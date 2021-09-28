09:10 28.09.2021 (обновлено: 09:57 28.09.2021)
Медведев ответил на сомнения Запада в легитимности выборов в России
Медведев об отказе ОБСЕ направить наблюдателей в Россию: хотели дискредитировать выборы
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеканалу Russia Today
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев считает, что не нужно никак реагировать на сомнения Запада в легитимности российских выборов: "собака лает, караван идет", плевать на такие заявления, заявил он.
"Да на это никак не надо реагировать. Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идет. Вообще плевать на такие заявления. Мы самостоятельная страна, крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей ее территории. У нас есть свое законодательство. Поэтому, что бы они ни говорили, для нас это не имеет никакого значения", — сказал он в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос про сомнения Запада относительно выборов в России.
По его словам, ОБСЕ пыталась заранее дискредитировать российские выборы, отказавшись присылать своих экспертов.
"Конечно, это и есть попытка заранее дискредитировать выборы. Это абсолютно очевидно. Такая неприкрытая, циничная, откровенная попытка. Они ведь что сказали: мы вам пришлем по линии БДИПЧ ОБСЕ 500 человек. Ну сейчас же все-таки сложные условия. Мы им сказали: ребята, ну, это очень много. В Соединённые Штаты вы прислали 30. В среднем вы присылаете 50. Вам зачем нужны 500? Давайте мы всё это сократим до стандартных норм — и, что называется, welcome, приезжайте. Они говорят: нет, aut nihil, aut Caesar — или всё, или ничего. Или Цезарь, или никто. Ну раз так — значит, никто. Но очевидно, что в этом сразу же была заложена определенная вот такая мина, что называется. То есть, выборы изначально предполагались нелегитимными", — отметил Медведев.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова также выразила недоумение тем, что в условиях пандемии ОБСЕ "в другие страны можно вообще не посылать (наблюдателей), или в США посылать 33 человека, хотя там в полтора-два раза больше избирателей". США ограничили международное наблюдение также в связи с пандемией, однако критики такого решения со стороны ЕС не последовало.
Еще в конце августа глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявлял о ведущейся спланированной кампании "по дискредитации выборов в России и подготовке общественного мнения за рубежом к непризнанию их результатов".
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов ранее заявил, что российские парламентские выборы прошли спокойно и прозрачно, нет оснований сомневаться в их результатах. При этом он отметил, что из-за рубежа для дискредитации прошедших выборов были попытки давления на российские власти в период регистрации кандидатов, распространение ложной либо односторонней информации, массовые призывы иностранных лиц и организаций к непризнанию итогов выборов еще до начала голосования, ведение незаконной агитации, намеренное провоцирование противоправных действий, включая призывы к беспорядкам, совершались кибератаки на цифровые ресурсы избирательных комиссий и ЦИК.
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