, с помощью которых каждый пассажир может оценить, насколько безопасна была поездка, насколько культурным был водитель, они, к сожалению, не работают", - заметила собеседница.
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Меркачева добавила, что таким способом предупредить преступление заранее вряд ли получится.
"С одной стороны мы говорим о нарушении прав человека, потому что люди, которые освободились, если у них судимость снята, являются такими же полноценными членами общества, но мы должны понимать, что это очень серьезные преступления. Ведь люди полностью доверяют свою жизнь водителю, когда садятся в такси, поэтому, я считаю, что, наверное, это достаточно своевременное решение", - заключила правозащитница.
 
ОбществоТаксиСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Ева Меркачева
 
 
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