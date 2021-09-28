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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210928/vybory-1752145519.html
Выборы в Госдуму стали более конкурентными, заявили в СПЧ
Выборы в Госдуму стали более конкурентными, заявили в СПЧ - РИА Новости, 28.09.2021
Выборы в Госдуму стали более конкурентными, заявили в СПЧ
Прошедшие в сентябре выборы в Госдуму стали самыми конкурентными и соответствующими законности в сравнении с предыдущими циклами, заявил председатель Ассоциации РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:39
2021-09-28T12:43
выборы в государственную думу
политика
александр брод
совет по правам человека при президенте рф (спч)
госдума рф
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Прошедшие в сентябре выборы в Госдуму стали самыми конкурентными и соответствующими законности в сравнении с предыдущими циклами, заявил председатель Ассоциации "Национальный общественный мониторинг", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.В пятницу ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в ГД получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по 1, самовыдвиженцы - 5 мандатов."Выборы состоялись, они прошли открыто, конкурентно, легитимно. Нарушения — вовремя выявленные и исправленные — не могли оказать какого-либо воздействия на общее волеизъявление избирателей и носили единичный характер. Выборы прошли более конкурентно и законно, чем в предыдущие циклы парламентских выборов. Избиратели сделали свой осознанный выбор", - заявил Брод в ходе круглого стола на тему: "Итоги выборов в Государственную Думу Российской Федерации VIII созыва: оценки и выводы" в МИА "Россия сегодня".По его оценке, выборы показали "высокую степень готовности российской избирательной системы" и соответствие законодательства базовым требованиям, которые предъявляются к демократическим, свободным выборам.Прошедшие выборы стали первыми парламентскими выборами с применением дистанционного электронного голосования в качестве эксперимента в семи регионах, обратил внимание Брод, назвав эксперимент "в целом успешным", вызвавшим "большой интерес избирателей"."Законность требований избирательных комиссий и большинства принимаемых ими решений не оспаривалась большинством участников избирательного процесса", - отметил он, назвав недопустимыми "декларативные заявления о "нарушениях", не подкрепленные фактами и не имеющие юридического основания в виде жалоб и заявлений".
https://ria.ru/20210924/vybory-1751614603.html
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политика, александр брод, совет по правам человека при президенте рф (спч), госдума рф, россия
12:39 28.09.2021 (обновлено: 12:43 28.09.2021)
 
Выборы в Госдуму стали более конкурентными, заявили в СПЧ

Член СПЧ Брод: выборы в Госдуму прошли более конкурентно и законно, чем в прошлые циклы

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2018
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Прошедшие в сентябре выборы в Госдуму стали самыми конкурентными и соответствующими законности в сравнении с предыдущими циклами, заявил председатель Ассоциации "Национальный общественный мониторинг", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.
В пятницу ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в ГД получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по 1, самовыдвиженцы - 5 мандатов.
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24 сентября, 13:04Выборы в Государственную думу
ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными
"Выборы состоялись, они прошли открыто, конкурентно, легитимно. Нарушения — вовремя выявленные и исправленные — не могли оказать какого-либо воздействия на общее волеизъявление избирателей и носили единичный характер. Выборы прошли более конкурентно и законно, чем в предыдущие циклы парламентских выборов. Избиратели сделали свой осознанный выбор", - заявил Брод в ходе круглого стола на тему: "Итоги выборов в Государственную Думу Российской Федерации VIII созыва: оценки и выводы" в МИА "Россия сегодня".
По его оценке, выборы показали "высокую степень готовности российской избирательной системы" и соответствие законодательства базовым требованиям, которые предъявляются к демократическим, свободным выборам.
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Прошедшие выборы стали первыми парламентскими выборами с применением дистанционного электронного голосования в качестве эксперимента в семи регионах, обратил внимание Брод, назвав эксперимент "в целом успешным", вызвавшим "большой интерес избирателей".
"Законность требований избирательных комиссий и большинства принимаемых ими решений не оспаривалась большинством участников избирательного процесса", - отметил он, назвав недопустимыми "декларативные заявления о "нарушениях", не подкрепленные фактами и не имеющие юридического основания в виде жалоб и заявлений".
НЕ БРАТЬ! Итоги выборов в Госдуму — 2021
19 сентября, 21:19Инфографика
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Выборы в Государственную думуПолитикаАлександр БродСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Госдума РФРоссия
 
 
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