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Медведев ответил на сомнения Запада в легитимности выборов в России

Медведев ответил на сомнения Запада в легитимности выборов в России - РИА Новости, 28.09.2021

Медведев ответил на сомнения Запада в легитимности выборов в России

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев считает, что не нужно никак реагировать на сомнения Запада в легитимности российских выборов: "собака лает,... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T09:10

2021-09-28T09:10

2021-09-28T09:57

выборы в государственную думу

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россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев считает, что не нужно никак реагировать на сомнения Запада в легитимности российских выборов: "собака лает, караван идет", плевать на такие заявления, заявил он.По его словам, ОБСЕ пыталась заранее дискредитировать российские выборы, отказавшись присылать своих экспертов."Конечно, это и есть попытка заранее дискредитировать выборы. Это абсолютно очевидно. Такая неприкрытая, циничная, откровенная попытка. Они ведь что сказали: мы вам пришлем по линии БДИПЧ ОБСЕ 500 человек. Ну сейчас же все-таки сложные условия. Мы им сказали: ребята, ну, это очень много. В Соединённые Штаты вы прислали 30. В среднем вы присылаете 50. Вам зачем нужны 500? Давайте мы всё это сократим до стандартных норм — и, что называется, welcome, приезжайте. Они говорят: нет, aut nihil, aut Caesar — или всё, или ничего. Или Цезарь, или никто. Ну раз так — значит, никто. Но очевидно, что в этом сразу же была заложена определенная вот такая мина, что называется. То есть, выборы изначально предполагались нелегитимными", — отметил Медведев.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова также выразила недоумение тем, что в условиях пандемии ОБСЕ "в другие страны можно вообще не посылать (наблюдателей), или в США посылать 33 человека, хотя там в полтора-два раза больше избирателей". США ограничили международное наблюдение также в связи с пандемией, однако критики такого решения со стороны ЕС не последовало.Еще в конце августа глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявлял о ведущейся спланированной кампании "по дискредитации выборов в России и подготовке общественного мнения за рубежом к непризнанию их результатов".Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов ранее заявил, что российские парламентские выборы прошли спокойно и прозрачно, нет оснований сомневаться в их результатах. При этом он отметил, что из-за рубежа для дискредитации прошедших выборов были попытки давления на российские власти в период регистрации кандидатов, распространение ложной либо односторонней информации, массовые призывы иностранных лиц и организаций к непризнанию итогов выборов еще до начала голосования, ведение незаконной агитации, намеренное провоцирование противоправных действий, включая призывы к беспорядкам, совершались кибератаки на цифровые ресурсы избирательных комиссий и ЦИК.

https://ria.ru/20210928/vybory-1752109069.html

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политика, сша, дмитрий медведев, выборы в государственную думу, россия