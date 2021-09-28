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Захарова жестко ответила на удаление немецких каналов RT на Youtube
Захарова жестко ответила на удаление немецких каналов RT на Youtube - РИА Новости, 28.09.2021
Захарова жестко ответила на удаление немецких каналов RT на Youtube
YouTube и другим американским интернет-платформам давно уже не требуются серьёзные обвинения или формальные поводы, чтобы закрывать ресурсы, заявила официальный РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T21:57
2021-09-28T22:32
в мире
германия
маргарита симоньян
youtube
мария захарова
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. YouTube и другим американским интернет-платформам давно уже не требуются серьёзные обвинения или формальные поводы, чтобы закрывать ресурсы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, приведя в пример ситуацию с каналами RT на немецком на YouTube.YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления, сообщила ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Google объясняет закрытие двух каналов RT на немецком на YouTube "нарушением условий использования сервиса", заявили РИА Новости в пресс-службе компании."Для того, чтобы "закрывать ресурсы", ни YouTube, ни другим американским интернет-платформам давно уже не требуются никакие "серьёзные обвинения" или "формальные поводы"... Как это произошло сегодня с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube", - написала Захарова в Telegram.По её словам, на этот счет готовится комментарий. "Он понравится всем, особенно немецким журналистам", - добавила она.Ранее медиарегулятор Люксембурга отказал RT в выдаче лицензии на вещание на немецком языке на территории страны по причине несоответствия телеканала техническим критериям. Юристы RT изучают ответ Люксембурга, после этого будут приниматься решения о дальнейших действиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала в этой связи, что решение не имеет прецедентов в практике деятельности данного органа, по её словам "это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц".Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.
https://ria.ru/20210423/mid-1729673003.html
https://ria.ru/20210305/germaniya-1600075632.html
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в мире, германия, маргарита симоньян, youtube, мария захарова, россия
21:57 28.09.2021 (обновлено: 22:32 28.09.2021)
 
Захарова жестко ответила на удаление немецких каналов RT на Youtube

Захарова анонсировала ответ МИД на удаление немецкоязычных каналов RT

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. YouTube и другим американским интернет-платформам давно уже не требуются серьёзные обвинения или формальные поводы, чтобы закрывать ресурсы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, приведя в пример ситуацию с каналами RT на немецком на YouTube.
YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления, сообщила ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Google объясняет закрытие двух каналов RT на немецком на YouTube "нарушением условий использования сервиса", заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
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МИД предупредил об ответных мерах против немецких СМИ
"Для того, чтобы "закрывать ресурсы", ни YouTube, ни другим американским интернет-платформам давно уже не требуются никакие "серьёзные обвинения" или "формальные поводы"... Как это произошло сегодня с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube", - написала Захарова в Telegram.
По её словам, на этот счет готовится комментарий. "Он понравится всем, особенно немецким журналистам", - добавила она.
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Ранее медиарегулятор Люксембурга отказал RT в выдаче лицензии на вещание на немецком языке на территории страны по причине несоответствия телеканала техническим критериям. Юристы RT изучают ответ Люксембурга, после этого будут приниматься решения о дальнейших действиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала в этой связи, что решение не имеет прецедентов в практике деятельности данного органа, по её словам "это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц".
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.
 
В миреГерманияМаргарита СимоньянYouTubeМария ЗахароваРоссия
 
 
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