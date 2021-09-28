https://ria.ru/20210928/udmurtiya-1752191930.html

В Удмуртии ужесточат ограничения из-за коронавируса

В Удмуртии ужесточат ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 28.09.2021

В Удмуртии ужесточат ограничения из-за коронавируса

Дополнительные ограничительные меры вводятся в Удмуртии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, среди них - QR-коды для посещения спортивных и... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T16:40

2021-09-28T16:40

2021-09-28T16:41

распространение коронавируса

удмуртская республика (удмуртия)

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Дополнительные ограничительные меры вводятся в Удмуртии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, среди них - QR-коды для посещения спортивных и выставочных мероприятий, театров и кинозалов, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующие решения были приняты во вторник по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией."С 29 сентября в Удмуртии предлагается запретить деятельность фуд-кортов за исключением расположенных на вокзалах, в аэропорте, на автозаправочных станциях, а также оказания услуг общественного питания с использованием службы доставки", - говорится в сообщении.Кроме того, с 29 сентября заполняемость залов в ресторанах, кафе и иных предприятиях общепита внутри помещений и на террасах не может превышать 50% от общей вместимости. Данное ограничение не применяется при наличии у всех посетителей QR-кода сертификата вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Деятельность торговых центров и предприятий общественного питания допускается только при условии обеспечения измерения температуры тела посетителей на входе."С 5 октября до особого распоряжения посещение зрителями физкультурных, спортивных, выставочных и иных подобных мероприятий, проводимых с очным присутствием граждан, как на открытых площадках, так и в закрытых помещениях, а также посещение театров, кинотеатров допускается при условии наличия у всех посетителей QR-кода сертификата вакцинации или отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции", - подчеркивается в сообщении.По словам заместителя председателя правительства Удмуртии Эльвиры Пинчук, в течение последних трех недель в Удмуртии наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. "Сейчас на стационарном лечении находятся 3145 пациентов, свободный коечный фонд составляет всего 44 койки. С 1 октября планируется дополнительно развернуть 90 коек в Республиканском госпитале ветеранов войн и 150 коек в ГКБ №1, что позволит увеличить коечный фонд до 3 429 единиц. На амбулаторном лечении находится около 12,6 тысячи человек. Количество вызовов терапевтов на дом выросло почти в 10 раз", - отметила она.Всего на 28 сентября в Удмуртии зарегистрирован 52 961 лабораторно подтверждённый случай коронавирусной инфекции, 42 635 человек выздоровели, 1 980 пациентов скончались.

https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741603000.html

удмуртская республика (удмуртия)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удмуртская республика (удмуртия), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии