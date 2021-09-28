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Пермский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы
Пермский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 28.09.2021
Пермский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин написал заявление об отказе от мандата депутата Госдумы РФ, сообщает пресс-служба регионального отделения партии... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T08:05
2021-09-28T08:05
2021-09-28T08:05
выборы в государственную думу
политика
пермский край
единая россия
госдума рф
дмитрий махонин
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ПЕРМЬ, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин написал заявление об отказе от мандата депутата Госдумы РФ, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".Ранее сообщалось, что глава Пермского края возглавил региональный список по выборам в федеральный парламент.По процедуре мандат переходит следующему кандидату в региональной группе. Решение по передаче мандата принимает Центральная избирательная комиссия РФ.Выборы депутатов Госдумы, регионального законодательного собрания и муниципальных представительных органов прошли в Пермском крае с 17 по 19 сентября. Партия "Единая Россия" в регионе победила с 33,56% голосов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, пермский край, единая россия, госдума рф, дмитрий махонин
Пермский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы
Губернатор Пермского края Махонин отказался от мандата депутата Госдумы