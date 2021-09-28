https://ria.ru/20210928/truboprovod-1752123321.html

В Болгарии посоветовали Украине "сидеть и не дергаться" в ситуации с газом

Болгары посоветовали Украине "сидеть и не дергаться" в ситуации с газом - РИА Новости, 28.09.2021

Болгары посоветовали Украине "сидеть и не дергаться" в ситуации с газом

Заявления Киева о намерении России захватить Украину после ввода "Северного потока — 2" вызвали активную дискуссию среди читателей болгарской газеты "Факти". РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T10:45

2021-09-28T10:45

2021-09-28T12:04

в мире

украина

болгария

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Заявления Киева о намерении России захватить Украину после ввода "Северного потока — 2" вызвали активную дискуссию среди читателей болгарской газеты "Факти".Большинство пользователей назвали подобные обвинения голословными, отметив, что максимальную угрозу для Украины представляет не трубопровод, а "неадекватная политика руководства".С ним согласился комментатор под ником Перо, который признал "Северный поток — 2" свершившимся фактом и посоветовал киевским властям "сидеть и не дергаться"."Газ российский, в каком законе сказано, что он должен проходить через Украину? Захотят — через Луну будут его транспортировать", — считает он.В свою очередь, читатель под ником Kcaniba заявил, что Киев сам нуждается в этом газопроводе."Вы поняли? Цены на газ растут из-за украинцев", — подчеркнул другой."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. "Газпром" заявил, что компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.Киев опасается потерять доходы от транзита газа. Москва при этом неоднократно подчеркивала, что выполняет все обязательства по контрактам, а для увеличения поставок необходимы дополнительные закупки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210928/potok-1752101147.html

https://ria.ru/20210924/potok-1751551957.html

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в мире, украина, болгария, северный поток — 2, россия