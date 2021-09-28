https://ria.ru/20210928/vengriya-1752118115.html

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии - РИА Новости, 28.09.2021

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T10:12

2021-09-28T10:12

2021-09-28T12:14

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Посла Украины вызвали в МИД Венгрии, передает агентство Блумберг.По его сведениям, поводом стала позиция Киева по российско-венгерскому газовому соглашению, которую в Будапеште сочли попыткой нарушить суверенитет."Мы глубоко возмущены решением украинского правительства атаковать соглашение", — цитирует агентство заявление министра иностранных дел Венгрии Сийярто.Украинский МИД, в свою очередь, вызвал к себе венгерского посла, чтобы, как заявил пресс-секретарь Олег Николенко, донести принципиальную позицию Киева.Она заключается в том, что транспортировка газа в обход Украины подрывает и ее национальную безопасность, и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение Будапешта с "Газпромом" наносит серьезный удар украинского-венгерским отношениям."Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов", — подчеркнул Николенко.Накануне Венгрия и "Газпром" подписали контракт о поставках газа в обход Украины. В украинском МИД это решение назвали ударом и заявили, что обратятся в Европейскую комиссию с просьбой проверить сделку на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти назвали реакцию Киева вмешательством во внутренние дела.В соответствии с контрактом в течение следующих 15 лет Венгрия будет получать из России 4,5 миллиарда кубометров газа в год через "Турецкий поток" и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы: 3,5 миллиарда через Сербию и миллиард — через Австрию.

https://ria.ru/20210928/pushkov-1752091703.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/ukraina-1752076211.html

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будапешт, венгрия, газпром, экономика, в мире, украина, мид венгрии