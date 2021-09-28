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Какие нововведения ждут россиян в октябре
Какие нововведения ждут россиян в октябре - РИА Новости, 29.09.2021
Какие нововведения ждут россиян в октябре
В России в октябре вступят в силу несколько новых законов. Об этом рассказал в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-28T12:19
2021-09-29T03:12
общество
вячеслав володин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В России в октябре вступят в силу несколько новых законов. Об этом рассказал в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.Бесплатная вакцинацияОсобое внимание он обратил на закон, который позволит россиянам бесплатно делать прививки, включенные в национальный календарь, не только в государственных, но и в частных клиниках.По словам Володина, эта норма даст всем желающим возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют. "От доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом", — подчеркнул спикер.Зарплаты военнослужащихС 1 октября оклады контрактников, срочников, полицейских, таможенников и пожарных, а также сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и некоторых сотрудников Фельдъегерской службы повысят на 3,7 процента.Общедоступность телевиденияРоссияне получат бесплатный доступ к каналам первого и второго мультиплекса в интернете. Это нововведение также вступит в силу с 1 октября.Роскомнадзор при этом обеспечит единство содержания телеканалов во всех средах распространения, для чего установит соответствующие требования к программному обеспечению.Выплаты на детейС октября выплаты на первого и второго ребенка будут поступать только на карту "Мир".Это касается семей, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. Доход на одного члена семьи при этом не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума.Данные сотовых операторовОператоры по требованию Роскомнадзора будут обязаны передавать данные об абонентах, а именно о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Речь идет об используемом ими оборудовании, передаче текстовых, голосовых и мультимедийных сообщений.Защита инвесторовНеквалифицированные инвесторы с октября будут проходить бесплатное тестирование перед сделками со сложными финансовыми инструментами.У тех, кто не сможет сдать тест, останется возможность купить любой инструмент, но на сумму не более 100 тысяч рублей за сделку и под специальное уведомление о принятии рисков на свою ответственность.Как отметил Володин, это повысит финансовую грамотность граждан и поможет им оценить риски до того, как они вложат свои деньги.Институт типовой проектной документацииПроектную документацию, которая получила положительное заключение от госэкспертизы и использовалась при строительстве или реконструкции объекта, будут признавать типовой, а сведения о ней попадут в госреестр.Госрегистрация недвижимостиС 28 октября документы о госрегистрации прав на недвижимость можно будет подавать через нотариуса.Для заявления на бумаге срок регистрации составит пять рабочих дней, в цифровом формате — три дня, при подаче через МФЦ — семь.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
12:19 28.09.2021 (обновлено: 03:12 29.09.2021)
 
Какие нововведения ждут россиян в октябре

Спикер Госдумы Володин анонсировал вступление в силу нескольких новых законов с 1 октября

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках на Никольской улице в Москве
Прохожие в защитных масках на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В России в октябре вступят в силу несколько новых законов. Об этом рассказал в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Бесплатная вакцинация

Особое внимание он обратил на закон, который позволит россиянам бесплатно делать прививки, включенные в национальный календарь, не только в государственных, но и в частных клиниках.
По словам Володина, эта норма даст всем желающим возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют.
"От доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом", — подчеркнул спикер.
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Зарплаты военнослужащих

С 1 октября оклады контрактников, срочников, полицейских, таможенников и пожарных, а также сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и некоторых сотрудников Фельдъегерской службы повысят на 3,7 процента.

Общедоступность телевидения

Россияне получат бесплатный доступ к каналам первого и второго мультиплекса в интернете. Это нововведение также вступит в силу с 1 октября.
Роскомнадзор при этом обеспечит единство содержания телеканалов во всех средах распространения, для чего установит соответствующие требования к программному обеспечению.
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Выплаты на детей

С октября выплаты на первого и второго ребенка будут поступать только на карту "Мир".
Это касается семей, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. Доход на одного члена семьи при этом не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума.

Данные сотовых операторов

Операторы по требованию Роскомнадзора будут обязаны передавать данные об абонентах, а именно о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.
Речь идет об используемом ими оборудовании, передаче текстовых, голосовых и мультимедийных сообщений.
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Защита инвесторов

Неквалифицированные инвесторы с октября будут проходить бесплатное тестирование перед сделками со сложными финансовыми инструментами.
У тех, кто не сможет сдать тест, останется возможность купить любой инструмент, но на сумму не более 100 тысяч рублей за сделку и под специальное уведомление о принятии рисков на свою ответственность.
Как отметил Володин, это повысит финансовую грамотность граждан и поможет им оценить риски до того, как они вложат свои деньги.
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Институт типовой проектной документации

Проектную документацию, которая получила положительное заключение от госэкспертизы и использовалась при строительстве или реконструкции объекта, будут признавать типовой, а сведения о ней попадут в госреестр.

Госрегистрация недвижимости

С 28 октября документы о госрегистрации прав на недвижимость можно будет подавать через нотариуса.
Для заявления на бумаге срок регистрации составит пять рабочих дней, в цифровом формате — три дня, при подаче через МФЦ — семь.
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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