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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210928/udmurtiya-1752191930.html
В Удмуртии ужесточат ограничения из-за коронавируса
В Удмуртии ужесточат ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 28.09.2021
В Удмуртии ужесточат ограничения из-за коронавируса
Дополнительные ограничительные меры вводятся в Удмуртии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, среди них - QR-коды для посещения спортивных и... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T16:40
2021-09-28T16:41
распространение коронавируса
удмуртская республика (удмуртия)
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Дополнительные ограничительные меры вводятся в Удмуртии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, среди них - QR-коды для посещения спортивных и выставочных мероприятий, театров и кинозалов, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующие решения были приняты во вторник по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией."С 29 сентября в Удмуртии предлагается запретить деятельность фуд-кортов за исключением расположенных на вокзалах, в аэропорте, на автозаправочных станциях, а также оказания услуг общественного питания с использованием службы доставки", - говорится в сообщении.Кроме того, с 29 сентября заполняемость залов в ресторанах, кафе и иных предприятиях общепита внутри помещений и на террасах не может превышать 50% от общей вместимости. Данное ограничение не применяется при наличии у всех посетителей QR-кода сертификата вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Деятельность торговых центров и предприятий общественного питания допускается только при условии обеспечения измерения температуры тела посетителей на входе."С 5 октября до особого распоряжения посещение зрителями физкультурных, спортивных, выставочных и иных подобных мероприятий, проводимых с очным присутствием граждан, как на открытых площадках, так и в закрытых помещениях, а также посещение театров, кинотеатров допускается при условии наличия у всех посетителей QR-кода сертификата вакцинации или отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции", - подчеркивается в сообщении.По словам заместителя председателя правительства Удмуртии Эльвиры Пинчук, в течение последних трех недель в Удмуртии наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. "Сейчас на стационарном лечении находятся 3145 пациентов, свободный коечный фонд составляет всего 44 койки. С 1 октября планируется дополнительно развернуть 90 коек в Республиканском госпитале ветеранов войн и 150 коек в ГКБ №1, что позволит увеличить коечный фонд до 3 429 единиц. На амбулаторном лечении находится около 12,6 тысячи человек. Количество вызовов терапевтов на дом выросло почти в 10 раз", - отметила она.Всего на 28 сентября в Удмуртии зарегистрирован 52 961 лабораторно подтверждённый случай коронавирусной инфекции, 42 635 человек выздоровели, 1 980 пациентов скончались.
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удмуртская республика (удмуртия), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
16:40 28.09.2021 (обновлено: 16:41 28.09.2021)
 
В Удмуртии ужесточат ограничения из-за коронавируса

Удмуртия с 5 октября вводит QR-коды для посещения спортивных мероприятий, театров и кино

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории многофункционального военного ковид-госпиталя в Кызыле
Медицинский работник на территории многофункционального военного ковид-госпиталя в Кызыле - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Дополнительные ограничительные меры вводятся в Удмуртии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, среди них - QR-коды для посещения спортивных и выставочных мероприятий, театров и кинозалов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующие решения были приняты во вторник по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.
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"С 29 сентября в Удмуртии предлагается запретить деятельность фуд-кортов за исключением расположенных на вокзалах, в аэропорте, на автозаправочных станциях, а также оказания услуг общественного питания с использованием службы доставки", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 29 сентября заполняемость залов в ресторанах, кафе и иных предприятиях общепита внутри помещений и на террасах не может превышать 50% от общей вместимости. Данное ограничение не применяется при наличии у всех посетителей QR-кода сертификата вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Деятельность торговых центров и предприятий общественного питания допускается только при условии обеспечения измерения температуры тела посетителей на входе.
"С 5 октября до особого распоряжения посещение зрителями физкультурных, спортивных, выставочных и иных подобных мероприятий, проводимых с очным присутствием граждан, как на открытых площадках, так и в закрытых помещениях, а также посещение театров, кинотеатров допускается при условии наличия у всех посетителей QR-кода сертификата вакцинации или отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции", - подчеркивается в сообщении.
По словам заместителя председателя правительства Удмуртии Эльвиры Пинчук, в течение последних трех недель в Удмуртии наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. "Сейчас на стационарном лечении находятся 3145 пациентов, свободный коечный фонд составляет всего 44 койки. С 1 октября планируется дополнительно развернуть 90 коек в Республиканском госпитале ветеранов войн и 150 коек в ГКБ №1, что позволит увеличить коечный фонд до 3 429 единиц. На амбулаторном лечении находится около 12,6 тысячи человек. Количество вызовов терапевтов на дом выросло почти в 10 раз", - отметила она.
Всего на 28 сентября в Удмуртии зарегистрирован 52 961 лабораторно подтверждённый случай коронавирусной инфекции, 42 635 человек выздоровели, 1 980 пациентов скончались.
 
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