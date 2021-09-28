05:36 28.09.2021 (обновлено: 10:12 28.09.2021)
В Приморье нашлись пропавшие туристки
В Приморье три пропавшие при восхождении на гору Фалаза туристки сами вышли к селу
© Александр ЛыскинЛес в Приморье
© Александр Лыскин
ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - РИА Новости. Три туристки, пропавшие при восхождении на гору Фалаза в Шкотовском районе Приморья, самостоятельно вышли к селу в Партизанском районе края, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
В понедельник региональный главк МЧС сообщил, что три туристки пропали в окрестностях горы Фалаза, спасатели отправились на их поиски. Женщины вышли в турпоход 25 сентября. Вечером в понедельник стало известно, что пропавшие вышли на связь с родственниками, они находились в районе ЛЭП. Как минимум одна из туристок - женщина в возрасте.
"Они самостоятельно вышли к селу Васильевка Партизанского района. От госпитализации отказались, их состояние удовлетворительное", - сказал собеседник.
Туристки вышли в поход со стороны села Анисимовка, от него до села Васильевка более 10 километров по прямой, более 20 – если обходить гору.
27 сентября, 03:54ТуризмВ Приморье пропали три туристки
В соцсетях опубликовано видео, снятое одним из жителей Васильевки. На нем женщины в селе пьют чай и говорят, что шли по пробитой для новой ЛЭП просеке. Все три туристки – пожилые.
Гора Фалаза в Шкотовском районе Приморского края вблизи села Анисимовка считается одной из красивейших вершин региона. Высота - 1279 метров, набор высоты составляет 1100 метров. Это первый "тысячник" Приморья, который стремятся покорить начинающие спортсмены и любители. Здесь проложено множество маршрутов различной сложности.
27 сентября, 11:09ТуризмПропавшие в Приморье туристки вышли на связь