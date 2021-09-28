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Экс-губернатор ЕАО получил четыре года условно по делу о закупках
Экс-губернатор ЕАО получил четыре года условно по делу о закупках - РИА Новости, 28.09.2021
Экс-губернатор ЕАО получил четыре года условно по делу о закупках
Бывшего губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Винникова суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно за подстрекательство к... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:12
2021-09-28T12:12
происшествия
еврейская автономная область
александр винников
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ХАБАРОВСК, 28 сен - РИА Новости. Бывшего губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Винникова суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями, сообщается на сайте Биробиджанского районного суда.Преступление Винникова связано с закупками в 2014-2015 годах медицинского оборудования для ОГБУЗ "Онкологический диспансер" с оказанием преимуществ продавцу – АО "Торговый дом "Медтехника" - по завышенной цене. Бюджету ЕАО был причинен ущерб на сумму более 24 миллионов рублей.На осужденного также возложены дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, один раз в месяц отмечаться. Смягчающими обстоятельствами приговора послужили наличие государственных наград, состояние здоровья и возраст.Отмечается, что подсудимый вину не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.Ранее Биробиджанский районный суд ЕАО уже рассматривал уголовное дело в отношении Винникова. В июле 2019 года ему был вынесен обвинительный приговор, который в сентябре того же года суд апелляционной инстанции отменил, дело было направлено на новое рассмотрение в ином составе суда.
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происшествия, еврейская автономная область, александр винников
12:12 28.09.2021
 
Экс-губернатор ЕАО получил четыре года условно по делу о закупках

Экс-губернатору ЕАО Винникову дали четыре года условно по делу о закупках медоборудования

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Винников. 2014 год
Глава Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Винников. 2014 год - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ХАБАРОВСК, 28 сен - РИА Новости. Бывшего губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Винникова суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями, сообщается на сайте Биробиджанского районного суда.
Преступление Винникова связано с закупками в 2014-2015 годах медицинского оборудования для ОГБУЗ "Онкологический диспансер" с оказанием преимуществ продавцу – АО "Торговый дом "Медтехника" - по завышенной цене. Бюджету ЕАО был причинен ущерб на сумму более 24 миллионов рублей.
"Суд ЕАО признал Александра Винникова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 ст. 33, частью 2 ст. 285 УК РФ, - в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность... Назначено наказание - четыре года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, с лишением права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления на три года", - говорится в сообщении.
На осужденного также возложены дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, один раз в месяц отмечаться. Смягчающими обстоятельствами приговора послужили наличие государственных наград, состояние здоровья и возраст.
Отмечается, что подсудимый вину не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Ранее Биробиджанский районный суд ЕАО уже рассматривал уголовное дело в отношении Винникова. В июле 2019 года ему был вынесен обвинительный приговор, который в сентябре того же года суд апелляционной инстанции отменил, дело было направлено на новое рассмотрение в ином составе суда.
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ПроисшествияЕврейская автономная областьАлександр Винников
 
 
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