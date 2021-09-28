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В ГД внесли проект о запрете водителям с судимостью работать таксистами
В ГД внесли проект о запрете водителям с судимостью работать таксистами - РИА Новости, 28.09.2021
В ГД внесли проект о запрете водителям с судимостью работать таксистами
Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий людям с судимостью управлять общественным транспортом и такси. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T11:15
2021-09-28T14:26
общество
правительство рф
госдума рф
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий людям с судимостью управлять общественным транспортом и такси. Текст опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Если документ примут, водителями автобусов, трамваев и троллейбусов не смогут стать граждане с непогашенной или неснятой (аннулированной) судимостью по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях:Помимо вышеперечисленного, у водителей такси не должно быть судимости по статьям об:В ближайшее время проект изучат в профильном комитете Госдумы по транспорту и строительству.
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общество, правительство рф, госдума рф, россия, евразийский экономический союз
11:15 28.09.2021 (обновлено: 14:26 28.09.2021)
 
В ГД внесли проект о запрете водителям с судимостью работать таксистами

В Госдуму внесли проект о запрете работать в такси с судимостью за тяжкие преступления

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий людям с судимостью управлять общественным транспортом и такси.
Текст опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Если документ примут, водителями автобусов, трамваев и троллейбусов не смогут стать граждане с непогашенной или неснятой (аннулированной) судимостью по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях:
  • против общественной безопасности;
  • против основ конституционного строя и безопасности государства;
  • против мира и безопасности человечества;
  • за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС.
Помимо вышеперечисленного, у водителей такси не должно быть судимости по статьям об:
  • убийстве;
  • умышленном причинении тяжкого вреда здоровью;
  • похищении человека;
  • грабеже и разбое;
  • преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
В ближайшее время проект изучат в профильном комитете Госдумы по транспорту и строительству.
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