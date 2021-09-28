Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/ukraina-1752232182.html
В Еврокомиссии назвали Украину надежным транзитером российского газа
В Еврокомиссии назвали Украину надежным транзитером российского газа - РИА Новости, 28.09.2021
В Еврокомиссии назвали Украину надежным транзитером российского газа
Министр энергетики Украины Герман Галущенко на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон во вторник высказал позицию страны по новому контракту на... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T21:28
2021-09-28T21:31
в мире
украина
евросоюз
газпром
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18289841392caac1491d1e634f3f473e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 сен - РИА Новости, Мария Князева. Министр энергетики Украины Герман Галущенко на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон во вторник высказал позицию страны по новому контракту на поставку газа из России в Венгрию, ЕК в свою очередь напомнила, что считает Украину надежным транзитером российского "голубого топлива" в ЕС, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК."Министр Галущенко также поднял вопрос о недавно подписанном контракте между MVM и "Газпромом" на поставку газа в Венгрию и представил позицию Украины. Еврокомиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснил ему роль ЕК в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок (энергоносителей - ред.). Еврокомиссар Симсон также подтвердила хорошо известную позицию ЕК о том, что она считает Украину надежной транзитной страной", - сказал он."Газпром" и венгерская MVM CEEnergy в понедельник подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и Австрию, оба маршрута обходят Украину.Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев также заявил, что намерен обратиться в Еврокомиссию из-за этого контракта.Все новые долгосрочные газовые контракты с годовым объемом поставок, превышающим 28% годового потребления в стране ЕС, должны быть доведены до сведения национального компетентного органа власти этой страны. Затем этот орган должен подготовить оценку влияния контракта на безопасность энергоснабжения, пояснил ранее РИА Новости представитель ЕК.Согласно имеющейся у Еврокомиссии информации, контракт между "Газпромом" и MVM подпадает под эти правила. Поэтому о нем необходимо уведомить компетентный орган Венгрии, который обязан предоставить Еврокомиссии свою оценку этого контракта в течение трех месяцев.ЕК также может попросить показать ей контракт, если у нее появится обоснованное подозрение, что он может поставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, региона или всего Евросоюза, сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210928/gaz-1752176183.html
https://ria.ru/20210928/gaz-1752151834.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138017_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_676aed80dcd3a61e324219ecd0e223ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, евросоюз, газпром, россия
21:28 28.09.2021 (обновлено: 21:31 28.09.2021)
 
В Еврокомиссии назвали Украину надежным транзитером российского газа

Еврокомиссия всё еще считает Украину надежным транзитером российского газа в Евросоюз

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 сен - РИА Новости, Мария Князева. Министр энергетики Украины Герман Галущенко на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон во вторник высказал позицию страны по новому контракту на поставку газа из России в Венгрию, ЕК в свою очередь напомнила, что считает Украину надежным транзитером российского "голубого топлива" в ЕС, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.
"Министр Галущенко также поднял вопрос о недавно подписанном контракте между MVM и "Газпромом" на поставку газа в Венгрию и представил позицию Украины. Еврокомиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснил ему роль ЕК в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок (энергоносителей - ред.). Еврокомиссар Симсон также подтвердила хорошо известную позицию ЕК о том, что она считает Украину надежной транзитной страной", - сказал он.
Газовое месторождение во Львовской области Украины - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 15:09
Кулеба: Будапешт исключил Киев из схемы транзита газа по требованию Москвы
"Газпром" и венгерская MVM CEEnergy в понедельник подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и Австрию, оба маршрута обходят Украину.
Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев также заявил, что намерен обратиться в Еврокомиссию из-за этого контракта.
Все новые долгосрочные газовые контракты с годовым объемом поставок, превышающим 28% годового потребления в стране ЕС, должны быть доведены до сведения национального компетентного органа власти этой страны. Затем этот орган должен подготовить оценку влияния контракта на безопасность энергоснабжения, пояснил ранее РИА Новости представитель ЕК.
Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Касимовское ПХГ — КС Воскресенск в Московской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 13:11
В Кремле прокомментировали поставки российского газа в обход Украины
Согласно имеющейся у Еврокомиссии информации, контракт между "Газпромом" и MVM подпадает под эти правила. Поэтому о нем необходимо уведомить компетентный орган Венгрии, который обязан предоставить Еврокомиссии свою оценку этого контракта в течение трех месяцев.
ЕК также может попросить показать ей контракт, если у нее появится обоснованное подозрение, что он может поставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, региона или всего Евросоюза, сообщил собеседник агентства.
 
В миреУкраинаЕвросоюзГазпромРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Патрушев рассказал о кибератаках на информационные ресурсы Дальнего Востока
05:42Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
05:39Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
Лента новостейМолния