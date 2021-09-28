https://ria.ru/20210928/turistki-1752100900.html

В Приморье нашлись пропавшие туристки

В Приморье нашлись пропавшие туристки - РИА Новости, 28.09.2021

В Приморье нашлись пропавшие туристки

Три туристки, пропавшие при восхождении на гору Фалаза в Шкотовском районе Приморья, самостоятельно вышли к селу в Партизанском районе края, сообщил РИА Новости РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T05:36

2021-09-28T05:36

2021-09-28T10:12

партизанский район

приморский край

шкотовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - РИА Новости. Три туристки, пропавшие при восхождении на гору Фалаза в Шкотовском районе Приморья, самостоятельно вышли к селу в Партизанском районе края, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.В понедельник региональный главк МЧС сообщил, что три туристки пропали в окрестностях горы Фалаза, спасатели отправились на их поиски. Женщины вышли в турпоход 25 сентября. Вечером в понедельник стало известно, что пропавшие вышли на связь с родственниками, они находились в районе ЛЭП. Как минимум одна из туристок - женщина в возрасте.Туристки вышли в поход со стороны села Анисимовка, от него до села Васильевка более 10 километров по прямой, более 20 – если обходить гору.В соцсетях опубликовано видео, снятое одним из жителей Васильевки. На нем женщины в селе пьют чай и говорят, что шли по пробитой для новой ЛЭП просеке. Все три туристки – пожилые.Гора Фалаза в Шкотовском районе Приморского края вблизи села Анисимовка считается одной из красивейших вершин региона. Высота - 1279 метров, набор высоты составляет 1100 метров. Это первый "тысячник" Приморья, который стремятся покорить начинающие спортсмены и любители. Здесь проложено множество маршрутов различной сложности.

https://ria.ru/20210927/poisk-1751925297.html

https://ria.ru/20210927/primore-1751957636.html

партизанский район

приморский край

шкотовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партизанский район, приморский край, шкотовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм