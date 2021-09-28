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Глава МИД Вьетнама назвал Россию стратегически важным партнером
Глава МИД Вьетнама назвал Россию стратегически важным партнером - РИА Новости, 28.09.2021
Глава МИД Вьетнама назвал Россию стратегически важным партнером
Россия всегда является стратегически важным приоритетом во внешней политике Ханоя, заявил министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:58
2021-09-28T12:58
политика
ханой
москва
сергей лавров
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия всегда является стратегически важным приоритетом во внешней политике Ханоя, заявил министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон."После 13-го съезда Компартии Вьетнама мы последовательно проводим независимую внешнюю политику с упором на многостороннюю и многовекторную дипломатию, и при этом Россия всегда является стратегически важным приоритетом Вьетнама", - сказал он перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.По его словам, у Ханоя и Москвы нет никаких стратегических разногласий, две страны связывает очень высокий уровень доверия.Он добавил, что сторонам необходимо обновлять новые направления сотрудничества с тем, чтобы далее развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство между Вьетнамом и Россией.Лавров со своей стороны отметил, что планирует обсудить с коллегой из Вьетнама все направления сотрудничества с учётом оценок и задач, прозвучавших в ходе недавнего телефонного разговора лидеров двух стран. Глава МИД РФ также добавил, что Москва и Ханой тесно сотрудничают на международной арене, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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политика, ханой, москва, сергей лавров
12:58 28.09.2021
 
Глава МИД Вьетнама назвал Россию стратегически важным партнером

Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон выделил основные направления сотрудничества с Россией

© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон во время встречи в Доме приемов МИД РФ в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон во время встречи в Доме приемов МИД РФ в Москве
© POOL
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия всегда является стратегически важным приоритетом во внешней политике Ханоя, заявил министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон.
"После 13-го съезда Компартии Вьетнама мы последовательно проводим независимую внешнюю политику с упором на многостороннюю и многовекторную дипломатию, и при этом Россия всегда является стратегически важным приоритетом Вьетнама", - сказал он перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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Россия и Вьетнам будут сотрудничать в области информационной безопасности
По его словам, у Ханоя и Москвы нет никаких стратегических разногласий, две страны связывает очень высокий уровень доверия.
"Есть очень важные сферы сотрудничества. Особенно это касается безопасности и развития Вьетнама, в которых мы не сотрудничаем с другими странами, а только с Россией", - сказал Буй Тхань Шон.
Он добавил, что сторонам необходимо обновлять новые направления сотрудничества с тем, чтобы далее развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство между Вьетнамом и Россией.
Лавров со своей стороны отметил, что планирует обсудить с коллегой из Вьетнама все направления сотрудничества с учётом оценок и задач, прозвучавших в ходе недавнего телефонного разговора лидеров двух стран. Глава МИД РФ также добавил, что Москва и Ханой тесно сотрудничают на международной арене, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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