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Пермский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы

Пермский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 28.09.2021

Пермский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин написал заявление об отказе от мандата депутата Госдумы РФ, сообщает пресс-служба регионального отделения партии... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T08:05

2021-09-28T08:05

2021-09-28T08:05

выборы в государственную думу

политика

пермский край

единая россия

госдума рф

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин написал заявление об отказе от мандата депутата Госдумы РФ, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".Ранее сообщалось, что глава Пермского края возглавил региональный список по выборам в федеральный парламент.По процедуре мандат переходит следующему кандидату в региональной группе. Решение по передаче мандата принимает Центральная избирательная комиссия РФ.Выборы депутатов Госдумы, регионального законодательного собрания и муниципальных представительных органов прошли в Пермском крае с 17 по 19 сентября. Партия "Единая Россия" в регионе победила с 33,56% голосов.

пермский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, пермский край, единая россия, госдума рф, дмитрий махонин