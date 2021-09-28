11:15 28.09.2021 (обновлено: 14:26 28.09.2021)
В ГД внесли проект о запрете водителям с судимостью работать таксистами
В Госдуму внесли проект о запрете работать в такси с судимостью за тяжкие преступления
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий людям с судимостью управлять общественным транспортом и такси.
Текст опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Если документ примут, водителями автобусов, трамваев и троллейбусов не смогут стать граждане с непогашенной или неснятой (аннулированной) судимостью по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях:
- —против общественной безопасности;
- —против основ конституционного строя и безопасности государства;
- —против мира и безопасности человечества;
- —за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС.
Помимо вышеперечисленного, у водителей такси не должно быть судимости по статьям об:
- —убийстве;
- —умышленном причинении тяжкого вреда здоровью;
- —похищении человека;
- —грабеже и разбое;
- —преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
В ближайшее время проект изучат в профильном комитете Госдумы по транспорту и строительству.
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