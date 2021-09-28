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https://ria.ru/20210928/vaktsina-1752192945.html
Центр Гамалеи получит средства на исследования "Спутника V" на подростках
Центр Гамалеи получит средства на исследования "Спутника V" на подростках - РИА Новости, 28.09.2021
Центр Гамалеи получит средства на исследования "Спутника V" на подростках
Правительство России выделило для центра Гамалеи более 100 миллионов рублей на третью фазу исследования вакцины от COVID-19 на подростках 12-17 лет. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T16:46
2021-09-28T16:56
россия
распространение коронавируса
общество
подростки
вакцинация
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Правительство России выделило для центра Гамалеи более 100 миллионов рублей на третью фазу исследования вакцины от COVID-19 на подростках 12-17 лет.Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."В целях реализации мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) выделить в 2021 году Минздраву России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 100605,2 тысячи рублей на предоставление субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения РФ на финансовое обеспечения выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), имея в виду проведение клинического исследования с периодом открытого подбора дозы по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2" при участии 3000 добровольцев возрастной группы 12-17 лет (III фаза исследования)", - говорится в документе.Минздраву поручено проконтролировать целевое расследование средств и предоставить доклад в кабмин до 1 марта 2022 года.
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россия, общество, подростки, вакцинация, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:46 28.09.2021 (обновлено: 16:56 28.09.2021)
 
Центр Гамалеи получит средства на исследования "Спутника V" на подростках

Правительство выделило Центру Гамалеи средства на исследования "Спутника V" на подростках

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Правительство России выделило для центра Гамалеи более 100 миллионов рублей на третью фазу исследования вакцины от COVID-19 на подростках 12-17 лет.
Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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"В целях реализации мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) выделить в 2021 году Минздраву России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 100605,2 тысячи рублей на предоставление субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения РФ на финансовое обеспечения выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), имея в виду проведение клинического исследования с периодом открытого подбора дозы по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2" при участии 3000 добровольцев возрастной группы 12-17 лет (III фаза исследования)", - говорится в документе.
Минздраву поручено проконтролировать целевое расследование средств и предоставить доклад в кабмин до 1 марта 2022 года.
 
Распространение коронавирусаРоссияОбществоПодросткиВакцинацияМихаил МишустинЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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