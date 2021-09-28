Глава МИД Вьетнама назвал Россию стратегически важным партнером
Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон выделил основные направления сотрудничества с Россией
© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон во время встречи в Доме приемов МИД РФ в Москве
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"После 13-го съезда Компартии Вьетнама мы последовательно проводим независимую внешнюю политику с упором на многостороннюю и многовекторную дипломатию, и при этом Россия всегда является стратегически важным приоритетом Вьетнама", - сказал он перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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По его словам, у Ханоя и Москвы нет никаких стратегических разногласий, две страны связывает очень высокий уровень доверия.
"Есть очень важные сферы сотрудничества. Особенно это касается безопасности и развития Вьетнама, в которых мы не сотрудничаем с другими странами, а только с Россией", - сказал Буй Тхань Шон.
Он добавил, что сторонам необходимо обновлять новые направления сотрудничества с тем, чтобы далее развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство между Вьетнамом и Россией.
Лавров со своей стороны отметил, что планирует обсудить с коллегой из Вьетнама все направления сотрудничества с учётом оценок и задач, прозвучавших в ходе недавнего телефонного разговора лидеров двух стран. Глава МИД РФ также добавил, что Москва и Ханой тесно сотрудничают на международной арене, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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