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Хорошие новости
https://ria.ru/20210928/turistki-1752100900.html
В Приморье нашлись пропавшие туристки
В Приморье нашлись пропавшие туристки - РИА Новости, 28.09.2021
В Приморье нашлись пропавшие туристки
Три туристки, пропавшие при восхождении на гору Фалаза в Шкотовском районе Приморья, самостоятельно вышли к селу в Партизанском районе края, сообщил РИА Новости РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T05:36
2021-09-28T10:12
партизанский район
приморский край
шкотовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хорошие новости
происшествия
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - РИА Новости. Три туристки, пропавшие при восхождении на гору Фалаза в Шкотовском районе Приморья, самостоятельно вышли к селу в Партизанском районе края, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.В понедельник региональный главк МЧС сообщил, что три туристки пропали в окрестностях горы Фалаза, спасатели отправились на их поиски. Женщины вышли в турпоход 25 сентября. Вечером в понедельник стало известно, что пропавшие вышли на связь с родственниками, они находились в районе ЛЭП. Как минимум одна из туристок - женщина в возрасте.Туристки вышли в поход со стороны села Анисимовка, от него до села Васильевка более 10 километров по прямой, более 20 – если обходить гору.В соцсетях опубликовано видео, снятое одним из жителей Васильевки. На нем женщины в селе пьют чай и говорят, что шли по пробитой для новой ЛЭП просеке. Все три туристки – пожилые.Гора Фалаза в Шкотовском районе Приморского края вблизи села Анисимовка считается одной из красивейших вершин региона. Высота - 1279 метров, набор высоты составляет 1100 метров. Это первый "тысячник" Приморья, который стремятся покорить начинающие спортсмены и любители. Здесь проложено множество маршрутов различной сложности.
https://ria.ru/20210927/poisk-1751925297.html
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партизанский район, приморский край, шкотовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм
05:36 28.09.2021 (обновлено: 10:12 28.09.2021)
 
В Приморье нашлись пропавшие туристки

В Приморье три пропавшие при восхождении на гору Фалаза туристки сами вышли к селу

© Александр ЛыскинЛес в Приморье
Лес в Приморье
© Александр Лыскин
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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - РИА Новости. Три туристки, пропавшие при восхождении на гору Фалаза в Шкотовском районе Приморья, самостоятельно вышли к селу в Партизанском районе края, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
В понедельник региональный главк МЧС сообщил, что три туристки пропали в окрестностях горы Фалаза, спасатели отправились на их поиски. Женщины вышли в турпоход 25 сентября. Вечером в понедельник стало известно, что пропавшие вышли на связь с родственниками, они находились в районе ЛЭП. Как минимум одна из туристок - женщина в возрасте.
"Они самостоятельно вышли к селу Васильевка Партизанского района. От госпитализации отказались, их состояние удовлетворительное", - сказал собеседник.
Туристки вышли в поход со стороны села Анисимовка, от него до села Васильевка более 10 километров по прямой, более 20 – если обходить гору.
Гора Фалаза в Приморье - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 03:54Туризм
В Приморье пропали три туристки
В соцсетях опубликовано видео, снятое одним из жителей Васильевки. На нем женщины в селе пьют чай и говорят, что шли по пробитой для новой ЛЭП просеке. Все три туристки – пожилые.
Гора Фалаза в Шкотовском районе Приморского края вблизи села Анисимовка считается одной из красивейших вершин региона. Высота - 1279 метров, набор высоты составляет 1100 метров. Это первый "тысячник" Приморья, который стремятся покорить начинающие спортсмены и любители. Здесь проложено множество маршрутов различной сложности.
Приморье - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 11:09Туризм
Пропавшие в Приморье туристки вышли на связь
 
Хорошие новостиПартизанский районПриморский крайШкотовский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияНовости - Туризм
 
 
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