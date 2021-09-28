https://ria.ru/20210928/vzyatki-1752101934.html

В Иркутской области двух чиновников арестовали за взятки

В Иркутской области двух чиновников арестовали за взятки - РИА Новости, 28.09.2021

В Иркутской области двух чиновников арестовали за взятки

Два чиновника арестованы за взятки в особо крупном размере и подкуп в Иркутской области, они занимались госзакупками жилья для детей-сирот, сообщает СУСК РФ... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T06:38

2021-09-28T06:38

2021-09-28T06:38

происшествия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

ИРКУТСК, 28 сен – РИА Новости. Два чиновника арестованы за взятки в особо крупном размере и подкуп в Иркутской области, они занимались госзакупками жилья для детей-сирот, сообщает СУСК РФ региона.СК по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД по Иркутской области возбудил уголовные дела в отношении должностных лиц министерства имущественных отношений региона. Они подозреваются в получение взятки в особо крупном размере и подкупе ряда работников контрактной службы.По версии следствия, один из сотрудников министерства в 2020 году получил взятки на общую сумму 16 миллионов рублей за прием жилья для детей-сирот, приобретенного на вторичном рынке по государственным контрактам. При этом проверка его соответствия установленным нормам не проводилась.Второй фигурант при покупке жилья сиротам получила более 900 тысяч рублей за обеспечение победы и создание преимущественных условий во время проводимых аукционов."В настоящее время в рамках расследования уголовных дел оба фигуранта задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой области.

https://ria.ru/20210928/korruptsiya-1752100351.html

https://ria.ru/20210923/krym-1751540518.html

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия