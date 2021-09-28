https://ria.ru/20210928/vinnikov-1752139222.html

Экс-губернатор ЕАО получил четыре года условно по делу о закупках

Экс-губернатор ЕАО получил четыре года условно по делу о закупках - РИА Новости, 28.09.2021

Экс-губернатор ЕАО получил четыре года условно по делу о закупках

Бывшего губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Винникова суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно за подстрекательство к... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:12

2021-09-28T12:12

2021-09-28T12:12

происшествия

еврейская автономная область

александр винников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155914/42/1559144290_0:185:1636:1105_1920x0_80_0_0_201c269ea3109d9d5c5c963318fe2a19.jpg

ХАБАРОВСК, 28 сен - РИА Новости. Бывшего губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Винникова суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями, сообщается на сайте Биробиджанского районного суда.Преступление Винникова связано с закупками в 2014-2015 годах медицинского оборудования для ОГБУЗ "Онкологический диспансер" с оказанием преимуществ продавцу – АО "Торговый дом "Медтехника" - по завышенной цене. Бюджету ЕАО был причинен ущерб на сумму более 24 миллионов рублей.На осужденного также возложены дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, один раз в месяц отмечаться. Смягчающими обстоятельствами приговора послужили наличие государственных наград, состояние здоровья и возраст.Отмечается, что подсудимый вину не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.Ранее Биробиджанский районный суд ЕАО уже рассматривал уголовное дело в отношении Винникова. В июле 2019 года ему был вынесен обвинительный приговор, который в сентябре того же года суд апелляционной инстанции отменил, дело было направлено на новое рассмотрение в ином составе суда.

https://ria.ru/20210827/vzyatka-1747479509.html

еврейская автономная область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, еврейская автономная область, александр винников