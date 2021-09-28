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В Болгарии посоветовали Украине "сидеть и не дергаться" в ситуации с газом
Болгары посоветовали Украине "сидеть и не дергаться" в ситуации с газом - РИА Новости, 28.09.2021
Болгары посоветовали Украине "сидеть и не дергаться" в ситуации с газом
Заявления Киева о намерении России захватить Украину после ввода "Северного потока — 2" вызвали активную дискуссию среди читателей болгарской газеты "Факти". РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:45
2021-09-28T10:45
2021-09-28T12:04
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северный поток — 2
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Заявления Киева о намерении России захватить Украину после ввода "Северного потока — 2" вызвали активную дискуссию среди читателей болгарской газеты "Факти".Большинство пользователей назвали подобные обвинения голословными, отметив, что максимальную угрозу для Украины представляет не трубопровод, а "неадекватная политика руководства".С ним согласился комментатор под ником Перо, который признал "Северный поток — 2" свершившимся фактом и посоветовал киевским властям "сидеть и не дергаться"."Газ российский, в каком законе сказано, что он должен проходить через Украину? Захотят — через Луну будут его транспортировать", — считает он.В свою очередь, читатель под ником Kcaniba заявил, что Киев сам нуждается в этом газопроводе."Вы поняли? Цены на газ растут из-за украинцев", — подчеркнул другой."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. "Газпром" заявил, что компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.Киев опасается потерять доходы от транзита газа. Москва при этом неоднократно подчеркивала, что выполняет все обязательства по контрактам, а для увеличения поставок необходимы дополнительные закупки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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в мире, украина, болгария, северный поток — 2, россия
10:45 28.09.2021 (обновлено: 12:04 28.09.2021)
Болгары посоветовали Украине "сидеть и не дергаться" в ситуации с газом
Читатели "Факти" обвинили Киев в росте цен на газ из-за позиции по "Северному потоку — 2"
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Заявления Киева о намерении России захватить Украину
после ввода "Северного потока — 2" вызвали активную дискуссию среди читателей болгарской газеты "Факти"
.
Большинство пользователей назвали подобные обвинения голословными, отметив, что максимальную угрозу для Украины представляет не трубопровод, а "неадекватная политика руководства".
"Они, как и мы, повелись на американские и европейские обещания и не только прекратили отношения с Россией, но и начали воевать с русскими внутри собственной страны", — написал big, добавив, что Москва такого не простит.
С ним согласился комментатор под ником Перо, который признал "Северный поток — 2" свершившимся фактом и посоветовал киевским властям "сидеть и не дергаться".
"Газ российский, в каком законе сказано, что он должен проходить через Украину? Захотят — через Луну будут его транспортировать", — считает он.
В свою очередь, читатель под ником Kcaniba заявил, что Киев сам нуждается в этом газопроводе.
"Есть труба — есть Украина, нет трубы — нет Украины!" — пояснил пользователь.
"Вы поняли? Цены на газ растут из-за украинцев", — подчеркнул другой.
"Северный поток — 2
" — газопровод из России в Германию
мощностью 55 миллиардов кубометров в год. "Газпром" заявил, что компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
Киев опасается потерять доходы от транзита газа. Москва при этом неоднократно подчеркивала, что выполняет все обязательства по контрактам, а для увеличения поставок необходимы дополнительные закупки.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>