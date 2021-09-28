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Директор российского телеканала умерла в 35 лет
Российская журналистка Анна Викалюк умерла в 35 лет - РИА Новости, 28.09.2021
Российская журналистка Анна Викалюк умерла в 35 лет
Российская журналистка Анна Викалюк умерла на 36-м году жизни, следует из сообщения, опубликованного на сайте газеты "Копейский рабочий". РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T22:02
2021-09-28T22:02
2021-09-28T22:19
общество
челябинская область
копейск
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российская журналистка Анна Викалюк умерла на 36-м году жизни, следует из сообщения, опубликованного на сайте газеты "Копейский рабочий".Викалюк проработала главным редактором издания почти восемь лет. Летом 2021 года стала директором областной телерадиокомпании."Анна Викалюк внесла огромный вклад в развитие медиасферы Южного Урала, сформировала принципиально новые подходы в работе муниципальных средств массовой информации Копейска и Челябинской области", — говорится в обращении регионального правительства, которое также приводит газета.Причины смерти журналистки не уточняются.
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общество, челябинская область, копейск
22:02 28.09.2021 (обновлено: 22:19 28.09.2021)
Российская журналистка Анна Викалюк умерла в 35 лет
Экс-главред газеты "Копейский рабочий" Анна Викалюк умерла в 35 лет