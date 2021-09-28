https://ria.ru/20210928/vybory-1752145519.html

Выборы в Госдуму стали более конкурентными, заявили в СПЧ

Выборы в Госдуму стали более конкурентными, заявили в СПЧ - РИА Новости, 28.09.2021

Выборы в Госдуму стали более конкурентными, заявили в СПЧ

Прошедшие в сентябре выборы в Госдуму стали самыми конкурентными и соответствующими законности в сравнении с предыдущими циклами, заявил председатель Ассоциации РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:39

2021-09-28T12:39

2021-09-28T12:43

выборы в государственную думу

политика

александр брод

совет по правам человека при президенте рф (спч)

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151928/97/1519289788_0:48:2843:1647_1920x0_80_0_0_18112ba3b60a087962262aeff762f288.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Прошедшие в сентябре выборы в Госдуму стали самыми конкурентными и соответствующими законности в сравнении с предыдущими циклами, заявил председатель Ассоциации "Национальный общественный мониторинг", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.В пятницу ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в ГД получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по 1, самовыдвиженцы - 5 мандатов."Выборы состоялись, они прошли открыто, конкурентно, легитимно. Нарушения — вовремя выявленные и исправленные — не могли оказать какого-либо воздействия на общее волеизъявление избирателей и носили единичный характер. Выборы прошли более конкурентно и законно, чем в предыдущие циклы парламентских выборов. Избиратели сделали свой осознанный выбор", - заявил Брод в ходе круглого стола на тему: "Итоги выборов в Государственную Думу Российской Федерации VIII созыва: оценки и выводы" в МИА "Россия сегодня".По его оценке, выборы показали "высокую степень готовности российской избирательной системы" и соответствие законодательства базовым требованиям, которые предъявляются к демократическим, свободным выборам.Прошедшие выборы стали первыми парламентскими выборами с применением дистанционного электронного голосования в качестве эксперимента в семи регионах, обратил внимание Брод, назвав эксперимент "в целом успешным", вызвавшим "большой интерес избирателей"."Законность требований избирательных комиссий и большинства принимаемых ими решений не оспаривалась большинством участников избирательного процесса", - отметил он, назвав недопустимыми "декларативные заявления о "нарушениях", не подкрепленные фактами и не имеющие юридического основания в виде жалоб и заявлений".

https://ria.ru/20210924/vybory-1751614603.html

https://ria.ru/20210916/evroparlament-1750323774.html

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, александр брод, совет по правам человека при президенте рф (спч), госдума рф, россия