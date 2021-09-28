https://ria.ru/20210928/vetnam-1752149158.html

Глава МИД Вьетнама назвал Россию стратегически важным партнером

Глава МИД Вьетнама назвал Россию стратегически важным партнером - РИА Новости, 28.09.2021

Глава МИД Вьетнама назвал Россию стратегически важным партнером

Россия всегда является стратегически важным приоритетом во внешней политике Ханоя, заявил министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:58

2021-09-28T12:58

2021-09-28T12:58

политика

ханой

москва

сергей лавров

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия всегда является стратегически важным приоритетом во внешней политике Ханоя, заявил министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон."После 13-го съезда Компартии Вьетнама мы последовательно проводим независимую внешнюю политику с упором на многостороннюю и многовекторную дипломатию, и при этом Россия всегда является стратегически важным приоритетом Вьетнама", - сказал он перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.По его словам, у Ханоя и Москвы нет никаких стратегических разногласий, две страны связывает очень высокий уровень доверия.Он добавил, что сторонам необходимо обновлять новые направления сотрудничества с тем, чтобы далее развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство между Вьетнамом и Россией.Лавров со своей стороны отметил, что планирует обсудить с коллегой из Вьетнама все направления сотрудничества с учётом оценок и задач, прозвучавших в ходе недавнего телефонного разговора лидеров двух стран. Глава МИД РФ также добавил, что Москва и Ханой тесно сотрудничают на международной арене, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

https://ria.ru/20190429/1553142290.html

https://ria.ru/20200122/1563744384.html

ханой

москва

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политика, ханой, москва, сергей лавров