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Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии - РИА Новости, 28.09.2021
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:12
2021-09-28T12:14
будапешт
венгрия
газпром
экономика
в мире
украина
мид венгрии
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Посла Украины вызвали в МИД Венгрии, передает агентство Блумберг.По его сведениям, поводом стала позиция Киева по российско-венгерскому газовому соглашению, которую в Будапеште сочли попыткой нарушить суверенитет."Мы глубоко возмущены решением украинского правительства атаковать соглашение", — цитирует агентство заявление министра иностранных дел Венгрии Сийярто.Украинский МИД, в свою очередь, вызвал к себе венгерского посла, чтобы, как заявил пресс-секретарь Олег Николенко, донести принципиальную позицию Киева.Она заключается в том, что транспортировка газа в обход Украины подрывает и ее национальную безопасность, и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение Будапешта с "Газпромом" наносит серьезный удар украинского-венгерским отношениям."Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов", — подчеркнул Николенко.Накануне Венгрия и "Газпром" подписали контракт о поставках газа в обход Украины. В украинском МИД это решение назвали ударом и заявили, что обратятся в Европейскую комиссию с просьбой проверить сделку на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти назвали реакцию Киева вмешательством во внутренние дела.В соответствии с контрактом в течение следующих 15 лет Венгрия будет получать из России 4,5 миллиарда кубометров газа в год через "Турецкий поток" и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы: 3,5 миллиарда через Сербию и миллиард — через Австрию.
https://ria.ru/20210928/pushkov-1752091703.html
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будапешт, венгрия, газпром, экономика, в мире, украина, мид венгрии
10:12 28.09.2021 (обновлено: 12:14 28.09.2021)
 
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Венгрия вызвала посла Украины из-за угроз Киева после подписания сделки с "Газпромом"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРека Дунай в Будапеште
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Посла Украины вызвали в МИД Венгрии, передает агентство Блумберг.
По его сведениям, поводом стала позиция Киева по российско-венгерскому газовому соглашению, которую в Будапеште сочли попыткой нарушить суверенитет.
"Мы глубоко возмущены решением украинского правительства атаковать соглашение", — цитирует агентство заявление министра иностранных дел Венгрии Сийярто.
Украинский МИД, в свою очередь, вызвал к себе венгерского посла, чтобы, как заявил пресс-секретарь Олег Николенко, донести принципиальную позицию Киева.
Работа газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 00:16
Пушков высмеял угрозы Украины в адрес Венгрии из-за контракта с "Газпромом"
Она заключается в том, что транспортировка газа в обход Украины подрывает и ее национальную безопасность, и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение Будапешта с "Газпромом" наносит серьезный удар украинского-венгерским отношениям.

"Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов", — подчеркнул Николенко.
Накануне Венгрия и "Газпром" подписали контракт о поставках газа в обход Украины. В украинском МИД это решение назвали ударом и заявили, что обратятся в Европейскую комиссию с просьбой проверить сделку на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти назвали реакцию Киева вмешательством во внутренние дела.
В соответствии с контрактом в течение следующих 15 лет Венгрия будет получать из России 4,5 миллиарда кубометров газа в год через "Турецкий поток" и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы: 3,5 миллиарда через Сербию и миллиард — через Австрию.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 20:35Сказано в эфире
"Украина проиграет". Экономист о споре Киева и Будапешта из-за газа из РФ
 
БудапештВенгрияГазпромЭкономикаВ миреУкраинаМИД Венгрии
 
 
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