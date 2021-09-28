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В Иркутской области двух чиновников арестовали за взятки
В Иркутской области двух чиновников арестовали за взятки - РИА Новости, 28.09.2021
В Иркутской области двух чиновников арестовали за взятки
Два чиновника арестованы за взятки в особо крупном размере и подкуп в Иркутской области, они занимались госзакупками жилья для детей-сирот, сообщает СУСК РФ... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T06:38
2021-09-28T06:38
2021-09-28T06:38
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
россия
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ИРКУТСК, 28 сен – РИА Новости. Два чиновника арестованы за взятки в особо крупном размере и подкуп в Иркутской области, они занимались госзакупками жилья для детей-сирот, сообщает СУСК РФ региона.СК по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД по Иркутской области возбудил уголовные дела в отношении должностных лиц министерства имущественных отношений региона. Они подозреваются в получение взятки в особо крупном размере и подкупе ряда работников контрактной службы.По версии следствия, один из сотрудников министерства в 2020 году получил взятки на общую сумму 16 миллионов рублей за прием жилья для детей-сирот, приобретенного на вторичном рынке по государственным контрактам. При этом проверка его соответствия установленным нормам не проводилась.Второй фигурант при покупке жилья сиротам получила более 900 тысяч рублей за обеспечение победы и создание преимущественных условий во время проводимых аукционов."В настоящее время в рамках расследования уголовных дел оба фигуранта задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой области.
https://ria.ru/20210928/korruptsiya-1752100351.html
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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия
В Иркутской области двух чиновников арестовали за взятки
В Иркутской области чиновников задержали за взятки при госзакупках жилья для детей-сирот