https://ria.ru/20210928/zakonoproekt-1752128939.html

В ГД внесли проект о запрете водителям с судимостью работать таксистами

В ГД внесли проект о запрете водителям с судимостью работать таксистами - РИА Новости, 28.09.2021

В ГД внесли проект о запрете водителям с судимостью работать таксистами

Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий людям с судимостью управлять общественным транспортом и такси. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T11:15

2021-09-28T11:15

2021-09-28T14:26

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий людям с судимостью управлять общественным транспортом и такси. Текст опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Если документ примут, водителями автобусов, трамваев и троллейбусов не смогут стать граждане с непогашенной или неснятой (аннулированной) судимостью по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях:Помимо вышеперечисленного, у водителей такси не должно быть судимости по статьям об:В ближайшее время проект изучат в профильном комитете Госдумы по транспорту и строительству.

https://ria.ru/20210909/taksi-1749285491.html

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2021

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общество, правительство рф, госдума рф, россия, евразийский экономический союз