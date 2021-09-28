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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210928/vybory-1752109383.html
Медведев ответил на сомнения Запада в легитимности выборов в России
Медведев ответил на сомнения Запада в легитимности выборов в России - РИА Новости, 28.09.2021
Медведев ответил на сомнения Запада в легитимности выборов в России
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев считает, что не нужно никак реагировать на сомнения Запада в легитимности российских выборов: "собака лает,... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T09:10
2021-09-28T09:57
выборы в государственную думу
политика
сша
дмитрий медведев
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев считает, что не нужно никак реагировать на сомнения Запада в легитимности российских выборов: "собака лает, караван идет", плевать на такие заявления, заявил он.По его словам, ОБСЕ пыталась заранее дискредитировать российские выборы, отказавшись присылать своих экспертов."Конечно, это и есть попытка заранее дискредитировать выборы. Это абсолютно очевидно. Такая неприкрытая, циничная, откровенная попытка. Они ведь что сказали: мы вам пришлем по линии БДИПЧ ОБСЕ 500 человек. Ну сейчас же все-таки сложные условия. Мы им сказали: ребята, ну, это очень много. В Соединённые Штаты вы прислали 30. В среднем вы присылаете 50. Вам зачем нужны 500? Давайте мы всё это сократим до стандартных норм — и, что называется, welcome, приезжайте. Они говорят: нет, aut nihil, aut Caesar — или всё, или ничего. Или Цезарь, или никто. Ну раз так — значит, никто. Но очевидно, что в этом сразу же была заложена определенная вот такая мина, что называется. То есть, выборы изначально предполагались нелегитимными", — отметил Медведев.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова также выразила недоумение тем, что в условиях пандемии ОБСЕ "в другие страны можно вообще не посылать (наблюдателей), или в США посылать 33 человека, хотя там в полтора-два раза больше избирателей". США ограничили международное наблюдение также в связи с пандемией, однако критики такого решения со стороны ЕС не последовало.Еще в конце августа глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявлял о ведущейся спланированной кампании "по дискредитации выборов в России и подготовке общественного мнения за рубежом к непризнанию их результатов".Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов ранее заявил, что российские парламентские выборы прошли спокойно и прозрачно, нет оснований сомневаться в их результатах. При этом он отметил, что из-за рубежа для дискредитации прошедших выборов были попытки давления на российские власти в период регистрации кандидатов, распространение ложной либо односторонней информации, массовые призывы иностранных лиц и организаций к непризнанию итогов выборов еще до начала голосования, ведение незаконной агитации, намеренное провоцирование противоправных действий, включая призывы к беспорядкам, совершались кибератаки на цифровые ресурсы избирательных комиссий и ЦИК.
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политика, сша, дмитрий медведев, выборы в государственную думу, россия
09:10 28.09.2021 (обновлено: 09:57 28.09.2021)
 
Медведев ответил на сомнения Запада в легитимности выборов в России

Медведев об отказе ОБСЕ направить наблюдателей в Россию: хотели дискредитировать выборы

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеканалу Russia Today
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеканалу Russia Today - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев считает, что не нужно никак реагировать на сомнения Запада в легитимности российских выборов: "собака лает, караван идет", плевать на такие заявления, заявил он.

"Да на это никак не надо реагировать. Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идет. Вообще плевать на такие заявления. Мы самостоятельная страна, крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей ее территории. У нас есть свое законодательство. Поэтому, что бы они ни говорили, для нас это не имеет никакого значения", — сказал он в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос про сомнения Запада относительно выборов в России.

По его словам, ОБСЕ пыталась заранее дискредитировать российские выборы, отказавшись присылать своих экспертов.
"Конечно, это и есть попытка заранее дискредитировать выборы. Это абсолютно очевидно. Такая неприкрытая, циничная, откровенная попытка. Они ведь что сказали: мы вам пришлем по линии БДИПЧ ОБСЕ 500 человек. Ну сейчас же все-таки сложные условия. Мы им сказали: ребята, ну, это очень много. В Соединённые Штаты вы прислали 30. В среднем вы присылаете 50. Вам зачем нужны 500? Давайте мы всё это сократим до стандартных норм — и, что называется, welcome, приезжайте. Они говорят: нет, aut nihil, aut Caesar — или всё, или ничего. Или Цезарь, или никто. Ну раз так — значит, никто. Но очевидно, что в этом сразу же была заложена определенная вот такая мина, что называется. То есть, выборы изначально предполагались нелегитимными", — отметил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
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Медведев прокомментировал попытки вмешательства IT-гигантов в выборы
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова также выразила недоумение тем, что в условиях пандемии ОБСЕ "в другие страны можно вообще не посылать (наблюдателей), или в США посылать 33 человека, хотя там в полтора-два раза больше избирателей". США ограничили международное наблюдение также в связи с пандемией, однако критики такого решения со стороны ЕС не последовало.
Еще в конце августа глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявлял о ведущейся спланированной кампании "по дискредитации выборов в России и подготовке общественного мнения за рубежом к непризнанию их результатов".
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов ранее заявил, что российские парламентские выборы прошли спокойно и прозрачно, нет оснований сомневаться в их результатах. При этом он отметил, что из-за рубежа для дискредитации прошедших выборов были попытки давления на российские власти в период регистрации кандидатов, распространение ложной либо односторонней информации, массовые призывы иностранных лиц и организаций к непризнанию итогов выборов еще до начала голосования, ведение незаконной агитации, намеренное провоцирование противоправных действий, включая призывы к беспорядкам, совершались кибератаки на цифровые ресурсы избирательных комиссий и ЦИК.
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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