https://ria.ru/20210928/trepanatsiya-1752119927.html

Депутату Хабаровской гордумы сделали трепанацию после драки с коллегой

Депутату Хабаровской гордумы сделали трепанацию после драки с коллегой - РИА Новости, 28.09.2021

Депутату Хабаровской гордумы сделали трепанацию после драки с коллегой

Депутат гордумы Хабаровска от ЛДПР после выборов избил коллегу, которому в итоге сделали трепанацию черепа, сообщил РИА Новости источник в местном парламенте;... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T10:28

2021-09-28T10:28

2021-09-28T11:11

хабаровск

лдпр

происшествия

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ХАБАРОВСК, 28 сен - РИА Новости. Депутат гордумы Хабаровска от ЛДПР после выборов избил коллегу, которому в итоге сделали трепанацию черепа, сообщил РИА Новости источник в местном парламенте; председатель городского парламента Владимир Матвеев заявил, что подробности инцидента ему не известны, в собрании ждут данных от правоохранителей. Официальной информацией из государственных или правоохранительных структур РИА Новости на данный момент не располагает."Драка случилась в ночь после выборов - с 19 на 20 сентября. Случилась ссора, завязалась драка", - рассказал собеседник агентства. По его словам, изначально удар предназначался другому депутату, но тот смог увернуться, в итоге пострадал еще один однопартиец, который упал и ударился о бордюр."В итоге с тяжелой черепно-мозговой травмой без сознания был доставлен в ККБ №2. Там ему сделали операцию - трепанацию черепа", - рассказал источник. По его словам, избитый в понедельник пришел в сознание, но жаловался на сильные головные боли. Во вторник зачинщик драки отсутствовал на заседании думы.В свою очередь председатель городского парламента Владимир Матвеев сообщил РИА Новости, что о подробностях драки ему неизвестно."Правоохранительные органы разберутся", - отметил он.Отвечая на вопрос о возможности исключения избившего коллегу из городской думы, Матвеев сказал, что таких полномочий у него нет."Как только нам поступят документы, мы будем принимать решение, пока ничего нет", - добавил он.

https://ria.ru/20210806/deputat-1744722512.html

https://ria.ru/20200729/1575134044.html

хабаровск

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хабаровск, лдпр, происшествия