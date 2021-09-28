Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/truboprovod-1752123321.html
В Болгарии посоветовали Украине "сидеть и не дергаться" в ситуации с газом
Болгары посоветовали Украине "сидеть и не дергаться" в ситуации с газом - РИА Новости, 28.09.2021
Болгары посоветовали Украине "сидеть и не дергаться" в ситуации с газом
Заявления Киева о намерении России захватить Украину после ввода "Северного потока — 2" вызвали активную дискуссию среди читателей болгарской газеты "Факти". РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:45
2021-09-28T12:04
в мире
украина
болгария
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751376916_111:0:2800:1512_1920x0_80_0_0_6372772bc4c8253414791444b474bde2.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Заявления Киева о намерении России захватить Украину после ввода "Северного потока — 2" вызвали активную дискуссию среди читателей болгарской газеты "Факти".Большинство пользователей назвали подобные обвинения голословными, отметив, что максимальную угрозу для Украины представляет не трубопровод, а "неадекватная политика руководства".С ним согласился комментатор под ником Перо, который признал "Северный поток — 2" свершившимся фактом и посоветовал киевским властям "сидеть и не дергаться"."Газ российский, в каком законе сказано, что он должен проходить через Украину? Захотят — через Луну будут его транспортировать", — считает он.В свою очередь, читатель под ником Kcaniba заявил, что Киев сам нуждается в этом газопроводе."Вы поняли? Цены на газ растут из-за украинцев", — подчеркнул другой."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. "Газпром" заявил, что компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.Киев опасается потерять доходы от транзита газа. Москва при этом неоднократно подчеркивала, что выполняет все обязательства по контрактам, а для увеличения поставок необходимы дополнительные закупки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210928/potok-1752101147.html
https://ria.ru/20210924/potok-1751551957.html
украина
болгария
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751376916_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_b84fb20800dec17ae971202a956ea49c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, болгария, северный поток — 2, россия
10:45 28.09.2021 (обновлено: 12:04 28.09.2021)
 
Болгары посоветовали Украине "сидеть и не дергаться" в ситуации с газом

Читатели "Факти" обвинили Киев в росте цен на газ из-за позиции по "Северному потоку — 2"

© REUTERS / Maxim Shemetov/File PhotoТруба газопровода "Северный поток - 2"
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Заявления Киева о намерении России захватить Украину после ввода "Северного потока — 2" вызвали активную дискуссию среди читателей болгарской газеты "Факти".
Большинство пользователей назвали подобные обвинения голословными, отметив, что максимальную угрозу для Украины представляет не трубопровод, а "неадекватная политика руководства".

"Они, как и мы, повелись на американские и европейские обещания и не только прекратили отношения с Россией, но и начали воевать с русскими внутри собственной страны", — написал big, добавив, что Москва такого не простит.

С ним согласился комментатор под ником Перо, который признал "Северный поток — 2" свершившимся фактом и посоветовал киевским властям "сидеть и не дергаться".
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 05:46
На Украине назвали угрозу, которая серьезнее "Северного потока — 2"
"Газ российский, в каком законе сказано, что он должен проходить через Украину? Захотят — через Луну будут его транспортировать", — считает он.
В свою очередь, читатель под ником Kcaniba заявил, что Киев сам нуждается в этом газопроводе.

"Есть труба — есть Украина, нет трубы — нет Украины!" — пояснил пользователь.

"Вы поняли? Цены на газ растут из-за украинцев", — подчеркнул другой.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 04:39
В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. "Газпром" заявил, что компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
Киев опасается потерять доходы от транзита газа. Москва при этом неоднократно подчеркивала, что выполняет все обязательства по контрактам, а для увеличения поставок необходимы дополнительные закупки.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаБолгарияСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Патрушев рассказал о кибератаках на информационные ресурсы Дальнего Востока
05:42Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
05:39Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
Лента новостейМолния