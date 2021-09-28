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Наука
https://ria.ru/20210928/tikal-1752150838.html
В Гватемале нашли копию древнего города Теотиуакана
В Гватемале нашли копию древнего города Теотиуакана - РИА Новости, 28.09.2021
В Гватемале нашли копию древнего города Теотиуакана
Дистанционное зондирование в сочетании с последующими раскопками, проведенными группой американских и гватемальских археологов, привели к сенсационному открытию РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:08
2021-09-28T14:17
наука
мексика
цивилизация майя
археология
новости - туризм
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Дистанционное зондирование в сочетании с последующими раскопками, проведенными группой американских и гватемальских археологов, привели к сенсационному открытию — естественные, как раньше думали, холмы в непосредственной близости от руин древнего города майя Тикаля на территории современной Гватемалы, оказались скрытой под слоем грунта копией цитадели другого древнего города — Теотиуакана. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.Ученые проводят раскопки руин Тикаля, древнего города майя, с 1950-х годов, и на сегодняшний день он считается одним из наиболее изученных археологических памятников в мире. Однако авторам исследования удалось сделать то, что казалось невозможным — они нашли целый квартал неизвестных ранее строений в непосредственной близости от центра "затерянного города".Исследователи из Университета Брауна и Техасского университета в Остине вместе со своими гватемальскими коллегами с помощью технологии LIDAR "просветили" близлежащую холмистую территорию и обнаружили под слоем грунта постройки, напоминающие по своей архитектуре сооружения Теотиуакана, самого большого и могущественного города древней Америки, расположенного недалеко от столицы Мексики."То, что мы приняли за естественные холмы, на самом деле оказалось сооружением в форме цитадели, вероятного императорского дворца, в Теотиуакане, — приводятся в пресс-релизе Университета Брауна слова руководителя исследования профессора антропологии Стивена Хьюстона (Stephen Houston). — Независимо от того, кто построил эту уменьшенную копию и почему, это без сомнения показывает, что существовал иной уровень взаимодействия между Тикалем и Теотиуаканом, чем считалось ранее".По словам Хьюстона, Тикаль и Теотиуакан были совершенно разными городами и государствами."Тикаль был довольно густонаселенным, но относительно небольшим по размеру, а все королевство вы могли пройти от одного конца до другого за день, может быть, два, в то время как Теотиуакан имел все признаки империи", — объясняет ученый.Антропологи мало что знают о людях, которые основали Теотиуакан и управляли им, но ясно, что их империя строилась по тому же принципу, что и Римская — они колонизировали земли и формировали бесчисленные общины по всей Центральной Америке, а их влияние простиралось далеко за пределы их столичного центра.Существуют исторические свидетельства того, что Теотиуакан завоевал Тикаль примерно в 378 году нашей эры и после этого жители двух городов находились в контакте и торговали друг с другом на протяжении веков. Между вторым и шестым веками нашей эры элита майя и писцы жили в Теотиуакане, а по возвращении оттуда привезли в Тикаль элементы культуры и материалы империи, в том числе уникальные погребальные ритуалы, архитектурный стиль из скошенных панелей и зеленый обсидиан. Но последние находки говорят о том, что представители Теотиуакана не просто торговали с Тикалем."Архитектурный комплекс, который мы обнаружили, похоже, был построен для людей из Теотиуакана или тех, кто находится под их контролем, — говорит Хьюстон. — Возможно, это было что-то вроде посольского комплекса. Но, когда мы объединяем результаты предыдущих исследований с нашими открытиями, это наводит на мысль о более жестком сценарии оккупации. Это, скорее, указывает на попытку встроить в Тикаль часть иностранного города".Раскопки, последовавшие за лидарными исследованиями, подтвердили, что здания были построены из глиняной штукатурки, а не из традиционного известняка майя, и спроектированы как уменьшенные копии зданий, составляющих цитадель Теотиуакана. Скопировано было все, вплоть до замысловатых карнизов и террас и специфической ориентации платформ комплекса на северо-восток на 15,5 градусов.Недалеко от точной копии цитадели археологи обнаружили останки тела, окруженного аккуратно размещенными сосудами, керамическими фрагментами, костями животных и остриями снарядов. Место было засыпано древесным углем, что свидетельствовало о том, что его подожгли. Ученые отмечают, что эта сцена мало похожа на другие захоронения или жертвоприношения в Тикале, но имеет поразительное сходство с захоронениями воинов, найденными много лет назад в центре Теотиуакана.
https://ria.ru/20210924/amerika-1751478150.html
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мексика, цивилизация майя, археология, новости - туризм
13:08 28.09.2021 (обновлено: 14:17 28.09.2021)
 

В Гватемале нашли копию древнего города Теотиуакана

© Thomas Garrison/PACUNAMЛидарный анализ показал, что территория, которую когда-то считали естественными холмами (в центре), недалеко от комплекса "Затерянный мир Тикаля" (справа), на самом деле представляет собой разрушенную цитадель возрастом 1800 лет
Лидарный анализ показал, что территория, которую когда-то считали естественными холмами (в центре), недалеко от комплекса Затерянный мир Тикаля (справа), на самом деле представляет собой разрушенную цитадель возрастом 1800 лет
© Thomas Garrison/PACUNAM
Лидарный анализ показал, что территория, которую когда-то считали естественными холмами (в центре), недалеко от комплекса "Затерянный мир Тикаля" (справа), на самом деле представляет собой разрушенную цитадель возрастом 1800 лет
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Дистанционное зондирование в сочетании с последующими раскопками, проведенными группой американских и гватемальских археологов, привели к сенсационному открытию — естественные, как раньше думали, холмы в непосредственной близости от руин древнего города майя Тикаля на территории современной Гватемалы, оказались скрытой под слоем грунта копией цитадели другого древнего города — Теотиуакана. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.
Ученые проводят раскопки руин Тикаля, древнего города майя, с 1950-х годов, и на сегодняшний день он считается одним из наиболее изученных археологических памятников в мире. Однако авторам исследования удалось сделать то, что казалось невозможным — они нашли целый квартал неизвестных ранее строений в непосредственной близости от центра "затерянного города".
Исследователи из Университета Брауна и Техасского университета в Остине вместе со своими гватемальскими коллегами с помощью технологии LIDAR "просветили" близлежащую холмистую территорию и обнаружили под слоем грунта постройки, напоминающие по своей архитектуре сооружения Теотиуакана, самого большого и могущественного города древней Америки, расположенного недалеко от столицы Мексики.
"То, что мы приняли за естественные холмы, на самом деле оказалось сооружением в форме цитадели, вероятного императорского дворца, в Теотиуакане, — приводятся в пресс-релизе Университета Брауна слова руководителя исследования профессора антропологии Стивена Хьюстона (Stephen Houston). — Независимо от того, кто построил эту уменьшенную копию и почему, это без сомнения показывает, что существовал иной уровень взаимодействия между Тикалем и Теотиуаканом, чем считалось ранее".
По словам Хьюстона, Тикаль и Теотиуакан были совершенно разными городами и государствами.
"Тикаль был довольно густонаселенным, но относительно небольшим по размеру, а все королевство вы могли пройти от одного конца до другого за день, может быть, два, в то время как Теотиуакан имел все признаки империи", — объясняет ученый.
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Существуют исторические свидетельства того, что Теотиуакан завоевал Тикаль примерно в 378 году нашей эры и после этого жители двух городов находились в контакте и торговали друг с другом на протяжении веков. Между вторым и шестым веками нашей эры элита майя и писцы жили в Теотиуакане, а по возвращении оттуда привезли в Тикаль элементы культуры и материалы империи, в том числе уникальные погребальные ритуалы, архитектурный стиль из скошенных панелей и зеленый обсидиан. Но последние находки говорят о том, что представители Теотиуакана не просто торговали с Тикалем.
"Архитектурный комплекс, который мы обнаружили, похоже, был построен для людей из Теотиуакана или тех, кто находится под их контролем, — говорит Хьюстон. — Возможно, это было что-то вроде посольского комплекса. Но, когда мы объединяем результаты предыдущих исследований с нашими открытиями, это наводит на мысль о более жестком сценарии оккупации. Это, скорее, указывает на попытку встроить в Тикаль часть иностранного города".
Раскопки, последовавшие за лидарными исследованиями, подтвердили, что здания были построены из глиняной штукатурки, а не из традиционного известняка майя, и спроектированы как уменьшенные копии зданий, составляющих цитадель Теотиуакана. Скопировано было все, вплоть до замысловатых карнизов и террас и специфической ориентации платформ комплекса на северо-восток на 15,5 градусов.
Недалеко от точной копии цитадели археологи обнаружили останки тела, окруженного аккуратно размещенными сосудами, керамическими фрагментами, костями животных и остриями снарядов. Место было засыпано древесным углем, что свидетельствовало о том, что его подожгли. Ученые отмечают, что эта сцена мало похожа на другие захоронения или жертвоприношения в Тикале, но имеет поразительное сходство с захоронениями воинов, найденными много лет назад в центре Теотиуакана.
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