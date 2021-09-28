10:12 28.09.2021 (обновлено: 12:14 28.09.2021)
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Венгрия вызвала посла Украины из-за угроз Киева после подписания сделки с "Газпромом"
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Посла Украины вызвали в МИД Венгрии, передает агентство Блумберг.
По его сведениям, поводом стала позиция Киева по российско-венгерскому газовому соглашению, которую в Будапеште сочли попыткой нарушить суверенитет.
"Мы глубоко возмущены решением украинского правительства атаковать соглашение", — цитирует агентство заявление министра иностранных дел Венгрии Сийярто.
Украинский МИД, в свою очередь, вызвал к себе венгерского посла, чтобы, как заявил пресс-секретарь Олег Николенко, донести принципиальную позицию Киева.
Она заключается в том, что транспортировка газа в обход Украины подрывает и ее национальную безопасность, и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение Будапешта с "Газпромом" наносит серьезный удар украинского-венгерским отношениям.
"Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов", — подчеркнул Николенко.
"Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов", — подчеркнул Николенко.
Накануне Венгрия и "Газпром" подписали контракт о поставках газа в обход Украины. В украинском МИД это решение назвали ударом и заявили, что обратятся в Европейскую комиссию с просьбой проверить сделку на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти назвали реакцию Киева вмешательством во внутренние дела.
В соответствии с контрактом в течение следующих 15 лет Венгрия будет получать из России 4,5 миллиарда кубометров газа в год через "Турецкий поток" и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы: 3,5 миллиарда через Сербию и миллиард — через Австрию.